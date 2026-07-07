香港で『トイ・ストーリー5』テーマの大規模カーニバル「フォーエバー・トイズ＠ハーバーシティ」を開催

香港、2026年7月7日 /PRNewswire/ -- 香港を代表するショッピングモールであり観光名所であるハーバーシティ（海港城）は、「フォーエバー・トイズ＠ハーバーシティ（FOREVER TOYS @ Harbour City）」の開催に合わせ、『トイ・ストーリー5』を祝う盛大な会場へと変貌を遂げました。2026年6月19日の開幕以来、同イベントには、没入型インスタレーション、インタラクティブなゲーム体験、限定展示、限定グッズの販売企画が集結し、香港における『トイ・ストーリー』体験として、これまでで最も充実したものの一つを生み出しています。

Fans can explore immersive installations at Ocean Terminal Deck. The 4.5-metre-tall “Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!” installation stands prominently against the Victoria Harbour skyline. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) Hong Kong Disneyland has presented vibrant “Pixar Summer Rally”-themed installations and brought a burst of summer energy to the Victoria Harbour! (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) “FOREVER TOYS @ Harbour City” has received an overwhelmingly positive response since its grand opening on 19 June. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

「トイ・ミーツ・テック（Toy Meets Tech）」プレイルーム、香港唯一の公式『トイ・ストーリー5』テーマのポップアップストア「ザ・フォーエバー・トイ・ハウス（The Forever Toy House）」、香港限定の「バズ・ライトイヤー」プロジェクトカー展示をはじめとするさまざまなテーマ体験ゾーンには、見て回り、写真を撮り、イベントの熱気に浸ろうとする大勢のファンが訪れています。7月1日から、「フォーエバー・トイズ＠ハーバーシティ（FOREVER TOYS @ Harbour City）」の第2弾として、さらに充実した多彩な見どころが展開されています。限定スタンプラリーや限定版グッズコレクションが登場したほか、高さ4.5メートルの迫力ある「バズ・ライトイヤー！無限のかなたへ、さあ行くぞ！（Buzz Lightyear! To Infinity and Beyond!）」インスタレーションも登場し、香港ディズニーランドの「ピクサー・サマー・ラリー（Pixar Summer Rally）」をテーマにしています。さらに、「ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー5』アート展（The Art of Disney and Pixar's Toy Story 5）」も正式に開幕し、ファンに映画の世界をアートで体感できる没入型の展示を提供しています。

世界的に有名なビクトリア・ハーバー沿いのオーシャン・ターミナル・フォアコートにある「トイ・ミーツ・テック（Toy Meets Tech）」プレイルームでは、没入感のあるインタラクティブな体験を提供しています。入場すると、高さ2メートルを超えるウッディ、ジェシー、ブルズアイの巨大彫刻がゲストを迎えます。それぞれ写真映えする印象的なシーンでポーズを取っています。続いて来場者は、映画に登場するLilypadタブレットをモチーフにした遊び心あふれるトンネルを通り抜けます。トンネルには、まばたきする目のようにデザインされた2枚のLEDスクリーンが設置され、生き生きとした演出を生み出しています。

トンネルの先には、4つのインタラクティブなゲームゾーンがあります。「ジェシー＆ブルズアイ：カウガールが主役（JESSIE & BULLSEYE: COWGIRL IN CHARGE）」では、参加者が西部劇をテーマにした輪投げに挑戦します。「フォーキー＆カレン：いつもつながっている（FORKY & KAREN: ALWAYS CONNECTED）」では、2人の夢の結婚式をモチーフにしたブロック組み立てチャレンジを楽しめます。「バズ・ライトイヤー＆エイリアンズ：スペース・レンジャー（BUZZ LIGHTYEAR & ALIENS: SPACE RANGERS）」では、ゲストがボールを入れて得点を競うゲームで腕前を試せます。また、「Lilypad＆テック・トリオ：いつも息ぴったり（LILYPAD & TECH TRIO: ALWAYS IN SYNC）」では、デジタル記憶力チャレンジを楽しめます。

また、ファンはオーシャン・ターミナル・デッキで没入型インスタレーションを体験することもできます。高さ4.5メートルの「バズ・ライトイヤー―無限のかなたへ、さあ行くぞ！（Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!）」インスタレーションが、ビクトリア・ハーバーのスカイラインを背景にひときわ目を引きます。バズは、おなじみのヒーローポーズで、まるで次の宇宙ミッションに乗り出すかのようにビクトリア・ハーバーを見渡しています。

香港ディズニーランドは、「ピクサー・サマー・ラリー（Pixar Summer Rally）」をテーマにした色鮮やかなインスタレーションも展開しています。水しぶきいっぱいの「ピクサー・ウォーター・プレイ・ストリート・パーティー！（Pixar Water Play Street Party!）」のパレードフロートに着想を得た展示、高さ4メートルのピクサーの仲間たちをあしらったブロックの城、人気アトラクション「RCレーサー（RC Racer）」に着想を得たダイナミックなインスタレーションなどが含まれます。これらの展示が一体となって、あらゆる年齢の来場者に遊び心あふれる夏の雰囲気をもたらし、「ピクサー・サマー・フェス（Pixar Summer Fest）」の熱気をパークの外、オーシャン・ターミナル・デッキへと広げています。

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イベント詳細： https://www.harbourcity.com.hk/en/article/forever-toys-harbour-city/

プレスリリースおよび写真のダウンロード：https://bit.ly/4g3aiNn

SOURCE Harbour City Estates Limited