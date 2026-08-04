HCLTech schließt die Übernahme des Geschäftsbereichs Telco Solutions von HPE ab

Weiterentwicklung ingenieurtechnisch fundierter Telekommunikationslösungen für Kommunikationsdienstleister in einer KI-gesteuerten Welt

NEW YORK und NOIDA, Indien, 4. August 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, gab den erfolgreichen Abschluss des Kaufs des Bereichs Telco Solutions von HPE bekannt. Die im Dezember 2025 angekündigte Übernahme stärkt die Branchenführerschaft von HCLTech durch KI- und ingenieurtechnisch orientierte Telekommunikationslösungen weiter.

Nach der erfolgreichen Integration des Geschäftsbereichs Communications Technology Group (CTG) von HPE 2024 stellt der Abschluss der Übernahme des Geschäftsbereichs Telco Solutions den nächsten Meilenstein in der Telekommunikationsstrategie von HCLTech dar. In einer Zeit, in der Kommunikationsdienstleister (CSPs) ihre Investitionen in KI-gesteuerte Netzwerktransformation, Infrastruktur der nächsten Generation und autonomen Betrieb vorantreiben, erweitert die Übernahme die Kompetenzen von HCLTech, um Kunden bei der Modernisierung von Anwendungen, der Einführung KI-gestützter Lösungen und der Monetarisierung von Netzwerken zu unterstützen.

Durch die Kombination des Fachwissens, der Talente, des geistigen Eigentums und der Lösungen von CTG und Telco Solutions mit der technischen Exzellenz, den KI-Kompetenzen, den Managed Services und der mehr als 30-jährigen Erfahrung in der Kommunikationsbranche von HCLTech hat das Unternehmen ein differenziertes Angebot für CSPs geschaffen. Durch diesen strategischen Zusammenschluss ist HCLTech in der Lage, CSPs dabei zu unterstützen, KI-gesteuerte autonome Betriebsabläufe vom Funkbereich bis zum Kernnetz zu beschleunigen und gleichzeitig Wachstumschancen in den Bereichen Netzwerkvirtualisierung, Konvergenz und Modernisierung, Multi-Cloud-, Edge- und Rechenzentrumsvernetzung, Network-as-a-Service (NaaS), privates 5G sowie die Transformation des Telekommunikations-OEM-Ökosystems zu nutzen.

Zu den wichtigsten Highlights der Transaktion zählen:

Ausbau der Präsenz von HCLTech auf dem CSP-Markt in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Japan, wodurch die Fähigkeit des Unternehmens gestärkt wird, globale Betreiber durch lokale Bereitstellungskapazitäten zu unterstützen.

in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Japan, wodurch die Fähigkeit des Unternehmens gestärkt wird, globale Betreiber durch lokale Bereitstellungskapazitäten zu unterstützen. Erweiterung des Telekommunikationsportfolio von HCLTech um branchenführendes geistiges Eigentum, Lösungen und Integrationsdienstleistungen für Telekommunikations-Betriebsunterstützungssysteme (OSS), Home Subscriber Server (HSS) und 5G Subscriber Data Management (SDM), ergänzt durch die Lösungen von HCLTech für das Kundenerlebnis, Telekommunikationsnetzwerkfunktionen und -virtualisierung, Medien und Video, industrielles IoT, Datenintelligenz, Business Support Systems (BSS), Service Management und Orchestration (SMO), Digital Twin sowie KI-gesteuerte intelligente Anwendungen im Funkbereich und eSIM-Fähigkeiten.

um branchenführendes geistiges Eigentum, Lösungen und Integrationsdienstleistungen für Telekommunikations-Betriebsunterstützungssysteme (OSS), Home Subscriber Server (HSS) und 5G Subscriber Data Management (SDM), ergänzt durch die Lösungen von HCLTech für das Kundenerlebnis, Telekommunikationsnetzwerkfunktionen und -virtualisierung, Medien und Video, industrielles IoT, Datenintelligenz, Business Support Systems (BSS), Service Management und Orchestration (SMO), Digital Twin sowie KI-gesteuerte intelligente Anwendungen im Funkbereich und eSIM-Fähigkeiten. Die Telekommunikationskompetenz von HCLTech wurde durch die Integration von fast 1.400 Ingenieuren und Telekommunikationsspezialisten in 39 Ländern erweitert, wodurch die technische Tiefe und die Nearshore-Bereitstellungskapazitäten in Japan, Spanien, Rumänien, Italien, Indien und Lateinamerika gestärkt wurden.

wurde durch die Integration von fast 1.400 Ingenieuren und Telekommunikationsspezialisten in 39 Ländern erweitert, wodurch die technische Tiefe und die Nearshore-Bereitstellungskapazitäten in Japan, Spanien, Rumänien, Italien, Indien und Lateinamerika gestärkt wurden. Stärkung der Führungsposition von HCLTech im Telekommunikationssektor durch differenziertes geistiges Eigentum, Produktentwicklung und F&E-Talente sowie vertrauensvolle Beziehungen zu weltweit führenden CSPs, wodurch Kunden in die Lage versetzt werden, die Transformation ihrer Dienste, KI-gesteuerte autonome Abläufe und ihr Geschäftswachstum zu beschleunigen.

„Telekommunikationsanbieter beschleunigen ihren Wandel von Telcos zu Techcos und transformieren ihre Netzwerke in intelligente, softwaregesteuerte Plattformen, die neuen Mehrwert für Kunden und Unternehmen schaffen", sagte Anil Ganjoo, Chief Growth Officer und Global Head of Telecom, Media and Technology bei HCLTech. „Mit dem Abschluss der Übernahme des Geschäftsbereichs Telco Solutions und der erfolgreichen Integration des CTG-Geschäfts von HPE vereint HCLTech fundiertes Telekommunikations-Know-how, technische Exzellenz und IP-gesteuerte Plattformfähigkeiten, um CSPs dabei zu unterstützen, Komplexität zu vereinfachen sowie Netzwerke der Zukunft aufzubauen und zu monetarisieren. Dies ist die nächste Ära der Telekommunikation, und wir freuen uns darauf, sie gemeinsam mit unseren Kunden mitzugestalten – dafür sind wir bestens aufgestellt."

„HCLTech ist ein vertrauenswürdiger Partner, und wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen auf dem starken Fundament des Bereichs Telco Solutions aufbauen und Innovationen für globale Kommunikationsdienstleister vorantreiben wird, während diese sich modernisieren und weiterentwickeln", sagte Rami Rahim, Executive Vice President, President und General Manager, Networking, bei HPE.

Informationen zu HCLTech

HCLTech ist ein globales Technologieunternehmen mit mehr als 223 000 Beschäftigten in 60 Ländern und bietet branchenführende Kompetenzen rund um KI, digitale Technologien, Engineering, Cloud sowie Software, gestützt auf ein breites Portfolio an Technologiedienstleistungen und -produkten. Wir arbeiten mit Kunden in allen wichtigen Branchen zusammen und bieten Branchenlösungen für Finanzdienstleistungen, Fertigung, Life Sciences sowie Gesundheitswesen, Technologie und Dienstleistungen, Halbleiter, Telekommunikation sowie Medien, Einzelhandel und Konsumgüter sowie Mobilität und öffentliche Dienstleistungen. Der konsolidierte Umsatz belief sich in den 12 Monaten bis Juni 2026 auf insgesamt 14,8 Milliarden US-Dollar.

Um zu erfahren, wie wir den Fortschritt für Sie beschleunigen können, besuchen Sie hcltech.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Meredith Bucaro, Amerika – [email protected]

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James Galvin, APAC – [email protected]

Nitin Shukla, Indien, Naher Osten und Afrika – [email protected]