Hong Kong Perkenal Karnival Bertemakan Toy Story 5 Berskala Besar "FOREVER TOYS @ Harbour City"

HONG KONG, 4 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Harbour City, pusat beli-belah dan destinasi pelancongan yang paling ikonik di Hong Kong, telah diubah menjadi sebuah sambutan besar-besaran Toy Story 5 menerusi "FOREVER TOYS @ Harbour City". Sejak dilancarkan pada 19 Jun 2026, acara berkenaan menghimpunkan pemasangan imersif, pengalaman permainan interaktif, pameran eksklusif serta konsep runcit edisi terhad — sekali gus mewujudkan salah satu pengalaman Toy Story yang paling menyeluruh di bandar ini setakat ini.

Fans can explore immersive installations at Ocean Terminal Deck. The 4.5-metre-tall “Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!” installation stands prominently against the Victoria Harbour skyline. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) Hong Kong Disneyland has presented vibrant “Pixar Summer Rally”-themed installations and brought a burst of summer energy to the Victoria Harbour! (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) “FOREVER TOYS @ Harbour City” has received an overwhelmingly positive response since its grand opening on 19 June. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

Pelbagai zon pengalaman bertema, termasuk "Toy Meets Tech" Playroom, Pop-Up Store bertemakan Toy Story 5 "The Forever Toy House" rasmi dan satu-satunya di Hong Kong, serta "Buzz Lightyear" Project Car Landing eksklusif bandar ini, berjaya menarik perhatian ramai peminat yang tidak sabar-sabar untuk meneroka, mengambil gambar dan menghayati keterujaan tersebut. Bermula 1 Julai, gelombang kedua "FOREVER TOYS @ Harbour City" memperkenalkan barisan sorotan yang dipertingkat dan dinamik. Aktiviti pengumpulan setem eksklusif serta koleksi barangan edisi terhad diperkenalkan buat julung kalinya, berserta pemasangan "Buzz Lightyear! To Infinity and Beyond!" setinggi 4.5-meter yang mengagumkan, bertemakan "Pixar Summer Rally" Hong Kong Disneyland. Selain itu, pameran "The Art of Disney and Pixar's Toy Story 5" telah dibuka secara rasmi bagi menawarkan perjalanan artistik yang imersif kepada peminat dalam dunia filem tersebut.

Terletak di sepanjang Victoria Harbour yang terkenal di dunia, "Toy Meets Tech" Playroom di Ocean Terminal Forecourt menawarkan pengalaman interaktif yang imersif. Sebaik sahaja melangkah masuk, para pengunjung disambut oleh arca gergasi Woody, Jessie dan Bullseye—masing-masing berdiri lebih dua meter tinggi —bergaya dalam adegan menggamit perhatian yang sangat sesuai untuk bergambar. Para pengunjung kemudiannya melintasi sebuah terowong ajaib yang diinspirasikan daripada tablet Lilypad dalam filem tersebut, menampilkan skrin LED berkembar yang direka sebagai mata berkelip untuk kesan yang lebih hidup.

Di sebalik terowong tersebut terdapat empat zon permainan interaktif. Dalam "JESSIE & BULLSEYE: COWGIRL IN CHARGE", para peserta menyahut cabaran baling gelang bertemakan Barat. "FORKY & KAREN: ALWAYS CONNECTED" pula menampilkan cabaran membina blok yang diinspirasikan oleh majlis perkahwinan impian mereka. Di "BUZZ LIGHTYEAR & ALIENS: SPACE RANGERS", para tetamu menguji kemahiran mereka dalam permainan mengumpul mata bola, manakala "LILYPAD & TECH TRIO: ALWAYS IN SYNC" membawa cabaran memori elektronik.

Para peminat juga boleh meneroka pemasangan imersif di Ocean Terminal Deck. Pemasangan "Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!" setinggi 4.5-meter berdiri megah berlatarbelakangkan latar langit Victoria Harbour. Membuat gaya wira yang ikonik, Buzz memandang ke arah pelabuhan seolah-olah sedang memulakan misi angkasa lepas yang seterusnya.

Hong Kong Disneyland turut mempersembahkan pemasangan bertemakan "Pixar Summer Rally" yang penuh warna-warni, termasuk paparan yang diinspirasikan daripada kenderaan berhias "Pixar Water Play Street Party!" yang dipenuhi percikan air, istana blok bertemakan rakan-rakan Pixar setinggi 4-meter, serta pemasangan dinamik yang diinspirasikan oleh tarikan "RC Racer" yang digemari. Kesemua paparan ini bersama-sama mewujudkan suasana musim panas yang ceria untuk pengunjung daripada semua peringkat umur, sekali gus memanjangkan tenaga "Pixar Summer Fest" melangkaui taman hingga ke Ocean Terminal Deck.

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Butiran Acara: https://www.harbourcity.com.hk/en/article/forever-toys-harbour-city/

Untuk memuat turun siaran akhbar dan foto︰ https://bit.ly/4g3aiNn

SOURCE Harbour City Estates Limited