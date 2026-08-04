HCLTech 完成收購 HPE 旗下 Telco Solutions 業務
新聞提供者HCLTech
04 8月, 2026, 21:06 CST
以工程技術驅動電訊方案創新，助通訊服務供應商迎接 AI 新時代
美國紐約及印度諾伊達2026年8月4日 /美通社/ -- 全球領先科技公司 HCLTech（印度國家證券交易所代碼：HCLTECH；孟買證券交易所代碼：HCLTECH）宣佈，已成功完成收購 HPE 旗下 Telco Solutions 業務。是項收購於 2025 年 12 月首次公佈，將進一步提升 HCLTech 以 AI 及工程技術為核心的電訊解決方案實力，鞏固公司在業界的領導地位。
繼 HCLTech 於 2024 年成功整合 HPE 旗下 Communications Technology Group（CTG）業務後，是次完成收購 Telco Solutions 業務，標誌著 HCLTech 推進電訊業務策略的另一重要里程碑。隨著通訊服務供應商（CSP）加快投資 AI 驅動的網絡轉型、下一代基建及自主營運，是項收購將進一步擴展 HCLTech 的服務能力，協助客戶推動應用程式現代化、採用 AI 解決方案，以及提升網絡的商業價值。
HCLTech 將 CTG 及 Telco Solutions 的專業知識、人才、知識產權和解決方案，與其卓越工程實力、AI 能力、託管服務，以及逾 30 年的通訊行業經驗結合，為 CSP 提供別具優勢的綜合方案。這項策略性整合有助 HCLTech 支援 CSP 加快實現由無線接入網至核心網的 AI 自主營運，並把握網絡虛擬化、融合及現代化、多雲、邊緣及數據中心網絡、網絡即服務（NaaS）、5G 專用網絡，以及電訊 OEM 生態系統轉型所帶來的增長機遇。
是項交易的主要亮點包括：
- 擴大 HCLTech 在北美、拉丁美洲、歐洲及亞太區（包括日本）的 CSP 市場版圖，並加強本地交付能力，為全球電訊營運商提供更全面的支援。
- 擴充 HCLTech 的電訊業務組合，加入業界領先的知識產權、解決方案及系統整合服務，涵蓋電訊營運支援系統（OSS）、歸屬用戶伺服器（HSS）及 5G 用戶數據管理（SDM）。這些新增能力與 HCLTech 現有的客戶體驗解決方案、電訊網絡功能及虛擬化、媒體與視像、工業物聯網、數據智能、業務支援系統（BSS）、服務管理與編排（SMO）、數碼孿生、AI 驅動的無線接入網智能應用，以及 eSIM 能力相輔相成。
- 整合遍佈 39 個國家的近 1,400 名工程及電訊專才，進一步提升 HCLTech 的電訊業務專業實力，並加強其在日本、西班牙、羅馬尼亞、意大利、印度及拉丁美洲的工程能力和近岸交付實力。
- 憑藉具差異化優勢的知識產權、產品工程能力、研發人才，以及與全球領先 CSP 建立的深厚互信關係，進一步鞏固 HCLTech 在電訊業的領導地位，協助客戶加快服務轉型、實現 AI 自主營運及推動業務增長。
HCLTech 首席增長官兼電訊、媒體及科技業務全球主管 Anil Ganjoo 表示：「電訊商正加快由 telco 轉型為 techco，將網絡升級為由軟件驅動的智能平台，為客戶和企業創造全新價值。隨著 Telco Solutions 業務收購完成，加上 HPE 旗下 CTG 業務成功整合，HCLTech 正匯聚深厚的電訊專業知識、卓越工程實力，以及以知識產權為本的平台能力，協助 CSP 化繁為簡、建設未來網絡並釋放其商業價值。電訊業的新時代已經來臨。我們很高興能夠與客戶攜手塑造行業未來，亦已具備充分條件引領這項轉型。」
HPE 執行副總裁兼網絡業務總裁及總經理 Rami Rahim 表示：「HCLTech 一直是我們值得信賴的合作夥伴。我們深信，HCLTech 能夠在 Telco Solutions 業務的穩固基礎上繼續發展，推動創新，協助全球通訊服務供應商實現網絡現代化及持續轉型。」
HCLTech 簡介
HCLTech 是一家全球科技公司，業務遍及 60 個國家，全球員工超過 223,000 名。公司憑藉廣泛的科技服務及產品組合，在 AI、數碼、工程、雲端及軟件等領域提供業界領先的服務能力。我們與各主要行業的客戶合作，為金融服務、製造、生命科學及醫療保健、科技及服務、半導體、電訊及媒體、零售及消費品、汽車及出行，以及公共服務等行業提供解決方案。截至 2026 年 6 月止的 12 個月，HCLTech 的綜合收入達 148 億美元。
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James Galvin，亞太區 - [email protected]
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SOURCE HCLTech
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