Hồng Kông ra mắt lễ hội quy mô lớn mang chủ đề Câu chuyện đồ chơi 5 "FOREVER TOYS @ Harbour City"

HỒNG KÔNG, ngày 4 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Harbour City, trung tâm mua sắm và điểm đến du lịch mang tính biểu tượng nhất của Hồng Kông, đã được biến thành một không gian lễ hội Câu chuyện đồ chơi 5 hoành tráng với sự kiện "FOREVER TOYS @ Harbour City". Kể từ khi khai mạc vào ngày 19 tháng 6 năm 2026, sự kiện đã quy tụ các không gian sắp đặt đắm chìm, các trải nghiệm trò chơi tương tác, các triển lãm độc quyền và các mô hình bán lẻ phiên bản giới hạn — tạo ra một trong những trải nghiệm Câu chuyện đồ chơi toàn diện nhất tại Hồng Kông từ trước đến nay.

Fans can explore immersive installations at Ocean Terminal Deck. The 4.5-metre-tall “Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!” installation stands prominently against the Victoria Harbour skyline. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) Hong Kong Disneyland has presented vibrant “Pixar Summer Rally”-themed installations and brought a burst of summer energy to the Victoria Harbour! (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited) “FOREVER TOYS @ Harbour City” has received an overwhelmingly positive response since its grand opening on 19 June. (PRNewsfoto/Harbour City Estates Limited)

Các khu vực trải nghiệm theo chủ đề khác nhau, bao gồm phòng vui chơi "Toy Meets Tech", cửa hàng Pop-Up "The Forever Toy House" chủ đề Câu chuyện đồ chơi 5 chính thức duy nhất tại Hồng Kông và và khu trưng bày xe chủ đề "Buzz Lightyear" độc quyền của thành phố, đã thu hút lượng lớn người hâm mộ đến tham quan, chụp ảnh và đắm chìm trong sự phấn khích. Từ ngày 1 tháng 7, giai đoạn thứ hai của "FOREVER TOYS @ Harbour City" đã chính thức khởi động với hàng loạt điểm nhấn năng động và được nâng cấp. Các hoạt động sưu tập con dấu độc quyền và các bộ sưu tập vật phẩm lưu niệm phiên bản giới hạn đã ra mắt, cùng với mô hình trưng bày "Buzz Lightyear ! To Infinity and Beyond!" cao 4,5 mét, lấy chủ đề từ sự kiện "Pixar Summer Rally" của Hong Kong Disneyland. Bên cạnh đó, triển lãm "The Art of Disney and Pixar's Toy Story 5" cũng chính thức mở cửa, mang đến cho người hâm mộ một hành trình nghệ thuật đắm chìm trong thế giới của bộ phim.

Tọa lạc dọc theo Cảng Victoria nổi tiếng thế giới, phòng vui chơi "Toy Meets Tech" tại quảng trường phía trước Ocean Terminal mang đến một trải nghiệm tương tác đắm chìm. Ngay khi bước vào, du khách sẽ được chào đón bởi các mô hình khổng lồ của Woody, Jessie và Bullseye — mỗi mô hình đều cao hơn hai mét — tạo dáng trong những khung cảnh bắt mắt, lý tưởng để chụp ảnh. Sau đó, du khách sẽ đi qua một đường hầm kỳ ảo lấy cảm hứng từ chiếc máy tính bảng Lilypad trong bộ phim, với hai màn hình LED được thiết kế như đôi mắt đang chớp cho hiệu ứng sinh động.

Phía sau đường hầm là bốn khu trò chơi tương tác. Tại "JESSIE & BULLSEYE: COWGIRL IN CHARGE", người chơi tham gia thử thách ném vòng theo chủ đề miền Viễn Tây. "FORKY & KAREN: ALWAYS CONNECTED" mang đến thử thách lắp ghép khối lấy cảm hứng từ đám cưới trong mơ của hai nhân vật. Tại "BUZZ LIGHTYEAR & ALIENS: SPACE RANGERS", du khách có thể kiểm tra kỹ năng của mình thông qua trò chơi ném bóng tính điểm, trong khi "LILYPAD & TECH TRIO: ALWAYS IN SYNC" giới thiệu thử thách ghi nhớ điện tử.

Người hâm mộ cũng có thể khám phá các không gian trưng bày sống động tại Ocean Terminal Deck. Mô hình "Buzz Lightyear — To Infinity and Beyond!" cao 4,5 mét đứng nổi bật trên nền đường chân trời của Cảng Victoria. Nổi bật trong tư thế anh hùng mang tính biểu tượng, Buzz hướng ánh nhìn ra bến cảng như thể sắp bắt đầu sứ mệnh không gian tiếp theo của mình.

Hong Kong Disneyland cũng giới thiệu các tác phẩm sắp đặt rực rỡ theo chủ đề "Pixar Summer Rally", bao gồm một không gian trưng bày lấy cảm hứng từ xe diễu hành ngập tràn nước "Pixar Water Play Street Party!", một lâu đài xếp hình cao 4 mét lấy chủ đề các nhân vật Pixar và một không gian trưng bày năng động lấy cảm hứng từ trò chơi được yêu thích "RC Racer". Những không gian này cùng nhau tạo nên bầu không khí mùa hè vui tươi dành cho du khách ở mọi lứa tuổi, qua đó đưa không khí lễ hội của "Pixar Summer Fest" vượt ra ngoài khuôn viên Hong Kong Disneyland đến với Ocean Terminal Deck.

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Thông tin chi tiết về sự kiện: https://www.harbourcity.com.hk/en/article/forever-toys-harbour-city/

Tải thông cáo báo chí và hình ảnh: ︰ https://bit.ly/4g3aiNn

SOURCE Harbour City Estates Limited