DXC 推出 DXC OASIS，重塑人工智能時代的託管服務

DXC OASIS 是智能編排平台，可無縫整合現有資訊科技環境，實時連接並主動管理機構的全部資訊科技資產

DXC OASIS 推出託管服務嶄新營運模式，融匯人類專業知識與代理型人工智能，大規模推動可預測、穩健可靠與持續演進的營運，從被動式支援轉向智能執行

維珍尼亞州阿什本2026年4月29日 /美通社/ -- 在企業科技與創新業界領先在前的 DXC Technology (NYSE: DXC) 今日發佈 DXC OASIS，此智能編排平台採用了全新的託管服務營運模式。 DXC OASIS 以備受管控、安全可靠的單一方式構建，可無縫整合機構現有的資訊科技 (IT) 資產。 當中結合人類專業知識與代理型人工智能 (agentic AI)，重塑託管服務的交付之道，讓整體技術環境由被動式支援蛻變為實時智能運作，使人對關鍵任務營運更有信心。 DXC OASIS 承載 DXC 數十載交付專業知識，經「零號客戶」之法驗證錘煉，透過客戶直接協作中醞釀成形。DXC OASIS 貫通每套系統、每則訊號、每項技術決策，讓人類判斷及代理型人工智能相輔相成，以更迅捷、更清晰、更可控的方式運行關鍵系統。

全新技術平台，建構營運信心

DXC Technology 公司標誌

時下企業身處多供應商的複雜環境，卻往往未能以統一視角審視效能、成本、風險及營運健全狀況。 技術資產歷經多年以至數十載積累而成，卻也帶來數據孤島及流程碎片化的問題，令能見度受到限制，步履維艱，難以迅捷及有信心地採取行動。 高級行政人員及資訊科技領袖因而往往被迫遊走於眾多孤立系統之間，靠東拼西湊才能取得所需數據和洞察分析，導致反應緩慢，營運風險隨之上升。

DXC OASIS 以建立值得信賴且貫通企業全局的技術營運視角，將數據、流程與系統融入同一智能營運模式，藉此有效化解這種複雜局面。 此舉讓團隊得以實時協調企業上下的行動、決策與成果，令每步行動有跡可循，種種洞察分析皆有理有據。 這不是要取代既有工具，而是化身開放的代理型編排層級橫跨其上，加強各工具之間的運作方式，締造更緊密聯繫、更敏銳、更具彈性的營運模式，協助團隊在不增添複雜性的大前提下，提升長遠表現。

DXC Technology 環球基建服務總裁 Chris Drumgoole 說：「DXC 正為託管服務領域開創一個全新的類別。 我們具備數十載的信任及經驗，持續為世界頂尖企業締造可靠成果。 然而，現時業界提供服務的方式，已追不上企業實際營運的步伐。 DXC 正帶領業界轉向更理想的境界。 透過 DXC OASIS，我們正在邁向整個資訊科技環境中經編排的實時代理型營運。 此平台專為現代人工智能驅動的技術資產度身打造，讓客戶能以清晰及連貫方式駕馭效能，助其締造更豐碩的業務價值。」

更透徹、更連貫的託管服務模式

DXC OASIS 的關鍵功能集於一身，構建成備受管限、持續演進的透徹營運模式，當中包括：

技術資產的統一視野 – 貫通系統、供應商與環境之間的數據，建構單一實時效能視圖，讓團隊瞬間洞察關鍵所在及行動方向

– 貫通系統、供應商與環境之間的數據，建構單一實時效能視圖，讓團隊瞬間洞察關鍵所在及行動方向 人工智能驅動的前瞻智慧 – 於問題對業務帶來衝擊前，識別規律、預測風險並推薦行動，助團隊化被動為主動，防患於未然

– 於問題對業務帶來衝擊前，識別規律、預測風險並推薦行動，助團隊化被動為主動，防患於未然 人類與人工智能大規模協作 – 代理系統承擔海量作業，自動化常規任務，令專家得以施展判斷，聚焦高價值工作，團隊運作起來更快捷精準

專為企業實際營運方式而設

DXC OASIS 為人工智能時代託管服務的設計、交付及演化制定新基礎，並以現代企業的真實情況為寫照：團隊依賴共享背景脈絡、持續協調配合及透徹洞察，方能應對複雜局面。 當中設計以人為本，讓工程師、營運者及業務領袖圍繞同一實時效能視圖聚首，讓團隊聚焦於最重要的事項，並促進更快捷、更明智的行動。

此模式的核心是 DXC 的 Human+ 理念，將人與技術融合在一起，把人工智能直接整合到服務交付的過程當中。 DXC OASIS 採用的人工智能代理，建基於背景脈絡、專業知識及問責精神，持續解讀訊號、識別規律，並實時付諸行動。 這些代理與 DXC 專家攜手合作，減輕人手操作的負擔，浮現關鍵所在，讓團隊專注於更高價值的決策，而不用在零散系統之間來回穿梭。 在不容有失的關鍵任務環境下，這種方法結合人工智能的速度與人類的判斷力，從而大規模地實現更加一致、更受管控、更加穩健的營運。

DXC Technology 環球基建服務副總裁兼技術總監 Dan Gray 表示：「DXC OASIS 是永不停歇的背景脈絡。 資訊科技領袖藉此便可專心引領營運，不再為警報所困，也無需費神設計、構建和產生報告。 人工智能代理速度飛快、精準不已地持續運作，與提供判斷及專業智慧的人類並肩而行。 DXC OASIS 以實時的全景關鍵績效指標 (KPI) 視圖，打通資訊科技開支與實際業務成果之間的聯繫。 在如今講求更快行動及加速創造價值的關鍵時刻，DXC OASIS 將願景化為現實。」

關於 DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) 為領先的企業級科技與創新合作夥伴，為全球企業及公共部門機構提供軟件、服務及解決方案，協助其在瞬息萬變的時代中，善用人工智能加快實現業務成果。 憑藉在受管基建服務、應用程式現代化及行業專屬軟件解決方案方面的深厚專業知識，DXC 為全球最複雜的科技系統提供現代化升級、安全防護及營運管理。 有關詳情，請瀏覽 dxc.com。

媒體聯絡人：Ashley Houk-Temple，媒體關係部，[email protected]

SOURCE DXC Technology Company