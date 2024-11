David Wang, de Huawei: La UBB avanzada allana el camino a toda la inteligencia

ESTAMBUL, 1 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- En el 10º Foro de Ultra Banda Ancha (UBBF 2024), David Wang, director ejecutivo del Consejo y presidente del Consejo de Administración de Infraestructuras TIC de Huawei, pronunció un discurso de apertura titulado «UBB Advanced Paves the Way to All Intelligence». Al inaugurar el evento, compartió sus últimas percepciones sobre la industria de la IA y se explayó sobre la estrategia All Intelligence de Huawei. También propuso una nueva dirección para el desarrollo sinérgico de la UBB y la IA con el fin de ayudar a la industria a alcanzar más rápidamente el mundo inteligente: innovación tecnológica e incubación de empresas.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board and Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board, delivering a keynote at UBBF 2024

La Cuarta Revolución Industrial avanza rápidamente gracias a la IA, que se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento económico mundial. El uso comercial generalizado de la IA se está acelerando, y las nuevas aplicaciones para uso personal, eficiencia empresarial y hogares inteligentes están perturbando múltiples mercados. También está impulsando la modernización de las redes de comunicaciones, en términos de capacidad, latencia y arquitectura.

En su discurso, Wang señaló: «Huawei ha seguido innovando centrándose en dos áreas: UBB para IA e IA para UBB. La innovación que estamos llevando a cabo en UBB para IA se basa en el ancho de banda ultra grande, la baja latencia determinista y la arquitectura de red. Las mejoras en la capacidad de red que hemos logrado apoyan un desarrollo de IA de mayor calidad que ayudará a los operadores a lograr el crecimiento del negocio. Esta innovación también se centra en la IA para UBB. Estamos aplicando la IA a las redes para mejorar la experiencia de red, acelerar el aprovisionamiento de servicios y agilizar la operación y mantenimiento de la red. Esto ayuda a los operadores a construir redes altamente autónomas».

El año pasado, Huawei lanzó su estrategia All Intelligence para «mostrar cómo conectar todas las cosas, modelar todas las aplicaciones y computar todas las decisiones». Huawei ofrece una infraestructura digital e inteligente líder que proporciona potencia de cálculo, almacenamiento y transmisión para la industria. Huawei también está utilizando sus modelos Pangu para crear modelos avanzados específicos de la industria, con el objetivo de apoyar una amplia gama de modelos y aplicaciones, y ayudar a los clientes de diferentes industrias a perseguir la transformación inteligente.

Dentro de la industria de las telecomunicaciones, Huawei ofrece soluciones líderes de IA, que deben estar respaldadas por potencia de transmisión. Como infraestructura crítica, las redes UBB proporcionan este tipo de potencia para ayudar a otras industrias a digitalizarse y volverse inteligentes más fácilmente. Para ello, Huawei aboga por dos vías de desarrollo para las redes UBB: «UBB para IA» e "IA para UBB".

UBB for AI: desarrollo de IA de alta calidad

La UBB 5.5G incorpora innovaciones tecnológicas en múltiples capas de la red para responder a los requisitos de la IA.

Para las redes de centros de datos (DCN), Huawei ofrece una arquitectura de topología Dragonfly+ y nuevas tecnologías DC-OXC que ayudan a construir centros informáticos a gran escala.

Para las redes de interconexión de Data Centers (DCI), Huawei utiliza una serie de tecnologías innovadoras como la red IP + óptica de 800 G, la programación flexible a nivel de flujo de servicios IP y la transmisión sin pérdidas para lograr un uso más eficiente de la potencia informática en los Data Centers.

Para las redes de acceso a centros de datos (DCA), la red mallada OXC de Huawei es capaz de reducir enormemente la latencia de la red. Sus tecnologías Wi-Fi 7 y 50G PON pueden proporcionar el acceso ubicuo de 10 gigabits necesario para la adopción generalizada de la IA por parte de los usuarios finales. Además, el FTTR de Huawei ya se está utilizando para crear «hubs inteligentes» y permitir aplicaciones inteligentes para muchos hogares.

El gateway de seguridad Xinghe y el ASON híbrido de Huawei también garantizan la resiliencia en redes de extremo a extremo para conexiones de aplicaciones de IA.

Estas innovaciones mejoran significativamente el ancho de banda, la latencia, la disponibilidad y las capacidades de red a gran escala, y ayudarán a los operadores a diferenciarse en la era inteligente.

IA para la UBB: redes altamente autónomas

Además, las redes UBB son cada vez mayores y más complejas, lo que lleva a los operadores a buscar nuevas formas de mejorar la eficiencia y la autonomía de la red. Un método prometedor que se está estudiando es integrar la IA directamente en las redes.

Huawei ha construido una arquitectura de O&M habilitada por IA para redes UBB que utiliza gemelos digitales y su propio Modelo de Fundación de Telecomunicaciones. Esta arquitectura permite la creación de «copilotos» inteligentes orientados a roles y «agentes» específicos para cada escenario que automatizan las operaciones in situ y el mantenimiento y la optimización remotos, necesarios para la evolución a redes de conducción autónoma (ADN) de nivel 4.

Múltiples operadores líderes han mejorado con éxito la eficiencia de O&M de sus redes trabajando con Huawei para aplicar esta arquitectura comercialmente.

En el caso de la banda ancha doméstica, los ADN permiten la autooptimización de la red para garantizar la experiencia del usuario, reduciendo la tasa de abandono en un 57 %.

Para las redes de transporte, la planificación de la red y la eficiencia en el despliegue de servicios son cruciales. Los ADN pueden facilitar la autoplanificación y el despliegue de servicios basándose en acuerdos de nivel de servicio, en lugar de la planificación manual. Esto puede reducir el tiempo de provisión de servicios de un mes a un día.

Para el mantenimiento de redes IP, la localización de averías siempre ha sido un reto. Los ADN pueden permitir que empleados virtuales apoyen la localización de averías, reduciendo los tiempos de localización de averías en la red en un 50 %.

Al final de su discurso, Wang instó a toda la industria UBB a abrazar activamente la era inteligente mediante la búsqueda de la innovación en tecnologías de red UBB 5.5G para la competitividad a largo plazo. También abogó por la incubación en toda la industria de nuevos servicios inteligentes, además de nuevas capacidades de red, afirmando que las nuevas asociaciones y oportunidades de negocio en aplicaciones de IA impulsarán la transformación de servicios inteligentes y el crecimiento de nuevos negocios.

