-Dar Global adjudica a Edrafor Emirates LLC el contrato de obras para el Trump International Hotel & Tower de Dubái

DUBAI, EAU, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Dar Global, el desarrollador inmobiliario de lujo que cotiza en la bolsa de Londres, ha adjudicado el contrato de obras de habilitación para el Trump International Hotel & Tower, Dubai a Edrafor Emirates LLC, lo que marca un hito clave en el avance de la construcción de este desarrollo emblemático en Sheikh Zayed Road, a la entrada del centro de Dubai.

Inaugurado en abril de este año, el Trump International Hotel & Tower, Dubai, se perfila como un nuevo icono global, combinando hospitalidad de primera clase, residencias de lujo y The Trump, un exclusivo club privado solo para miembros, diseñado para una selecta comunidad de residentes internacionales exigentes. La torre de 80 pisos se elevará 350 metros de altura y contará con la piscina al aire libre más alta de Dubái, dos áticos excepcionales inspirados en la Torre Trump de Nueva York en la Quinta Avenida, e impresionantes vistas panorámicas del Burj Khalifa.

Edrafor Emirates LLC se encargará de las obras de habilitación y cimentación necesarias para preparar el terreno para la construcción completa. El alcance incluye la ingeniería de suelos, los sistemas de habilitación profunda y la movilización logística para garantizar los estándares premium requeridos para un desarrollo de tal escala y lujo.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, comentó: "Dubái sigue atrayendo a inversores internacionales que buscan exclusividad, distinción arquitectónica y una hospitalidad de primer nivel, y el Trump International Hotel & Tower encarna estas cualidades. La transición a la ejecución del proyecto es un paso importante que refuerza nuestro compromiso de ofrecer un desarrollo emblemático que se situará entre los más prestigiosos de la región."

El director general de Edrafor, Pierre Fayad, dijo: "Nos enorgullece haber sido designados para ejecutar las obras de este extraordinario proyecto. El Trump International Hotel & Tower, Dubai, se encuentra entre los proyectos más ambiciosos de la ciudad, y nos comprometemos a ejecutar las obras fundacionales con los más altos estándares internacionales. Gracias a nuestra experiencia técnica y amplia trayectoria en proyectos regionales complejos, Edrafor Emirates garantizará un inicio preciso y oportuno de la construcción, estableciendo un sólido referente para las obras posteriores.

Mientras Edrafor Emirates inicia la movilización total en el sitio, Dar Global continuará impulsando las actividades de construcción y publicando actualizaciones del proyecto según los hitos clave. La torre está diseñada para elevar el panorama inmobiliario y hotelero de lujo de Dubái, atrayendo a inversores globales, residentes internacionales y miembros que buscan un nivel de exclusividad inigualable.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2842545/Dar_Global_Trump_Hotel_Tower.jpg