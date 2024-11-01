Huawei'den David Wang: UBB Advanced Tüm Zekaya Giden Yolu Açıyor

İSTANBUL, 1 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- 10. Ultra Genişbant Forumu'nda (UBBF 2024), Huawei Yönetim Kurulu İcra Direktörü ve ICT Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı David Wang, "UBB Advanced Tüm Zekaya Giden Yolu Açıyor" başlıklı bir açılış konuşması yaptı. Etkinliği açarken, yapay zeka sektörüne ilişkin son görüşlerini paylaştı ve Huawei'nin Tüm Zeka stratejisini detaylandırdı. Ayrıca, sektörün akıllı dünyaya daha hızlı ulaşmasına yardımcı olmak için UBB ve yapay zekanın sinerjik gelişimi için yeni bir yön önerdi - teknolojik yenilik ve iş kuluçkası.

David Wang, Huawei's Executive Director of the Board and Chairman of the ICT Infrastructure Managing Board, delivering a keynote at UBBF 2024

Dördüncü Sanayi Devrimi, yapay zeka sayesinde hızla ilerliyor ve yapay zeka küresel ekonomik büyümenin başlıca itici gücü haline geiyor. Yapay zekanın yaygın ticari kullanımı hızlanıyor ve kişisel kullanım, kurumsal verimlilik ve akıllı evler için yeni uygulamalar birçok pazarı altüst ediyor. Ayrıca kapasite, gecikme süresi ve mimari açısından iletişim ağı yükseltmelerini de yönlendiriyor.

Wang konuşmasında şunları kaydetti: "Huawei iki alana odaklanarak inovasyon yapmaya devam etti: AI için UBB ve UBB için AI. Yapay zeka için UBB kapsamında yaptığımız inovasyon, ultra büyük bant genişliği, deterministik düşük gecikme süresi ve ağ mimarisine dayanmaktadır. Elde ettiğimiz ağ kapasitesi iyileştirmeleri, taşıyıcıların işlerini büyütmelerine yardımcı olacak daha yüksek kaliteli yapay zeka gelişimini destekliyor. Bu yenilik aynı zamanda UBB için yapay zekaya odaklanmaktadır. Ağ deneyimini iyileştirmek, hizmet sunumunu hızlandırmak ve ağ İşletme ve Bakımını kolaylaştırmak için ağlara yapay zeka uyguluyoruz. Bu, taşıyıcıların son derece otonom ağlar kurmasına yardımcı oluyor."

Geçtiğimiz yıl Huawei, "her şeyi nasıl birbirine bağlayacağını, tüm uygulamaları nasıl modelleyeceğini ve tüm kararları nasıl hesaplayacağını göstermek" için Tüm Zeka Stratejisini yayınladı. Huawei, endüstri için bilgi işlem, depolama ve iletim gücü sağlayan lider dijital ve akıllı altyapı sunar. Huawei ayrıca, çok çeşitli modelleri ve uygulamaları desteklemek ve farklı sektörlerden müşterilerin akıllı dönüşümü sürdürmelerine yardımcı olmak amacıyla Pangu Modellerini sektöre özel gelişmiş modeller oluşturmak için kullanıyor.

Telekom sektöründe Huawei, iletim gücüyle desteklenmesi gereken lider yapay zeka çözümleri sunuyor. Kritik altyapı olarak UBB ağları, diğer endüstrilerin daha kolay dijital ve akıllı hale gelmesine yardımcı olmak için bu tür bir güç sağlar. Bu amaçla Huawei, UBB ağları için iki geliştirme yolunu savunmaktadır: "Yapay Zeka için UBB" ve "UBB için Yapay Zeka".

Yapay zeka için UBB: yüksek kaliteli yapay zeka geliştirme

UBB 5.5G, yapay zeka gereksinimlerini desteklemek için birden fazla ağ katmanında teknolojik yenilikler içermektedir.

Veri merkezi ağları (DCN'ler) için Huawei, büyük ölçekli bilgi işlem merkezleri oluşturmaya yardımcı olan bir Dragonfly + Topoloji mimarisi ve yeni DC-OXC teknolojileri sunuyor.

Veri merkezi ara bağlantı (DCI) ağları için Huawei, veri merkezlerinde bilgi işlem gücünün daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla 800G IP + Optik ağ, esnek IP hizmet akışı seviyesi planlaması ve kayıpsız iletim gibi bir dizi yenilikçi teknoloji kullanıyor.

Veri merkezi erişim (DCA) ağları için Huawei'in OXC Mesh ağı, ağ gecikmesini büyük ölçüde azaltabilir. Wi-Fi 7 ve 50G PON teknolojileri, yapay zekanın son kullanıcılar tarafından yaygın olarak benimsenmesi için gerekli olan her yerde 10 gigabit erişimi sağlayabilir. Buna ek olarak, Huawei'in FTTR'si halihazırda "akıllı merkezler" oluşturmak ve birçok ev için akıllı uygulamalar sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Huawei'in Xinghe güvenlik ağ geçidi ve hibrit ASON, yapay zeka uygulama bağlantıları için uçtan uca ağlar üzerinden esnekliği de garanti ediyor.

Bu yenilikler bant genişliğini, gecikme süresini, kullanılabilirliği ve büyük ölçekli ağ oluşturma yeteneklerini önemli ölçüde geliştiriyor ve taşıyıcıların akıllı çağda kendilerini farklılaştırmalarına yardımcı olacak.

UBB için yapay zeka: yüksek otonom ağlar

UBB ağlarının da giderek büyümesi ve daha karmaşık senaryoları ele alması, taşıyıcıları İşletme ve Bakım verimliliğini ve ağ özerkliğini iyileştirmek için yeni yollar aramaya itiyor. Araştırılmakta olan umut verici bir yöntem, yapay zekayı doğrudan ağlara yerleştirmektir.

Huawei, UBB ağları için dijital ikizleri ve kendi Telekom Temel Modelini kullanan yapay zeka destekli bir İşletme ve Bakım mimarisi oluşturdu. Bu mimari, 4. seviye otonom sürüş ağlarına (ADN'ler) geçiş için gerekli olan yerinde operasyonları ve uzaktan bakım ve optimizasyonu otomatikleştiren akıllı rol odaklı "yardımcı pilotların" ve senaryoya özgü "aracıların" oluşturulmasını sağlar.

Birçok önde gelen taşıyıcı, bu mimariyi ticari olarak uygulamak için Huawei ile birlikte çalışarak ağ İşletme ve Bakım verimliliğini başarıyla geliştirdi.

Ev genişbantı için ADN'ler, kullanıcı deneyimlerini sağlamak için ağın kendi kendini optimize etmesini destekleyebilir ve kayıp oranını %57 oranında azaltabilir.

İletim şebekeleri için, şebeke planlaması ve hizmet dağıtım verimliliği çok önemlidir. ADN'ler, manuel planlama yerine hizmet seviyesi anlaşmalarına dayalı olarak hizmetin kendi kendini planlamasını ve dağıtımını destekleyebilir. Bu, hizmet sağlama sürelerini bir aydan bir güne indirebilir.

IP ağ bakımı için arıza yeri tespiti her zaman bir zorluk olmuştur. ADN'ler sanal çalışanların sorun gidermeyi desteklemesini sağlayarak ağ sorun giderme sürelerini %50 oranında azaltabilir.

Wang konuşmasının sonunda, tüm UBB endüstrisini uzun vadeli rekabet gücü için UBB 5.5G ağ teknolojilerinde yenilik peşinde koşarak akıllı çağı aktif bir şekilde kucaklamaya çağırdı. Ayrıca, yeni ağ yeteneklerine ek olarak yeni akıllı hizmetlerin sektör çapında inkübasyonunu savundu ve yapay zeka uygulamalarındaki yeni ortaklıkların ve iş fırsatlarının akıllı hizmet dönüşümünü ve yeni iş büyümesini yönlendireceğini söyledi.

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