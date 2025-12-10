DAR GLOBAL ATTRIBUE A EDRAFOR EMIRATES LLC LE CONTRAT DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT POUR LE TRUMP INTERNATIONAL HOTEL & TOWER, DUBAI

DUBAI, UAE, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, le promoteur immobilier de luxe coté à Londres, a attribué le contrat de travaux d'habilitation pour le Trump International Hotel & Tower, Dubaï, à Edrafor Emirates LLC, marquant ainsi une étape clé dans l'avancement de la construction de ce projet phare sur Sheikh Zayed Road, à l'entrée du centre-ville de Dubaï.

Inauguré en avril de cette année, le Trump International Hotel & Tower de Dubaï est en passe de devenir une nouvelle icône mondiale, réunissant une hospitalité de classe mondiale, une vie résidentielle de luxe et The Trump - un club privé exclusif conçu pour une communauté sélectionnée de résidents internationaux exigeants. La tour de 80 étages s'élèvera à 350 mètres de haut et comprendra la plus haute piscine extérieure de Dubaï, deux penthouses ultra rares inspirés de la Trump Tower de New York sur la Cinquième Avenue, et des vues panoramiques imprenables sur Burj Khalifa.

Edrafor Emirates LLC entreprendra les travaux d'habilitation et de fondation nécessaires pour préparer le site à une construction complète. Le projet comprend l'ingénierie du sol, les systèmes d'habilitation en profondeur et la mobilisation logistique afin de garantir les normes de qualité supérieure requises pour un développement d'une telle ampleur et d'un tel luxe.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré: "Dubaï continue d'attirer des investisseurs internationaux à la recherche d'exclusivité, de distinction architecturale et d'hospitalité de classe mondiale, et Trump International Hotel & Tower incarne ces qualités. Le passage à l'exécution du chantier est une étape importante, qui renforce notre engagement à réaliser un projet phare qui figurera parmi les adresses les plus prestigieuses de la région".

Pierre Fayad, directeur général d'Edrafor, a commenté l'événement : "Nous sommes fiers d'avoir été désignés pour réaliser les travaux d'habilitation de ce projet remarquable. Trump International Hotel & Tower, Dubai est l'un des projets les plus ambitieux de la ville, et nous nous engageons à exécuter les travaux de base selon les normes internationales les plus strictes. Grâce à notre expertise technique et à notre longue expérience en matière de développements régionaux complexes, Edrafor Emirates garantira un démarrage précis et rapide de la construction, établissant ainsi une référence solide pour les travaux qui suivront".

Alors qu'Edrafor Emirates commence à se mobiliser pleinement sur le site, Dar Global continuera à faire avancer les activités de construction et à publier des mises à jour sur le projet en fonction des étapes clés. La tour est conçue pour rehausser le paysage de l'immobilier de luxe et de l'hôtellerie à Dubaï, en attirant des investisseurs mondiaux, des résidents internationaux et des membres à la recherche d'un niveau d'exclusivité inégalé.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2842545/Dar_Global_Trump_Hotel_Tower.jpg