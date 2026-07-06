Hong Kong Hadirkan Karnaval Skala Besar Bertema Toy Story 5 "FOREVER TOYS @ Harbour City"

Beragam area tematik seperti "Toy Meets Tech" Playroom, Pop-Up Store resmi bertema Toy Story 5 "The Forever Toy House" yang hanya ada di Hong Kong, hingga instalasi eksklusif "Buzz Lightyear" Project Car Landing, berhasil menarik minat pengunjung untuk berfoto dan merasakan langsung suasana dunia Toy Story. Mulai 1 Juli, pihak penyelenggara karnaval menghadirkan rangkaian atraksi tahap kedua dengan konsep yang lebih menarik. Pengunjung bisa mengikuti program berburu stempel eksklusif (stamp rally), mengoleksi merchandise edisi terbatas, serta menikmati instalasi "Buzz Lightyear! To Infinity and Beyond!" setinggi 4,5 meter yang terinspirasi dari program "Pixar Summer Rally" di Hong Kong Disneyland. Selain itu, pameran "The Art of Disney and Pixar's Toy Story 5" kini telah dibuka untuk umum. Dalam pameran ini, pengunjung bisa melihat lebih dekat proses kreatif di balik film tersebut lewat pengalaman visual yang atraktif.

Berlokasi di tepi Victoria Harbour yang ikonik, "Toy Meets Tech" Playroom di Ocean Terminal Forecourt menawarkan pengalaman interaktif yang seru. Begitu tiba, pengunjung langsung disambut patung raksasa Woody, Jessie, dan Bullseye setinggi lebih dari dua meter yang menjadi spot foto favorit. Setelah itu, pengunjung akan melewati terowongan bertema tablet Lilypad yang muncul dalam film Toy Story 5. Terowongan tersebut dilengkapi dua layar LED berbentuk mata berkedip sehingga menciptakan efek yang realistis.

Di area berikutnya, pengunjung dapat mencoba empat permainan interaktif yang terinspirasi dari karakter dalam film. Area "JESSIE & BULLSEYE: COWGIRL IN CHARGE" menghadirkan permainan lempar gelang bertema koboi. Sementara itu, area "FORKY & KAREN: ALWAYS CONNECTED" menawarkan tantangan menyusun balok yang terinspirasi dari adegan pernikahan impian kedua karakter tersebut. Di area "BUZZ LIGHTYEAR & ALIENS: SPACE RANGERS", pengunjung dapat menguji ketepatan melempar bola untuk meraih poin. Adapun area "LILYPAD & TECH TRIO: ALWAYS IN SYNC" menghadirkan permainan mengasah daya ingat berbasis teknologi elektronik.

Pengalaman bertema Toy Story 5 juga berlanjut di Ocean Terminal Deck. Di lokasi ini berdiri instalasi "Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!" setinggi 4,5 meter yang berlatar panorama Victoria Harbour. Dengan pose heroiknya, Buzz Lightyear tampak seolah bersiap memulai misi luar angkasa berikutnya.

Hong Kong Disneyland turut meramaikan acara melalui berbagai instalasi bertema "Pixar Summer Rally", termasuk replika kendaraan parade "Pixar Water Play Street Party!", kastel balok bertema karakter Pixar setinggi empat meter, serta instalasi yang terinspirasi dari wahana populer "RC Racer". Sederet instalasi tersebut menghadirkan suasana musim panas yang ceria bagi pengunjung dari berbagai usia, serta memperluas semangat "Pixar Summer Fest" dari area taman hiburan hingga Ocean Terminal Deck.

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Informasi selengkapnya: https://www.harbourcity.com.hk/en/article/forever-toys-harbour-city/

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SOURCE Harbour City Estates Limited