DAR GLOBAL 、ドバイのトランプ・インターナショナル・ホテル＆タワーの基盤工事契約をEDRAFOR EMIRATES LLCに授与

ドバイ（UAE）, 2025年12月11日 /PRNewswire/ -- ロンドン上場の高級不動産開発会社であるDar Globalは、ドバイのトランプ・インターナショナル・ホテル＆タワーの基盤工事契約をEdrafor Emirates LLCに授与しました。これによって、ダウンタウン・ドバイ入口のシェイク・ザイード・ロードに位置するこのランドマーク開発の建設推進において重要な節目を迎えました。

本年4月に発表されたドバイのトランプ・インターナショナル・ホテル＆タワーは、世界最高峰のホスピタリティ、ラグジュアリー住宅、そして選りすぐられたグローバル居住者コミュニティ向けに設計された会員制プライベートクラブ「The Trump」を融合し、新たな世界的アイコンとなる予定です。80階建てのタワーは高さ350メートルに達し、ドバイ最高峰の屋外プール、ニューヨーク・5番街のトランプタワーに着想を得た超希少ペントハウス2室、ブルジュ・ハリファを一望するパノラマビューを備えます。

Edrafor Emirates LLCは、本格的な建設に向けた用地整備に必要な基盤工事を実施します。その範囲には、地盤改良工事、深層基盤システム、物流動員が含まれ、この規模とラグジュアリー性を備えた開発に求められる最高水準を確保します。

Dar GlobalのCEO、Ziad El Chaar氏は次のように述べています。「ドバイは、排他性、建築的独自性、世界クラスのホスピタリティを求めるグローバル投資家を惹きつけ続けており、トランプ・インターナショナル・ホテル＆タワーはこれらの特質を体現しています。現場施工段階への移行は重要なステップであり、この地域で最も権威ある住所の一つとなるランドマーク開発を実現する当社の決意を裏付けるものです。」

Edraforのゼネラルマネージャー、Pierr Fayad氏は次のようにコメントしています。「この卓越したプロジェクトの基盤工事を請け負うことを誇りに思います。ドバイのトランプ・インターナショナル・ホテル＆タワーは市内でも最も野心的な開発プロジェクトの一つであり、当社は基礎工事を最高水準の国際基準で遂行することをお約束します。Edrafor Emiratesは、複雑な地域開発における技術的専門性と長年の実績を活かし、建設工程の正確かつタイムリーな開始を保証し、続く工事の確固たる基準を確立します。」

Edrafor Emiratesが現場での全面的な動員を開始する中、Dar Globalは主要なマイルストーンに沿って建設活動を推進し、プロジェクトの最新情報を発信し続けます。このタワーは、ドバイの高級不動産とホスピタリティ業界の水準を引き上げ、比類のないレベルの排他性を求める世界的な投資家、国際的な居住者、会員を惹きつけるように設計されています。

