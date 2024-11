David Wang z Huawei: zaawansowane technologie ultraszerokopasmowe torują drogę do świata bazującego na sztucznej inteligencji

STAMBUŁ, 4 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas 10. Forum Technologii Ultraszerokopasmowej (Ultra-Broadband Forum, UBBF 2024), David Wang, dyrektor wykonawczy zarządu Huawei i przewodniczący Rady Zarządzającej ds. Infrastruktury ICT, wygłosił przemówienie pt. „Zaawansowane technologie ultraszerokopasmowe torują drogę do świata bazującego na sztucznej inteligencji" (UBB Advanced Paves the Way to AIl Intelligence). Otwierając wydarzenie, podzielił się najnowszymi spostrzeżeniami na temat sektora sztucznej inteligencji (AI) i przedstawił szczegóły strategii All Intelligence realizowanej przez Huawei. Zaproponował również nowy kierunek synergicznego rozwoju technologii ulraszerokopasmowych (UBB; ultra broadband) i AI, aby wesprzeć przemysł w ich drodze ku inteligentnemu światu. Są to innowacje technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board and Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board, delivering a keynote at UBBF 2024

Czwarta Rewolucja Przemysłowa postępuje w bardzo szybkim tempie dzięki sztucznej inteligencji, gdzie AI staje się główną siłą napędową światowego wzrostu gospodarczego. Powszechne komercyjne zastosowanie AI nabiera tempa, a nowe funkcje przeznaczone do użytku osobistego, poprawy wydajności przedsiębiorstw i inteligentnych domów zmieniają wiele rynków. Napędza również modernizację sieci komunikacyjnych pod względem wydajności, wartości opóźnień i architektury.

Podczas swojej prezentacji Wang stwierdził, że „firma Huawei kontynuuje innowacje poprzez skoncentrowanie się na dwóch obszarach: UBB dla AI i AI dla UBB. Innowacje w obszarze UBB dla AI, oparte są na ultraszerokich pasmach, przewidywalnych niskich wartościach opóźnień i architekturze sieci. Poprawa parametrów sieci, którą osiągnęliśmy, wspiera wyższą jakość rozwoju technologii AI, co pomoże operatorom w rozwoju ich działalności. Innowacje skoncentrowane są też na AI dla UBB. Stosujemy technologię AI do sieci, aby poprawić wrażenia płynące z jej użytkowania, przyspieszyć dostawę usług oraz usprawnić eksploatację i konserwację sieci. Umożliwia to operatorom budowę wysoce autonomicznych sieci".

W ubiegłym roku firma Huawei ogłosiła swoją strategię All Intelligence, aby „pokazać, jak połączyć wszystkie rzeczy, modelować wszystkie zastosowania i podejmować wszystkie decyzje w oparciu o technologie obliczeniowe". Huawei oferuje czołową cyfrową i inteligentną infrastrukturę, która zapewnia moc obliczeniową oraz przechowywanie i przesyłanie danych w przemyśle. Huawei wykorzystuje również swoje Modele Pangu do stworzenia zaawansowanych modeli dostosowanych do poszczególnych branż, w celu wsparcia szerokiej gamy modeli i zastosowań, oraz wsparcia klientów z różnych sektorów w ich inteligentnej transformacji.

W sektorze telekomunikacji Huawei oferuje najlepsze rozwiązania AI, które muszą opierać się na mocy transmisji. Jako infrastruktura krytyczna sieci UBB zapewniają odpowiedni poziom mocy transmisji, co umożliwia przedstawicielom innych branż łatwiejsze przejście na cyfrowe inteligentne rozwiązania. W tym celu Huawei promuje dwie ścieżki rozwoju technologii UBB: „UBB dla AI" oraz „AI dla UBB".

UBB dla AI: rozwój wysokiej jakości sztucznej inteligencji

Sieć UBB 5,5G opiera się na innowacjach technologicznych obejmujących wiele warstw sieci w celu spełnienia wymogów AI.

Dla sieci centrum danych (DCN - data center networks) Huawei oferuje architekturę opartą na topologii Dragonfly+ i nowe technologie optycznych połączeń krzyżowych DC-OXC, które stanowią wsparcie dla budowy dużych centrów obliczeniowych.

Jeżeli chodzi o sieci połączeń centrów danych (DCI - data center interconnect), Huawei wykorzystuje szereg innowacyjnych technologii, jak optyczne sieci IP 800G, elastyczne szeregowanie przepływu usług i bezstratną transmisję danych, co pozwala na bardziej wydajne wykorzystanie mocy obliczeniowej centrów danych.

W przypadku sieci dostępu do centrów danych (DCA - data center access) sieć OCX Mesh Huawei może znacznie ograniczyć opóźnienia sieci. Technologie Wi-Fi 7 i pasywne sieci optyczne (PON, passive optical network) mogą zapewnić powszechny dostęp do sieci o prędkości 10 gigabitów, która jest niezbędna dla wdrożenia AI przez użytkowników końcowych na szeroką skalę. Ponadto rozwiązanie FTTR (fiber to the room; „światłowód do pokoju") jest już stosowane do budowy „inteligentnych centrów" i umożliwia stosowanie inteligentnych funkcji w wielu domach.

System zabezpieczenia sieci Xinghe od Huawei i hybrydowa automatycznie komutowana sieć optyczna (ASON; automatically switched optical network) również gwarantują odporność całej sieci na potrzeby łączności wykorzystywanej do zastosowań opartych na AI.

Innowacje te znacznie poprawiają przepustowość, wartości opóźnień, dostępność i budowę sieci na dużą skalę, dając operatorom możliwość wyróżnienia się na tle konkurencji w erze inteligentnych rozwiązań.

AI dla UBB: wysoce autonomiczne sieci

Sieci UBB stają się też coraz większe i radzą sobie z coraz bardziej złożonymi zastosowaniami, co zmusza operatorów do poszukiwania nowych sposobów na poprawę wydajności eksploatacji i konserwacji sieci oraz jej autonomii. Obiecującą metodą, która jest aktualnie badana, jest wbudowanie technologii AI bezpośrednio do tych sieci.

Firma Huawei stworzyła opartą na AI architekturę eksploatacji i konserwacji sieci UBB, która wykorzystuje cyfrowe bliźniaki i swój podstawowy model o nazwie Telecom Foundation Model. Architektura ta pozwala na stworzenie inteligentnych narzędzi typu „copilot" opartych na określonych funkcjach i „agentów" na potrzeby konkretnych zastosowań, które automatyzują działania na miejscu, jak również zdalną konserwację i optymalizację sieci, co jest niezbędne dla rozwoju autonomicznych sieci poziomu 4 (ADN; autonomous driving network).

Wielu czołowych operatorów z sukcesem poprawiło wydajność eksploatacji i konserwacji dzięki współpracy z firmą Huawei w zakresie komercyjnego zastosowania tej architektury.

Jeżeli chodzi o szerokopasmowe sieci dla domów, ADN może pomóc w automatycznej optymalizacji, aby zapewnić doskonałe doświadczenia użytkownika, ograniczając wskaźnik rezygnacji o 57%.

W przypadku sieci przesyłowych, kluczowe jest planowanie sieci i wydajność wdrożenia usług. ADN-y mogą wspomóc automatyczne planowanie i uruchamianie usług w oparciu o umowy o poziomie świadczonych usług, zastępując planowanie tradycyjne. Może to skrócić czas dostawy usługi z jednego miesiąca do jednego dnia.

Lokalizacja usterki zawsze była ogromnym wyzwaniem związanym z utrzymaniem sieci IP. ADN-y mogą zapewnić wirtualnych pracowników jako wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów, co pozwoli na ograniczenie czasu na usunięcie usterki o 50%.

Podsumowując swoje wystąpienie, Wang wezwał wszystkich przedstawicieli sektora UBB do aktywnego przyjęcia ery inteligentnych rozwiązań poprzez stosowanie innowacji w technologiach sieci UBB 5,5G i zapewnienie sobie tym samym konkurencyjności na długie lata. Namawiał również do wprowadzania nowych inteligentnych usług, jako uzupełnienia nowych funkcji sieci, twierdząc, że nowe partnerstwa i możliwości biznesowe w zakresie zastosowań technologii AI staną się siła napędową inteligentnej transformacji usług i rozwoju gospodarczego.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2546152/Huawei.jpg