David Wang, de Huawei : l'ultra haut débit fraie le chemin à toutes les intelligences

ISTANBUL, 1er novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la 10e édition de l'Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024), David Wang, directeur exécutif du conseil d'administration de Huawei et président du directoire de l'infrastructure TIC, a prononcé un discours d'ouverture intitulé « UBB Advanced Paves the Way to All Intelligence ». Lors de l'ouverture de l'événement, il a fait part de ses dernières réflexions sur l'industrie de l'IA et a détaillé la stratégie « All Intelligence » de Huawei. Il a également proposé une nouvelle orientation pour le développement synergique de l'ultra haut débit (UBB) et de l'IA afin d'aider l'industrie à atteindre plus rapidement le monde intelligent - l'innovation technologique et l'incubation d'entreprises.

La quatrième révolution industrielle a progressé rapidement grâce à l'IA, qui est devenue l'un des principaux moteurs de la croissance économique mondiale. L'utilisation commerciale généralisée de l'IA s'accélère, et de nouvelles applications pour l'usage personnel, l'efficacité des entreprises et les maisons intelligentes perturbent de nombreux marchés. Elle favorise également la modernisation des réseaux de communication, en termes de capacité, de latence et d'architecture.

Dans son discours, Wang a déclaré : « Huawei a continué à innover en se concentrant sur deux domaines : l'UBB pour l'IA et l'IA pour l'UBB. L'innovation que nous réalisons dans le cadre de l'UBB pour l'IA est basée sur une bande passante ultra large, une faible latence déterministe et une architecture de réseau. Les améliorations que nous avons apportées à la capacité du réseau permettent un développement de l'IA de meilleure qualité, ce qui aidera les opérateurs à accroître leurs activités. Cette innovation est également axée sur l'IA pour l'UBB. Nous appliquons l'IA aux réseaux afin d'améliorer l'expérience réseau, d'accélérer la fourniture de services et de rationaliser l'exploitation et la maintenance des réseaux. Cela aide les opérateurs à construire des réseaux hautement autonomes.

L'année dernière, Huawei a lancé sa stratégie « All Intelligence » pour montrer comment connecter toutes les choses, modéliser toutes les applications et calculer toutes les décisions. Huawei propose une infrastructure numérique et intelligente de premier plan qui fournit à l'industrie une puissance de calcul, de stockage et de transmission. Huawei utilise également ses modèles Pangu pour créer des modèles avancés spécifiques à l'industrie, dans le but de prendre en charge une vaste gamme de modèles et d'applications, et d'aider les clients de différentes industries à poursuivre une transformation intelligente.

Dans le secteur des télécommunications, Huawei propose des solutions d'IA de premier plan, qui doivent être soutenues par une puissance de transmission. En tant qu'infrastructure critique, les réseaux UBB fournissent ce type de puissance pour aider d'autres industries à passer plus facilement au numérique et à l'intelligence. À cette fin, Huawei préconise deux voies de développement pour les réseaux UBB : « UBB pour l'IA » et « IA pour l'UBB ».

UBB pour l'IA : développement d'une IA de haute qualité

L'UBB 5.5G intègre des innovations technologiques à plusieurs niveaux du réseau pour répondre aux exigences de l'IA.

Pour les réseaux de centres de données (DCN), Huawei propose une architecture de topologie Dragonfly+ et de nouvelles technologies DC-OXC qui aident à construire des centres de calcul à grande échelle.

Pour les réseaux d'interconnexion de centres de données (DCI), Huawei utilise un certain nombre de technologies innovantes telles que le réseau IP + optique 800G, la planification flexible du niveau de flux de service IP et la transmission sans perte pour réaliser une utilisation plus efficace de la puissance informatique dans les centres de données.

Pour les réseaux d'accès aux centres de données (DCA), le réseau OXC Mesh de Huawei est capable de réduire considérablement la latence du réseau. Ses technologies Wi-Fi 7 et 50G PON peuvent fournir l'accès omniprésent à 10 gigabits nécessaire à l'adoption généralisée de l'IA par les utilisateurs finaux. En outre, le FTTR de Huawei est déjà utilisé pour créer des « hubs intelligents » et permettre des applications intelligentes dans de nombreux foyers.

La passerelle de sécurité Xinghe et l'ASON hybride de Huawei garantissent également la résilience des réseaux de bout en bout pour les connexions des applications d'IA.

Ces innovations améliorent sensiblement la largeur de bande, la latence, la disponibilité et les capacités de mise en réseau à grande échelle et aideront les opérateurs à se différencier dans l'ère intelligente.

IA pour l'UBB : les réseaux hautement autonomes

Les réseaux UBB deviennent également plus vastes et gèrent des scénarios plus complexes, ce qui pousse les transporteurs à rechercher de nouveaux moyens d'améliorer l'efficacité de l'exploitation et de la gestion ainsi que l'autonomie du réseau. Une méthode prometteuse à l'étude consiste à intégrer l'IA directement dans les réseaux.

Huawei a construit une architecture O&M basée sur l'IA pour les réseaux UBB qui utilise des jumeaux numériques et son propre modèle de fondation des télécommunications. Cette architecture permet de créer des « copilotes » intelligents axés sur les rôles et des « agents » spécifiques aux scénarios qui automatisent les opérations sur site ainsi que la maintenance et l'optimisation à distance, ce qui est nécessaire pour évoluer vers des réseaux de conduite autonome de niveau 4.

De nombreux opérateurs ont amélioré l'efficacité de l'exploitation et de la gestion de leur réseau en travaillant avec Huawei à l'application commerciale de cette architecture.

Pour le haut débit domestique, les réseaux de conduite autonome peuvent soutenir l'auto-optimisation du réseau afin de garantir l'expérience de l'utilisateur, réduisant ainsi le taux de désabonnement de 57 %.

Pour les réseaux de transmission, l'efficacité de la planification du réseau et du déploiement des services est cruciale. Les réseaux de conduite autonome peuvent prendre en charge l'auto-planification et le déploiement des services sur la base d'accords de niveau de service, au lieu d'une planification manuelle. Les délais de mise à disposition des services peuvent ainsi passer d'un mois à un jour.

Pour la maintenance des réseaux IP, la localisation des pannes a toujours été un défi. Les réseaux de conduite autonome peuvent permettre à des employés virtuels de prendre en charge le dépannage, réduisant ainsi de 50 % les délais de dépannage du réseau.

À la fin de son discours, Wang a appelé l'ensemble du secteur de l'UBB à entrer activement dans l'ère intelligente en poursuivant l'innovation dans les technologies du réseau UBB 5.5G pour une compétitivité à long terme. Il a également plaidé en faveur de l'incubation de nouveaux services intelligents à l'échelle de l'industrie, en plus des nouvelles capacités de réseau, affirmant que les nouveaux partenariats et les opportunités commerciales dans les applications de l'IA stimuleront la transformation des services intelligents et la nouvelle croissance des entreprises.

