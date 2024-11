David Wang van Huawei: UBB Advanced baant de weg naar All Intelligence

ISTANBUL, 1 november 2024 /PRNewswire/ -- Op het 10e Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) hield David Wang, Executive Director of the Board van Huawei en voorzitter van de ICT Infrastructure Managing Board, een keynote speech met de titel "UBB Advanced Paves the Way to All Intelligence". Bij de opening van het evenement deelde hij zijn nieuwste inzichten in de AI-industrie en ging hij dieper in op Huawei's All Intelligence-strategie. Hij stelde ook een nieuwe richting voor de synergetische ontwikkeling van UBB en AI voor om de industrie te helpen de intelligente wereld sneller te bereiken door middel van technologische innovatie en bedrijfsincubatie.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board and Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board, delivering a keynote at UBBF 2024

De vierde industriële revolutie is dankzij AI snel gevorderd, waarbij AI een belangrijke drijvende kracht achter de wereldwijde economische groei is geworden. Wijdverspreid commercieel gebruik van AI is in de versnelling gezet en nieuwe toepassingen voor persoonlijk gebruik, bedrijfsefficiëntie en slimme huizen ontwrichten meerdere markten. Het stimuleert ook upgrades van communicatienetwerken, in termen van capaciteit, latentie en architectuur.

In zijn toespraak merkte Wang op: "Huawei is blijven innoveren door zich te richten op twee gebieden: UBB voor AI en AI voor UBB. De innovatie die we doen onder UBB voor AI is gebaseerd op ultragrote bandbreedte, deterministische lage latency en netwerkarchitectuur. De verbeteringen in netwerkcapaciteiten die we hebben bereikt, ondersteunen AI-ontwikkeling van hogere kwaliteit die carriers zal helpen bedrijfsgroei te realiseren. Deze innovatie richt zich ook op AI voor UBB. We passen AI toe op netwerken om de netwerkervaring te verbeteren, de serviceverlening te versnellen en de O&M van het netwerk te stroomlijnen. Dit helpt carriers om zeer autonome netwerken te bouwen."

Vorig jaar publiceerde Huawei zijn All Intelligence-strategie om "te laten zien hoe we alle dingen kunnen verbinden, alle toepassingen kunnen modelleren en alle beslissingen kunnen berekenen". Huawei biedt toonaangevende digitale en intelligente infrastructuur die rekenkracht, opslag en transmissievermogen aan de industrie levert. Huawei gebruikt zijn Pangu-modellen ook om geavanceerde industriespecifieke modellen te maken, met als doel een breed scala aan modellen en toepassingen te ondersteunen en klanten uit verschillende sectoren te helpen bij intelligente transformatie.

Binnen de telecomindustrie biedt Huawei toonaangevende AI-oplossingen, die moeten worden ondersteund door transmissievermogen. Als kritieke infrastructuur bieden UBB-netwerken dit soort vermogen om andere industrieën te helpen gemakkelijker digitaal en intelligent te worden. Daarom pleit Huawei voor twee ontwikkelingspaden voor UBB-netwerken: "UBB voor AI" en "AI voor UBB".

UBB voor AI: hoogwaardige AI-ontwikkeling

UBB 5.5G omvat technologische innovatie op meerdere netwerklagen om de AI-vereisten te ondersteunen.

Voor datacenternetwerken (DCN's) biedt Huawei een Dragonfly+ topologiearchitectuur en nieuwe DC-OXC-technologieën die grootschalige rekencentra helpen bouwen.

Voor datacenter interconnect (DCI) netwerken gebruikt Huawei een aantal innovatieve technologieën zoals 800G IP + optische netwerken, flexibele IP service-flow level programmering en lossless transmissie om efficiënter gebruik te maken van rekenkracht in datacenters.

Voor datacentertoegangsnetwerken (DCA) kan Huawei's OXC Mesh-netwerk de netwerklatentie sterk verminderen. Zijn Wi-Fi 7 en 50G PON-technologieën kunnen de alomtegenwoordige 10 gigabit-toegang bieden die nodig is voor de wijdverspreide adoptie van AI door eindgebruikers. Daarnaast wordt de FTTR van Huawei al gebruikt om "intelligente hubs" te maken en intelligente toepassingen voor veel huishoudens te faciliteren.

Huawei's Xinghe security gateway en hybride ASON garanderen ook veerkracht via end-to-end netwerken voor verbindingen met AI-toepassingen.

Deze innovaties verbeteren enorm de bandbreedte, latentie, beschikbaarheid en grootschalige netwerkmogelijkheden die carriers helpen zich te onderscheiden in het intelligente tijdperk.

AI voor UBB: zeer autonome netwerken

UBB-netwerken worden ook steeds groter en verwerken complexere scenario's, waardoor carriers op zoek gaan naar nieuwe manieren om de O&M-efficiëntie en netwerkautonomie te verbeteren. Een veelbelovende methode die momenteel wordt onderzocht, is om AI rechtstreeks in netwerken te integreren.

Huawei heeft een AI-gebaseerde O&M-architectuur gebouwd voor UBB-netwerken die gebruik maakt van digitale tweelingen en zijn eigen Telecom Foundation Model. Met deze architectuur kunnen intelligente rolgeoriënteerde "copilots" en scenario-specifieke "agenten" worden gecreëerd voor geautomatiseerde onsite operaties, onderhoud en optimalisatie, wat nodig is om naar autonome rijnetwerken van niveau 4 (ADN's) te kunnen evolueren.

Meerdere toonaangevende carriers zijn door hun samenwerking met Huawei erin geslaagd hun O&M-efficiëntie op het netwerk te verbeteren en deze architectuur commercieel toe te passen.

Voor thuisbreedband kunnen ADN's netwerkzelfoptimalisatie ondersteunen om gebruikerservaringen te garanderen, waardoor het opzeggingspercentage met 57% daalt.

Voor transmissienetwerken is de efficiëntie van netwerkplanning en service-inzet cruciaal. ADN's kunnen zelfplanning en inzet van services ondersteunen op basis van serviceniveauovereenkomsten, in plaats van handmatige planning. Dit kan de servicetijd verkorten van een maand tot een dag.

Voor het onderhoud van IP-netwerken is het altijd een uitdaging geweest om fouten te lokaliseren. Met ADN's kunnen virtuele medewerkers ondersteuning bieden bij het oplossen van problemen, waardoor de tijd die nodig is om problemen met het netwerk op te lossen met 50% wordt verkort.

Aan het einde van zijn toespraak riep Wang de hele UBB-industrie op om het intelligente tijdperk actief te omarmen door innovatie na te streven in UBB 5.5G-netwerktechnologieën voor concurrentievermogen op de lange termijn. Hij pleitte ook voor een industriebrede incubatie van nieuwe intelligente diensten in aanvulling op nieuwe netwerkmogelijkheden, en zei dat nieuwe partnerschappen en zakelijke kansen in AI-toepassingen de transformatie van intelligente diensten en nieuwe bedrijfsgroei zullen stimuleren.

