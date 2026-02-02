Bybit Paparkan Visi 2026 sebagai "The New Financial Platform", Berevolusi dari Bursa Kripto Menjadi Infrastruktur Keuangan Global

Misi jangka panjang Bybit menjadi unsur utama di balik strategi ini: memberdayakan 1,4 miliar penduduk dunia yang masih belum terlayani oleh jasa perbankan (underbanked) dengan mengurangi berbagai kendala dalam mengakses sistem keuangan modern.

Hingga kini, jutaan orang masih kesulitan memperoleh jasa perbankan yang andal akibat keterbatasan geografis, infrastruktur, atau sistem keuangan yang restriktif. Arsitektur platform Bybit memanfaatkan teknologi blockchain untuk menghadirkan jasa keuangan lintasnegara yang selalu aktif dan terintegrasi dengan infrastruktur mata uang fiat resmi.

"Jasa keuangan seharusnya tidak dibatasi oleh geografi," ujar Ben Zhou, Co-founder & CEO, Bybit. "Kami membangun infrastruktur keuangan yang menghubungkan manfaat praktis aset kripto dengan aktivitas ekonomi di dunia nyata. Kami ingin menghapus batasan yang menghambat akses jasa keuangan modern dan menciptakan sistem yang selalu tersedia, efisien, dan berskala global."

MyBank: Perbankan Ritel Tanpa Batas Geografis

Salah satu pilar utama inisiatif ini, MyBank, lapisan perbankan ritel baru Bybit yang ditargetkan meluncur pada Februari 2026. MyBank menyediakan rekening khusus yang mempermudah transaksi penukaran uang fiat ke aset digital, maupun sebaliknya (on-ramp and off-ramp), dalam nilai besar. MyBank juga mendukung transaksi keuangan sehari-hari secara lintasnegara dalam kerangka kepatuhan regulasi.

ByCustody: Perlindungan Aset Berstandar Investor Institusi

Inklusi keuangan menuntut kepercayaan. Kerangka kustodian Bybit yang berstandar investor institusi, ByCustody, saat ini menopang aset bernilai lebih dari US$5 miliar yang dikelola lebih dari 30 manajer investasi profesional di platform Bybit. Arsitektur kustodian ini mendukung pemisahan aset klien secara aman sehingga investor institusi dan klien private wealth dapat beroperasi dengan standar perlindungan layaknya lembaga keuangan konvensional ketika mengakses pasar aset digital.

Saat ini, lebih dari 2.000 institusi telah menggunakan infrastruktur Bybit—meningkat 100% secara tahunan—mencerminkan lonjakan permintaan layanan platform keuangan hibrida yang menjembatani ekosistem aset konvensional dan digital.

Infrastruktur Keuangan Terpadu

Bybit kini melayani lebih dari 82 juta pengguna di 181 negara dan wilayah, didukung oleh:

Terkoneksi dengan sekitar 2.000 bank lokal dan 58+ fiat gateway

Lebih dari 200,000 pihak penjual ( merchant ) P2P di seluruh dunia

) P2P di seluruh dunia Lebih dari 2,7 juta Bybit Cards yang telah diterbitkan di seluruh dunia

Dukungan pembayaran uang fiat lokal di 10+ negara melalui Bybit Pay

Bybit mencetak AUM senilai $7,1 miliar yang mendatangkan imbal hasil US$110 juta bagi pengguna sepanjang 2025

Hingga 29 Januari 2026, Bybit memimpin nilai perdagangan spot XAUT (Tether Gold) global dengan pangsa pasar 16%

Berawal dari produk TradFi pertama yang diluncurkan bursa kripto pada 2022, Bybit TradFi kini mengintegrasikan lebih dari 200 instrumen TradFi. Pada Triwulan I-2026, Bybit berencana meluncurkan 500 trading pair, mencakup instrumen CFD saham, valas, komoditas, dan indeks, berdampingan dengan pasar kripto—menciptakan satu platform terpadu untuk mengelola aktivitas keuangan yang terdiversifikasi.

Ekspansi Global Berbasiskan Kepatuhan Regulasi

Platform Bybit berevolusi sejalan dengan perkembangan regulasi global, serta melalui kerja sama dengan mitra perbankan dan kustodian berlisensi. Standar onboarding untuk investor institusi, arsitektur kustodian, dan sistem pemantauan transaksi terus diperkuat demi memenuhi ekspektasi regulator dan pelaku sektor keuangan konvensional.

Saat ini, Bybit menjalin kolaborasi aktif dengan lebih dari 10 bank dan kustodian global, mewujudkan sistem jaminan aset terpadu untuk mengelola aset uang fiat, aset konvensional, dan kripto secara aman dalam satu ekosistem.

AI sebagai Infrastruktur Keuangan

Kecerdasan buatan (AI) diterapkan sebagai infrastruktur inti dalam seluruh aktivitas operasional Bybit—bukan sekadar fitur tambahan, melainkan sebagai mesin efisiensi sistemik.

Penerapan AI telah meningkatkan produktivitas tim teknis hingga 30%. Pada 2026, Bybit akan meluncurkan:

AI4SE, menargetkan peningkatan efisiensi hingga 50% dalam seluruh siklus pengembangan perangkat lunak

Jaringan agen AI internal untuk mendukung pengendalian risiko, pemantauan kepatuhan regulasi, layanan pelanggan, dan analisis

TradeGPT versi terbaru, asisten AI personal yang mempermudah akses pasar keuangan

Kerangka AI ini dirancang untuk menekan biaya operasional, meningkatkan manajemen risiko, dan memperluas skala layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani secara optimal.

"Transformasi ini melibatkan sistem keuangan arus utama," tambah Zhou. "Kami berkembang melampaui layanan kripto untuk ceruk khusus dan membangun platform keuangan baru yang menghadirkan aset kripto sebagai unsur utama dari aktivitas ekonomi dunia nyata—mendukung pengguna di pasar konvensional maupun kripto untuk memanfaatkan modal secara lebih efisien."

#Bybit / #CryptoArk

Tentang Bybit

Bybit adalah bursa aset kripto terbesar kedua di dunia berdasarkan volume perdagangan. Bybit melayani komunitas global yang mencakup lebih dari 80 juta pengguna. Berdiri pada 2018, Bybit membuat terobosan dari sisi transparansi dalam perdagangan aset terdesentralisasi dengan menciptakan ekosistem yang lebih simpel, terbuka, dan setara bagi setiap orang. Dengan fokus yang kuat pada Web3, Bybit bermitra secara strategis dengan berbagai protokol blockchain terkemuka. Lewat kemitraan ini, Bybit menyediakan infrastruktur unggulan dan meningkatkan inovasi on-chain. Memiliki reputasi atas layanan kustodian yang aman, marketplace yang beraneka ragam, pengalaman pengguna yang intuitif, serta perangkat blockchain yang aman, Bybit menutup kesenjangan antara TradFi dan DeFi dengan membantu pihak pengembang, kreator, dan penggemar untuk memanfaatkan seluruh potensi Web3. Anda dapat mengeksplorasi masa depan dunia keuangan yang terdesentralisasi di Bybit.com.

Informasi selengkapnya tentang Bybit: Bybit Press

Narahubung media: [email protected]

Kabar terbaru: Komunitas dan Media Sosial Bybit

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit