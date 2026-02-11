DXC 於倫敦設立客戶體驗中心，助力企業發揮人工智能價值

中心坐落於倫敦市核心商業區，推動 DXC 平台、服務及解決方案的合作創新，涵蓋自動化、生成式人工智能、代理式人工智能，以至 DXC 顧問諮詢團隊 AdvisoryX、代理式安全營運，以及企業應用程式與基建。 客戶可藉此探索 DXC 獨一無二的技術組合，如何強化企業穩健發展、加快決策流程，並實現衡量得到的業務效益。

DXC Technology 英國及愛爾蘭總經理 Derek Allison 表示：「倫敦客戶體驗中心讓客戶帶來最棘手的技術難題，與我們的專家團隊交流切磋，攜手共創解決方案。 商業世界瞬息萬變，指數級成長已成常態，領袖人物更加需要可靠夥伴，並肩設計、建構並營運人工智能推動的企業藍圖。 此處遠遠不止於展示技術及解決方案， 更是客戶轉型過程的延伸平台。」

客戶體驗中心將服務區內多間重量級公營及私營機構，涵蓋倫敦警務處 (Metropolitan Police)、英國鐵路網公司 (Network Rail)、巴特醫療國民保健署信託 (Barts Health NHS Trust)、倫敦保險市場公司 (London Market Insurance Companies)、國防部 (Ministry of Defence) 及衛生與社會關懷部 (Department of Health & Social Care) 等，助其加快數碼轉型。

DXC 現正於英國及愛爾蘭兩地廣納 150 名人工智能專才，以助企業訂立人工智能優先任務，從策略走向實務；同時孕育新一代轉型先鋒，推動客戶在政府、航天國防、金融保險、汽車、醫療及生命科學等領域，駕馭人工智能浪潮下的複雜變革。 新中心鞏固了 DXC 於英國及愛爾蘭的影響力，現有辦公室及設施遍及厄斯金、紐卡素、蒂克斯伯里及法恩堡。

Velonetic 為倫敦保險市場提供現代化及營運支援服務，其行政總裁 Bob James 表示：「各行各業均面對沉重壓力，要將人工智能從零散試點提升為方便擴充規模的安全營運能力。 DXC 客戶體驗中心提供實戰環境，讓業務與技術團隊在複雜平台上攜手共創、驗證，並大規模實踐人工智能及數據驅動的方案。」

業內分析師亦認可該中心帶來的潛在影響力。

英國科技行業分析及顧問公司 TechMarketView 分析總監兼合夥人 Georgina O'Toole 指出：「若要成功運用人工智能等數碼技術，就必須有跨領域團隊，以確保既掌握科技，亦清楚了解產品化及規模化進程中的組織、文化及監管挑戰。 像 DXC 這樣的中心，將具體的商業挑戰與領域及技術專長結合，能加速投入生產與擴展的過程，並帶來可衡量的商業成果。」

