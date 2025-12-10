DAR GLOBAL ERTEILT EDRAFOR EMIRATES LLC DEN AUFTRAG FÜR DIE BAUARBEITEN AM TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, DUBAI

DUBAI, VAE, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte Entwickler von Luxusimmobilien, hat den Auftrag für die Vorarbeiten für das Trump International Hotel & Tower, Dubai, an Edrafor Emirates LLC vergeben und damit einen wichtigen Meilenstein für den Bau dieses Wahrzeichens an der Sheikh Zayed Road am Eingang zum Stadtzentrum von Dubai gesetzt.

Das im April dieses Jahres eröffnete Trump International Hotel & Tower, Dubai, wird eine neue globale Ikone werden, die Gastfreundschaft von Weltklasse, luxuriöses Wohnen und The Trump - ein exklusiver Privatclub für eine ausgewählte Gemeinschaft anspruchsvoller globaler Bewohner - miteinander verbindet. Der 80-stöckige Turm wird 350 Meter hoch sein und über den höchsten Außenpool Dubais, zwei ultraseltene Penthäuser nach dem Vorbild des New Yorker Trump Towers an der Fifth Avenue und einen atemberaubenden Panoramablick auf den Burj Khalifa verfügen.

Edrafor Emirates LLC wird die erforderlichen Vorbereitungs- und Fundamentierungsarbeiten durchführen, um das Gelände für den Bau vorzubereiten. Der Umfang umfasst die Erdarbeiten, die Erschließungssysteme und die logistische Mobilisierung, um die erstklassigen Standards zu gewährleisten, die für eine Entwicklung dieser Größenordnung und dieses Luxus erforderlich sind.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte: "Dubai zieht weiterhin globale Investoren an, die Exklusivität, architektonische Besonderheiten und Gastfreundschaft von Weltklasse suchen, und das Trump International Hotel & Tower verkörpert diese Qualitäten. Der Übergang in die Bauausführung ist ein wichtiger Schritt, der unser Engagement für die Realisierung eines wegweisenden Projekts unterstreicht, das zu den prestigeträchtigsten Adressen der Region gehören wird.

Der Geschäftsführer von Edrafor, Pierre Fayad, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Durchführung der Vorbereitungsarbeiten für dieses bemerkenswerte Projekt beauftragt wurden. Das Trump International Hotel & Tower, Dubai ist eines der ehrgeizigsten Bauvorhaben in der Stadt, und wir haben uns verpflichtet, die grundlegenden Arbeiten nach den höchsten internationalen Standards auszuführen. Mit unserem technischen Fachwissen und unserer langjährigen Erfahrung bei komplexen regionalen Projekten wird Edrafor Emirates einen präzisen und pünktlichen Baubeginn gewährleisten und damit einen soliden Maßstab für die nachfolgenden Arbeiten setzen."

Während Edrafor Emirates mit der vollständigen Mobilisierung auf der Baustelle beginnt, wird Dar Global die Bauaktivitäten weiter vorantreiben und Projekt-Updates in Übereinstimmung mit den wichtigsten Meilensteinen veröffentlichen. Der Turm soll Dubais Luxusimmobilien- und Gastgewerbelandschaft aufwerten und globale Investoren, internationale Bewohner und Mitglieder anziehen, die ein unvergleichliches Maß an Exklusivität suchen.

