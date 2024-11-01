Дэвид Ван из Huawei: UBB Advanced открывает путь для всеобъемлющего интеллекта

СТАМБУЛ, 1 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- На 10-м Форуме по сверхширокополосной связи (UBBF 2024) Дэвид Ван (David Wang), исполнительный директор правления Huawei и председатель совета по управлению ИКТ-инфраструктурой, выступил с ключевым докладом «UBB Advanced открывает путь для всеобъемлющего интеллекта». Открывая мероприятие, он поделился своим текущим видением отрасли ИИ и подробно рассказал о стратегии всеобъемлющего интеллекта компании Huawei. Он также предложил новое направление взаимодополняющего развития UBB и ИИ, которое будет способствовать более быстрому достижению отраслью интеллектуального мира — технологические инновации и бизнес-инкубация.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board and Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board, delivering a keynote at UBBF 2024

Четвертая промышленная революция проходит в быстром темпе благодаря искусственному интеллекту, который становится основным фактором глобального экономического роста. Широкое коммерческое использование ИИ ускоряется, а новые приложения для личного пользования, повышения эффективности предприятий и умных домов нарушают сложившийся порядок на нескольких рынках. Это также способствует модернизации сети связи в плане пропускной способности, задержек и архитектуры.

В своем выступлении г-н Ван отметил: «Huawei продолжает внедрять инновации, сосредоточившись на двух областях: UBB для ИИ и ИИ для UBB. Инновации, которые мы создаем в рамках UBB для ИИ, основаны на сверхвысокой пропускной способности, детерминированной низкой задержке и сетевой архитектуре. Достигнутые нами улучшения сетевых возможностей способствуют более качественному развитию ИИ, что поможет операторам добиться роста бизнеса. Эта инновация также нацелена на ИИ для UBB. Мы применяем ИИ к сетям для улучшения работы сети, ускорения работы служб и оптимизации эксплуатации и обслуживания сетей. Это помогает операторам строить высокоавтономные сети».

В прошлом году компания Huawei представила свою стратегию всеобъемлющего интеллекта, чтобы «показать, как обеспечить связь между всеми устройствами, моделировать все приложения и рассчитывать все решения». Компания Huawei предлагает самую передовую цифровую и интеллектуальную инфраструктуру, которая обеспечивает выполнение вычислений, хранение и передачу данных для промышленности. Компания Huawei также использует свои модели Pangu для создания передовых отраслевых моделей с целью поддержки широкого ассортимента моделей и приложений и оказания помощи клиентам из разных отраслей в проведении интеллектуальной трансформации.

В телекоммуникационной отрасли Huawei предлагает ведущие решения в области искусственного интеллекта, которые должны поддерживаться возможностями передачи данных. Сети UBB, являющиеся критически важной инфраструктурой, обеспечивают подобные возможности, упрощая переход на цифровые и интеллектуальные технологии другим отраслям. С этой целью Huawei выступает за два пути развития сетей UBB: «UBB для ИИ» и «ИИ для UBB».

UBB для ИИ: разработка высококачественного ИИ

В UBB 5.5G реализованы технологические инновации на нескольких сетевых уровнях с целью поддержки требований ИИ.

Для сетей центров обработки данных (DCN) Huawei предлагает архитектуру топологии Dragonfly+ и новые технологии DC-OXC, которые помогают строить крупномасштабные вычислительные центры.

Для сетей межсоединений центров обработки данных (DCI) Huawei использует ряд инновационных технологий, таких как 800G IP + оптические сети, гибкое планирование уровней потоков услуг в IP-сети и передача без потерь, для более эффективного использования вычислительных возможностей центров обработки данных.

Для сетей доступа к центрам обработки данных (DCA) ячеистая сеть OXC компании Huawei способна значительно снизить задержку сети. Технологии Wi-Fi 7 и 50G PON могут обеспечить повсеместный 10-гигабитный доступ, необходимый для широкого внедрения ИИ конечными пользователями. Кроме того, технология FTTR компании Huawei уже используется для создания «интеллектуальных хабов» и предоставления возможности использовать интеллектуальные приложения многим домам.

Шлюз безопасности Xinghe от Huawei и гибридные сети ASON также гарантируют отказоустойчивость сквозных сетей для подключения к приложениям ИИ.

Эти инновации значительно повышают пропускную способность, снижают задержку, улучшают доступность и крупномасштабные сетевые возможности и помогут операторам получить конкурентные преимущества в интеллектуальную эпоху.

ИИ для UBB: высокоавтономные сети

UBB-сети также становятся более масштабными и используются для реализации более сложных сценариев, заставляя операторов искать новые способы повышения эффективности эксплуатации и технического обслуживания и автономности сетей. Перспективным исследуемым методом является встраивание ИИ непосредственно в сети.

Компанией Huawei создана архитектура эксплуатации и технического обслуживания UBB-сетей с использованием ИИ, в которой применяются цифровые двойники и собственная базовая телекоммуникационная модель. Эта архитектура позволяет создавать интеллектуальных ролевых «вторых пилотов» и «агентов» для определенных сценариев, которые автоматизируют управление и эксплуатацию на объектах, а также удаленное обслуживание и оптимизацию, что необходимо для перехода к сетям с автономным управлением (ADN) 4-го уровня.

Несколько ведущих операторов успешно повысили эффективность эксплуатации и обслуживания своих сетей, работая с Huawei над коммерческим применением этой архитектуры.

Для широкополосного доступа в домах сети ADN могут поддерживать самооптимизацию сети, повышающую уровень удовлетворенности пользователей и снижающую отток абонентов на 57 %.

Для сетей передачи данных планирование сети и эффективность развертывания услуг имеют решающее значение. Сети ADN могут поддерживать самостоятельное планирование и развертывание услуг на основе соглашений об уровне обслуживания взамен планирования вручную. Это может сократить время подготовки к предоставлению услуг с одного месяца до одного дня.

При обслуживании IP-сети обнаружение неисправностей всегда представляло сложность. Сети ADN могут позволить виртуальным сотрудникам выполнять поддержу поиска и устранения неисправностей, сокращая время поиска и устранения неисправностей в сети на 50 %.

В конце своего выступления г-н Ван призвал всю отрасль UBB активно принять интеллектуальную эру, стремясь к инновациям сетевых технологий UBB 5.5G для сохранения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Он также выступил в поддержку инкубации новых интеллектуальных услуг в масштабах всей отрасли в дополнение к новым сетевым возможностям, заявив, что новые партнерские отношения и бизнес-возможности приложений ИИ будут способствовать трансформации интеллектуальных услуг и росту нового бизнеса.

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