華為汪濤：AI加速超寬帶產業創新，共贏商業新增長

汪濤表示：「面向智能時代，華為UBB5.5G創新聚焦在『UBB for AI』和『AI for UBB』兩大方向。一方面將在超大帶寬、確定性低時延和網絡架構上進行創新，通過網絡能力提升支持AI業務高質量發展，幫助營運商實現商業新增長；另一方面將AI引入網絡，提升網絡用戶體驗，業務提供速度和網絡運維效率，幫助營運商網絡走向高階自治。」

華為在2023年提出了全面智能化（All Intelligence）戰略，加速千行萬業的智能化轉型，讓所有對象可聯接，讓所有應用可模型，讓所有決策可計算。面向各行業提供領先的算力+存力+運力數智基礎設施，基於盤古大模型為客戶打造領先的行業模型，同時支持百模千態，賦能千行萬業，助力客戶實現智能化轉型。

在電信領域，華為為客戶提供領先的 AI 解決方案，UBB超寬帶網絡是運力的重要組成部分，是數智基礎設施使能行業數智化轉型的基礎，UBB網絡需要向「UBB for AI」和「AI for UBB」加速演進：

UBB for AI，支撐AI高質量發展

UBB5.5G通過創新，在各層網絡上匹配AI需求。在數據中心網絡（Data Center Networks），華為通過星織架構和DC-OXC提升組網能力，支撐超萬卡級別的大規模算力中心建設；在數據中心互聯 (Data Center Interconnect)網絡，華為創新的800G IP+光組網、靈活IP流調度和無損傳輸，實現數據中心間算力高效協同；在數據中心接入（Data Center Access）網絡，華為OXC全光交換Mesh組網可以極大降低網絡時延，Wi-Fi7和50GPON能夠提供泛在萬兆接入能力，通過極致用戶體驗加速AI應用的普及；在端到端網絡中，華為星河安全網關和Hybrid ASON則為AI業務提供更強的韌性。同時，在家庭場景，通過FTTR網關承載家庭大模型，讓AI應用走進億萬家庭。

這些創新構築的帶寬、時延、可靠性、大規模組網能力將成為營運商在智能時代構築差異化競爭力的基礎。

AI for UBB，打造高階自治網絡

隨著UBB網絡規模越來越大、場景也越來越復雜，營運商需要將AI技術引入UBB網絡，提升營運運維效率，使能網絡走向高階自治。

華為UBB網絡AI運維營運架構在數字孿生底座上，引入通信大模型，協同打造面向用戶角色的Copilot和面向場景的Agent，支撐網絡現場作業自助化、遠程維優自閉環，加速邁向ADN L4高階自治。

華為已經聯合全球多個領先營運商開始商用實踐，從具體的實踐結果來看，網絡營運與維護效率顯著提升。例如，對於家寬業務，體驗保障至關重要，ADN實現用戶體驗驅動的網絡自優化，離網率降低57%；對於傳送業務，網絡規劃和業務部署效率是關鍵瓶頸，ADN實現從人工規劃到SLA驅動的業務自規劃和部署，TTM從1個月降低到1天；對於IP網絡維護，故障定位一直是難題，ADN實現從專家人工排障，到數字員工支撐排障，網絡故障處理時長降低50%。

最後，汪濤表示，UBB產業需要主動擁抱智能時代，通過UBB5.5G創新夯實網絡長期競爭力。同時，產業還需要積極孵化智能業務，與網絡能力相結合，面向AI應用場景拓展新商業機會，並逐漸引入AI生態伙伴，通過向AI全業務服務轉型實現商業新增長。

SOURCE Huawei