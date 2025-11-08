The Battery Show Asia Kembali Hadir pada Maret 2026, Siap Dorong Inovasi di Industri Baterai

The Battery Show Asia (TBSA) 2026 kembali berlangsung dengan meriah di AsiaWorld-Expo, Hong Kong.

HONG KONG, 8 November 2025 /PRNewswire/ -- The Battery Show Asia (TBSA) 2026 akan kembali hadir di AsiaWorld-Expo, Hong Kong. Setelah edisi perdana berlangsung dengan sukses besar pada Juli 2025, menarik 17.893 pengunjung profesional dari 132 negara dan wilayah, serta menghadirkan 314 peserta pameran (digelar bertepatan dengan Data Center Asia dan Build4Asia), TBSA 2026 diperkirakan akan melampaui pencapaian tersebut. Tahun depan, TBSA 2026 akan menempati area yang lebih luas, mencapai 22.000 meter persegi, serta menampilkan lebih dari 350 peserta pameran global dan 20.000 pembeli profesional.

Cakupan Industri yang Komprehensif

TBSA 2026 menempati lokasi yang sama dengan Mobility Tech Asia dan edisi perdana Energy Storage Asia. Kolaborasi ini akan menciptakan platform terpadu yang mencakup seluruh rantai industri energi baru, meliputi:

Teknologi baterai canggih

Sistem dan rekayasa penyimpanan energi

Sistem daur ulang dan manajemen baterai

Infrastruktur pengisian daya baterai dan penukaran baterai terbaru

Partisipasi Global dan Peluang Memperluas Jaringan Bisnis

TBSA 2026 menarik kunjungan lebih dari 20.000 praktisi internasional, termasuk pembuat kebijakan, pakar teknis, insinyur, dan produsen dari pasar-pasar utama seperti Eropa, Amerika Utara, Jepang, Korea Selatan, Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah. Lebih dari 65% pesertamerupakan pengambil keputusan level senior.

Selain itu, panitia akan mengerahkan lebih dari 100 delegasi pembeli domestik dan internasional dari kalangan pemerintah, asosiasi industri, dan perusahaan terkemuka, serta mengadakan berbagai kegiatan VIP untuk penjajakan kerja sama bisnis (matchmaking) dan mendorong kolaborasi global yang efisien.

Sesi Berbagi Pengalaman dan Dialog

TBSA 2026 Conference akan mengulas kebijakan terbaru, teknologi inovatif, dan tren pasar baterai, penyimpanan energi, serta mobilitas energi baru. Dengan 15 sesi dan lebih dari 150 pembicara ahli dari seluruh dunia, acara ini akan menjadi platform terbaik untuk berbagi pengalaman dan diskusi teknis. Pembicara senior dari sejumlah perusahaan ternama seperti CATL, Siemens, Schneider Electric, dan Henkel juga telah mengonfirmasi kehadirannya.

Kemitraan Strategis untuk Ekspansi Global

TBSA 2026 berkolaborasi dengan dengan lebih dari 50 mitra global, termasuk Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), Department of Energy Philippines, Light Electric Vehicle Association (LEVA), European Association for Storage of Energy (EAEST), dan Korea Electric Vehicle Industry Association (KEVIA). Kolaborasi ini akan memperkuat aktivitas pertukaran internasional dan menciptakan peluang pertumbuhan bersama.

Baik untuk memamerkan produk terbaru, menjajaki tren industri, atau memperluas jaringan bisnis global, TBSA 2026 menjadi platform ideal bagi perusahaan yang ingin menangkap peluang baru dan memantapkan posisi mereka di masa depan.

SOURCE The Battery Show Asia