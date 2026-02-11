DXC 於倫敦設立客戶體驗中心，助力企業發揮人工智能價值

  • 新中心協助機構將人工智能願景轉化為大規模業務成果
  • 凝聚 6,000 名人工智能專家，與各行各業客戶共創協同效益
  • DXC 計劃於英國及愛爾蘭增聘 150 名人工智能專家，強化技術實力

維珍尼亞州阿什本2026年2月12日 /美通社/ -- 在企業科技與創新業界領先在前的 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日宣佈，位於倫敦的全新客戶體驗中心 (CEC) 正式啟用。

此中心專為促進 DXC 專家與客戶直接合作而設，協助企業將人工智能 (AI) 等新技術從試驗層面，拓展至大規模應用。 中心集結 DXC 於英國及愛爾蘭兩地 6,000 名跨領域精英的豐富經驗，包括系統架構師、軟件工程師、行業專家及服務交付團隊。 團隊專業底蘊，加上 DXC 全球 40,000 名開發人員的龐大網絡，為英國及愛爾蘭兩地客戶開創合作之路，攜手締造衡量得到的企業級業務成果。 

中心坐落於倫敦市核心商業區，推動 DXC 平台、服務及解決方案的合作創新，涵蓋自動化、生成式人工智能、代理式人工智能，以至 DXC 顧問諮詢團隊 AdvisoryX、代理式安全營運，以及企業應用程式與基建。 客戶可藉此探索 DXC 獨一無二的技術組合，如何強化企業穩健發展、加快決策流程，並實現衡量得到的業務效益。 

DXC Technology 英國及愛爾蘭總經理 Derek Allison 表示：「倫敦客戶體驗中心讓客戶帶來最棘手的技術難題，與我們的專家團隊交流切磋，攜手共創解決方案。 商業世界瞬息萬變，指數級成長已成常態，領袖人物更加需要可靠夥伴，並肩設計、建構並營運人工智能推動的企業藍圖。 此處遠遠不止於展示技術及解決方案， 更是客戶轉型過程的延伸平台。」

客戶體驗中心將服務區內多間重量級公營及私營機構，涵蓋倫敦警務處 (Metropolitan Police)、英國鐵路網公司 (Network Rail)、巴特醫療國民保健署信託 (Barts Health NHS Trust)、倫敦保險市場公司 (London Market Insurance Companies)、國防部 (Ministry of Defence) 及衛生與社會關懷部 (Department of Health & Social Care) 等，助其加快數碼轉型。

DXC 現正於英國及愛爾蘭兩地廣納 150 名人工智能專才，以助企業訂立人工智能優先任務，從策略走向實務；同時孕育新一代轉型先鋒，推動客戶在政府、航天國防、金融保險、汽車、醫療及生命科學等領域，駕馭人工智能浪潮下的複雜變革。 新中心鞏固了 DXC 於英國及愛爾蘭的影響力，現有辦公室及設施遍及厄斯金、紐卡素、蒂克斯伯里及法恩堡。

Velonetic 為倫敦保險市場提供現代化及營運支援服務，其行政總裁 Bob James 表示：「各行各業均面對沉重壓力，要將人工智能從零散試點提升為方便擴充規模的安全營運能力。 DXC 客戶體驗中心提供實戰環境，讓業務與技術團隊在複雜平台上攜手共創、驗證，並大規模實踐人工智能及數據驅動的方案。」

業內分析師亦認可該中心帶來的潛在影響力。  

英國科技行業分析及顧問公司 TechMarketView 分析總監兼合夥人 Georgina O'Toole 指出：「若要成功運用人工智能等數碼技術，就必須有跨領域團隊，以確保既掌握科技，亦清楚了解產品化及規模化進程中的組織、文化及監管挑戰。 像 DXC 這樣的中心，將具體的商業挑戰與領域及技術專長結合，能加速投入生產與擴展的過程，並帶來可衡量的商業成果。」

