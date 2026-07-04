홍콩, 대규모 토이 스토리 5 테마 카니발 'FOREVER TOYS @ Harbour City' 공개

홍콩 2026년 7월 4일 /PRNewswire/ -- 홍콩의 대표적인 쇼핑몰이자 관광 명소인 하버시티(Harbour City)가 'FOREVER TOYS @ Harbour City'를 통해 성대한 토이 스토리 5(Toy Story 5) 축제의 장으로 변신했다. 2026년 6월 19일 시작된 이 행사는 몰입형 설치물, 인터랙티브 게임 체험, 독점 전시, 한정판 리테일 콘셉트를 한데 모아 현재까지 홍콩에서 선보인 토이 스토리 체험 중 가장 종합적인 행사 중 하나를 만들어냈다.

Fans can explore immersive installations at Ocean Terminal Deck. The 4.5-metre-tall “Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!” installation stands prominently against the Victoria Harbour skyline. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) Hong Kong Disneyland has presented vibrant “Pixar Summer Rally”-themed installations and brought a burst of summer energy to the Victoria Harbour! (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) “FOREVER TOYS @ Harbour City” has received an overwhelmingly positive response since its grand opening on 19 June. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

'토이 미츠 테크(Toy Meets Tech)' 플레이룸, 홍콩 유일의 공식 '더 포에버 토이 하우스(The Forever Toy House)' 토이 스토리 5 테마 팝업 스토어, 홍콩 독점 '버즈 라이트이어(Buzz Lightyear)' 프로젝트 카 랜딩 등 다양한 테마 체험존은 탐험하고 사진을 촬영하며 흥겨운 분위기에 몰입하려는 수많은 팬의 발길을 성공적으로 끌어모았다. 7월 1일부터 'FOREVER TOYS @ Harbour City'의 2차 오픈이 업그레이드된 역동적인 하이라이트 라인업과 함께 펼쳐졌다. 독점 스탬프 랠리 이벤트와 한정판 상품 컬렉션이 첫선을 보였으며, 홍콩 디즈니랜드(Hong Kong Disneyland)의 '픽사 서머 랠리(Pixar Summer Rally)'를 테마로 한 4.5m 높이의 인상적인 '버즈 라이트이어! 무한한 공간 저 너머로!(Buzz Lightyear! To Infinity and Beyond!)' 설치물도 함께 공개됐다. 또한 '디즈니와 픽사의 토이 스토리 5 아트(The Art of Disney and Pixar's Toy Story 5)' 전시가 공식 개막해 팬들에게 영화의 세계로 들어가는 몰입형 예술 여정을 제공한다.

세계적으로 유명한 빅토리아 하버를 따라 위치한 오션 터미널 포어코트(Ocean Terminal Forecourt)의 '토이 미츠 테크' 플레이룸은 몰입형 인터랙티브 체험을 제공한다. 입장하는 순간 방문객들은 사진을 찍고 싶게 만드는 눈길을 사로잡는 장면 속에서 포즈를 취하고 있는 2미터가 넘는 우디(Woody), 제시(Jessie), 불스아이(Bullseye) 대형 조형물을 만나게 된다. 이어 방문객들은 영화 속 릴리패드(Lilypad) 태블릿에서 영감을 받은 기발한 터널을 통과하게 되며, 이 터널에는 생동감 있는 효과를 위해 깜빡이는 눈처럼 설계된 두 개의 LED 스크린이 설치돼 있다.

터널 너머에는 네 개의 인터랙티브 게임존이 마련되어 있다. '제시 & 불스아이: 카우걸 인 차지(JESSIE & BULLSEYE: COWGIRL IN CHARGE)'에서는 참가자들이 서부 테마의 링 던지기 챌린지에 참여할 수 있다. '포키 & 카렌: 올웨이즈 커넥티드(FORKY & KAREN: ALWAYS CONNECTED)'는 두 캐릭터의 꿈같은 결혼식에서 영감을 받은 블록 쌓기 챌린지를 선보인다. '버즈 라이트이어 & 에일리언: 스페이스 레인저스(BUZZ LIGHTYEAR & ALIENS: SPACE RANGERS)'에서는 방문객들이 공 넣기 게임으로 실력을 시험하며, '릴리패드 & 테크 트리오: 올웨이즈 인 싱크(LILYPAD & TECH TRIO: ALWAYS IN SYNC)'는 전자 기억력 챌린지를 제공한다.

팬들은 오션 터미널 데크(Ocean Terminal Deck)에서도 몰입형 설치물을 둘러볼 수 있다. 높이 4.5m의 '버즈 라이트이어 — 무한한 공간 저 너머로!(Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!)' 설치물은 빅토리아 하버 스카이라인을 배경으로 서 있다. 상징적인 영웅 포즈를 취한 버즈는 다음 우주 임무를 향해 나아가려는 듯 하버를 바라보고 있다.

홍콩 디즈니랜드도 물놀이가 가득한 '픽사 워터 플레이 스트리트 파티!(Pixar Water Play Street Party!)' 퍼레이드 차량에서 영감을 받은 전시물, 높이 4m의 픽사 친구들 테마 블록 캐슬, 사랑받는 'RC 레이서(RC Racer)' 어트랙션에서 영감을 받은 역동적인 설치물 등 다채로운 '픽사 서머 랠리' 테마 설치물을 선보였다. 이 전시물들은 모든 연령대의 방문객을 위한 유쾌한 여름 분위기를 조성하며, '픽사 서머 페스트(Pixar Summer Fest)'의 에너지를 파크 밖 오션 터미널 데크까지 확장한다.

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행사 세부 정보: https://www.harbourcity.com.hk/en/article/forever-toys-harbour-city/

보도자료 및 사진 다운로드: https://bit.ly/4g3aiNn

SOURCE Harbour City Estates Limited