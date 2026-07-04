ฮ่องกงเปิดตัวงานคาร์นิวัลธีม Toy Story 5 สุดยิ่งใหญ่ "FOREVER TOYS @ Harbour City"
News provided byHarbour City Estates Limited
04 Jul, 2026, 08:21 CST
ฮ่องกง, 3 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Harbour City ศูนย์การค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดของฮ่องกง ได้เปลี่ยนโฉมพื้นที่ให้กลายเป็นงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในธีม Toy Story 5 ภายใต้ชื่อ "FOREVER TOYS @ Harbour City" ทั้งนี้ นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 การจัดงานดังกล่าวได้นำเสนอทั้งผลงานจัดแสดงที่ชวนดื่มด่ำแบบอิมเมอร์ซีฟ ประสบการณ์การเล่นเกมเชิงโต้ตอบ นิทรรศการสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และคอนเซ็ปต์ร้านค้าจำหน่ายสินค้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ธีม Toy Story ที่ครบครันและยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยจัดขึ้นในฮ่องกงจนถึงปัจจุบัน
ภายในงานมีโซนประสบการณ์หลากหลายธีม ไม่ว่าจะเป็น "Toy Meets Tech" Playroom และ "The Forever Toy House" ที่เป็นร้านป๊อปอัปสโตร์ธีม Toy Story 5 อย่างเป็นทางการเพียงแห่งเดียวในฮ่องกง รวมถึงการจัดแสดง "Buzz Lightyear" Project Car Landing สุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งมีเฉพาะในฮ่องกง ซึ่งสามารถดึงดูดแฟน ๆ จำนวนมหาศาลให้เดินทางมาร่วมสำรวจ ถ่ายภาพ และดื่มด่ำไปกับความน่าตื่นเต้นของโลกแห่ง Toy Story ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นมา งาน "FOREVER TOYS @ Harbour City" ได้เปิดตัวกิจกรรมระลอกที่สอง พร้อมยกระดับไฮไลต์ต่าง ๆ ให้มีความน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งขึ้น โดยเพิ่มกิจกรรม Stamp Rally สุดพิเศษ พร้อมยกขบวนคอลเลกชันสินค้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชันที่เปิดตัวเป็นครั้งแรก รวมทั้งยังมีการติดตั้งผลงานประติมากรรม "Buzz Lightyear! To Infinity and Beyond!" ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากธีม "Pixar Summer Rally" ของ Hong Kong Disneyland นอกจากนี้ นิทรรศการ "The Art of Disney and Pixar's Toy Story 5" ก็ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการแล้ว เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางสู่โลกแห่งศิลปะของภาพยนตร์อย่างเต็มอิ่มและสมจริงให้กับแฟน ๆ
โซน "Toy Meets Tech" Playroom ที่ตั้งอยู่บริเวณ Ocean Terminal Forecourt ริมอ่าววิกตอเรียอันเลื่องชื่อระดับโลก มอบประสบการณ์แบบอินเทอร์แอ็กทีฟที่ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ โดยทันทีที่ก้าวเข้าสู่พื้นที่จัดงาน ผู้เข้าชมจะได้พบกับประติมากรรมขนาดยักษ์ของ Woody, Jessie และ Bullseye ซึ่งแต่ละตัวมีความสูงกว่า 2 เมตร และจัดแสดงด้วยท่วงท่าโดดเด่นสะดุดตาเหมาะสำหรับการถ่ายภาพเพื่อเก็บความประทับใจ จากนั้น ผู้เข้าชมจะได้เดินผ่านอุโมงค์สุดมหัศจรรย์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแท็บเล็ต Lilypad ซึ่งปรากฏในภาพยนตร์ โดยภายในได้มีการติดตั้งจอ LED คู่ที่ออกแบบให้มีลักษณะเหมือนดวงตากะพริบได้ เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาสุดตื่นตา
เมื่อผ่านอุโมงค์เข้าไป จะได้พบกับโซนเกมอินเทอร์แอ็กทีฟทั้งหมด 4 โซน ได้แก่ "JESSIE & BULLSEYE: COWGIRL IN CHARGE" ที่ผู้เข้าชมจะได้ร่วมสนุกกับเกมโยนห่วงในบรรยากาศธีมคาวบอยตะวันตก, "FORKY & KAREN: ALWAYS CONNECTED" เกมต่อบล็อกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากงานแต่งงานในฝันของ Forky และ Karen, "BUZZ LIGHTYEAR & ALIENS: SPACE RANGERS" เกมชู้ตลูกบอลทำคะแนนที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทดสอบทักษะของตนเอง และ "LILYPAD & TECH TRIO: ALWAYS IN SYNC" ที่นำเสนอเกมทดสอบความจำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ แฟน ๆ ยังสามารถเพลิดเพลินกับการสำรวจโซนจัดแสดงแบบอิมเมอร์ซีฟที่บริเวณ Ocean Terminal Deck โดยมีไฮไลต์เป็นผลงาน "Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!" ความสูง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านโดดเด่นท่ามกลางเส้นขอบฟ้าอันงดงามของอ่าววิกตอเรียเป็นฉากหลัง โดย Buzz อยู่ในท่วงท่าฮีโร่อันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมทอดสายตามองออกไปเหนือผืนน้ำ ราวกับกำลังเตรียมออกเดินทางสู่ภารกิจพิชิตอวกาศครั้งใหม่
นอกจากนี้ ทาง Hong Kong Disneyland ยังได้นำเสนอจุดจัดแสดงธีม "Pixar Summer Rally" ที่เปี่ยมด้วยสีสันสดใส ประกอบด้วยการจัดแสดงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถขบวนพาเหรด "Pixar Water Play Street Party!" ซึ่งถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความสนุกสนานจากการเล่นน้ำ ปราสาทบล็อกธีมเหล่าผองเพื่อนจาก Pixar สูง 4 เมตร และงานจัดแสดงที่เปี่ยมด้วยชีวิตชีวาโดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องเล่นยอดนิยม "RC Racer" ผลงานจัดแสดงทั้งหมดนี้ร่วมกันรังสรรค์บรรยากาศแห่งฤดูร้อนที่เปี่ยมด้วยความสนุกสนานสำหรับผู้มาเยือนทุกเพศทุกวัย พร้อมส่งต่อความคึกคักของเทศกาล "Pixar Summer Fest" จากภายในสวนสนุกมาสู่บริเวณ Ocean Terminal Deck ได้อย่างมีสีสัน
#HarbourCity #ForeverToys #Disney #Pixar #ToyStory5 #HKDisneyland @harbourcity @disney @disney.hk @pixar @hkdisneyland
รายละเอียดของกิจกรรม: https://www.harbourcity.com.hk/en/article/forever-toys-harbour-city/
สามารถดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์และรูปภาพได้ที่︰ https://bit.ly/4g3aiNn
SOURCE Harbour City Estates Limited
Share this article