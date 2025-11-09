Die Battery Show Asia wird im März 2026 erneut Innovationen hervorbringen

Die Battery Show Asia (TBSA) 2026 wird ein großartiges Comeback in der AsiaWorld-Expo in Hongkong feiern.

HONG KONG, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Nach dem Erfolg der ersten asiatischen Ausgabe der Battery Show im Juli 2025, die 17.893 Fachbesucher aus 132 Ländern und Regionen sowie 314 Aussteller anzog (zusammen mit der Data Center Asia und der Build4Asia), wird die TBSA 2026 die Erwartungen voraussichtlich übertreffen. Die Veranstaltung wird eine erweiterte Ausstellungsfläche von 22.000 m² umfassen und über 350 internationale Aussteller sowie 20.000 professionelle Einkäufer begrüßen.

Umfassende Abdeckung der Branche

Die TBSA 2026 findet zeitgleich mit der Mobility Tech Asia und der ersten Energy Storage Asia statt. Diese Veranstaltungen werden eine Plattform schaffen, die die gesamte neue Energiekette abdeckt und Folgendes präsentiert:

Fortschrittliche Batterietechnologien

Energiespeichersysteme und -technik

Batterierecycling und -managementsysteme

Modernste Lade- und Tauschinfrastruktur

Globale Beteiligung und Möglichkeiten zum Networking

Zur TBSA 2026 werden über 20.000 internationale Fachleute erwartet, darunter politische Entscheidungsträger, technische Experten, Ingenieure und Hersteller aus wichtigen Märkten wie Europa, Nordamerika, Japan, Südkorea, Südostasien, Indien und dem Nahen Osten. Vor allem werden mehr als 65 % der Teilnehmer hochrangige Entscheidungsträger sein.

Die TBSA 2026 wird außerdem über 100 nationale und internationale Käuferdelegationen von Regierungen, Organisationen und führenden Unternehmen organisieren. Darüber hinaus werden VIP-Veranstaltungen abgehalten, um präzise Geschäftskontakte zu ermöglichen und eine hocheffiziente globale Zusammenarbeit zu fördern.

Wissensaustausch und hochrangige Dialoge

Die TBSA 2026 Konferenz wird sich auf die neuesten Richtlinien, innovative Technologien und Markttrends in den Bereichen Batterien, Energiespeicherung und neue Energie-Mobilität konzentrieren. Mit 15 Themenbereichen und über 150 Fachreferenten und Branchenführern aus aller Welt bietet die Veranstaltung eine erstklassige Plattform für den Wissensaustausch und fachliche Diskussionen. Hochrangige Sprecher von CATL, Siemens, Schneider Electric und Henkel haben ihre Teilnahme bestätigt.

Strategische Partnerschaften für globale Expansion

Die TBSA 2026 wird mit über 50 globalen Partnern zusammenarbeiten, darunter die Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), das philippinische Energieministerium, die Light Electric Vehicle Association (LEVA), die European Association for Storage of Energy (EAEST) und die Korea Electric Vehicle Industry Association (KEVIA). Diese Partnerschaften zielen darauf ab, den internationalen Austausch zu fördern und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, von denen beide Seiten profitieren.

Ob es darum geht, die neuesten Produkte zu präsentieren, Branchentrends zu erkunden oder globale Geschäftsnetzwerke zu erweitern, TBSA 2026 ist die ideale Plattform für Unternehmen, um neue Chancen zu nutzen und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2510565/Logo_the_batter_show_asia_big.jpg