HCLTech、HPEのTelco Solutions事業の買収を完了

AI時代に、通信サービスプロバイダー向けのエンジニアリングを軸とする通信ソリューションを推進

ニューヨークおよびインド・ノイダ, 2026年8月4日 /PRNewswire/ -- HCLTech（NSE：HCLTECH）（BSE：HCLTECH）は、世界有数のテクノロジー企業であり、HPEのTelco Solutions事業の買収を成功裏に完了したと発表しました。2025年12月に発表された今回の買収により、HCLTechは、AIとエンジニアリングを軸とする通信ソリューションを通じて、業界での主導的地位をさらに強化します。

2024年にHPEのCommunications Technology Group（CTG）事業を成功裏に統合したのに続き、Telco Solutions事業の買収完了は、HCLTechの通信戦略における次の節目となります。通信サービスプロバイダー（CSP）が、AIを活用したネットワーク変革、次世代インフラ、自律運用への投資を加速する中、今回の買収により、HCLTechは、顧客がアプリケーションを最新化し、AI主導型ソリューションを導入し、ネットワークを収益化できるよう支援する能力を拡充します。

CTG事業とTelco Solutions事業が有する専門知識、人材、知的財産（IP）、ソリューションに、HCLTechの卓越したエンジニアリング力、AI技術力、マネージドサービス、通信業界における30年以上の経験を組み合わせることで、HCLTechはCSP向けに独自の価値提案を構築しました。この戦略的統合により、HCLTechは、CSPが無線アクセス網からコアネットワークまでAI主導型の自律運用を加速できるよう支援するとともに、ネットワークの仮想化・融合・最新化、マルチクラウド、エッジおよびデータセンターのネットワーキング、ネットワーク・アズ・ア・サービス（NaaS）、プライベート5G、通信機器メーカー（OEM）のエコシステム変革における成長機会を捉える体制を整えました。

本取引の主なポイントは以下のとおりです。

北米、ラテンアメリカ、欧州、日本を含むアジア太平洋地域において、 HCLTechはCSP市場でのプレゼンスを拡大し 、現地のサービス提供体制を通じて世界各地の通信事業者を支援する能力を強化しました。

、現地のサービス提供体制を通じて世界各地の通信事業者を支援する能力を強化しました。 通信運用支援システム（OSS）、ホーム加入者サーバー（HSS）、5G加入者データ管理（SDM）向けの業界有数のIP、ソリューション、統合サービスによって、 HCLTechは通信ポートフォリオを拡充しました 。さらに、HCLTechの顧客体験ソリューション、通信ネットワーク機能・仮想化、メディア・映像、産業向けIoT、データインテリジェンス、ビジネスサポートシステム（BSS）、サービス管理・オーケストレーション（SMO）、デジタルツイン、無線ネットワーク向けAI主導型インテリジェントアプリケーション、eSIM機能がこれを補完します。

。さらに、HCLTechの顧客体験ソリューション、通信ネットワーク機能・仮想化、メディア・映像、産業向けIoT、データインテリジェンス、ビジネスサポートシステム（BSS）、サービス管理・オーケストレーション（SMO）、デジタルツイン、無線ネットワーク向けAI主導型インテリジェントアプリケーション、eSIM機能がこれを補完します。 39か国にわたるエンジニアリングおよび通信分野の専門家約1,400人を迎え入れることで、 HCLTechは通信分野の専門性を高め 、日本、スペイン、ルーマニア、イタリア、インド、ラテンアメリカにおけるエンジニアリング体制を充実させるとともに、ニアショア・デリバリー能力を強化しました。

、日本、スペイン、ルーマニア、イタリア、インド、ラテンアメリカにおけるエンジニアリング体制を充実させるとともに、ニアショア・デリバリー能力を強化しました。 独自性の高いIP、製品エンジニアリング力、研究開発人材、世界の主要CSPとの信頼関係を通じて、HCLTechの通信分野におけるリーダーシップを強化し、顧客がサービス変革、AI主導型自律運用、事業成長を加速できるようにしました。

HCLTechの最高成長責任者兼通信・メディア・テクノロジー部門グローバル責任者のAnil Ganjooは、次のように述べています。「通信事業者は、通信会社からテクノロジー企業への転換を加速させ、ネットワークを顧客や企業に新たな価値をもたらすインテリジェントかつソフトウェア主導のプラットフォームへと変革しています。Telco Solutions事業の買収を完了し、HPEのCTG事業を成功裏に統合したことで、HCLTechは、通信分野の深い専門知識、卓越したエンジニアリング力、IP主導のプラットフォーム機能を結集し、CSPが複雑さを軽減し、未来のネットワークを構築して収益化できるよう支援しています。これは通信業界の新たな時代です。当社は、顧客と共にこの時代を形作っていけることを大変うれしく思っており、そのための十分な体制も整っています。」

HPEのネットワーク担当エグゼクティブバイスプレジデント、プレジデント兼ゼネラルマネージャーのRami Rahimは、次のように述べています。「HCLTechはこれまでも信頼できるパートナーであり、同社がTelco Solutions事業の強固な基盤を生かし、最新化・高度化を進める世界の通信サービスプロバイダーに向けてイノベーションを推進する能力を備えていると確信しています。」

HCLTechについて

HCLTechは、世界60か国に22万3,000人を超える社員を擁するグローバルテクノロジー企業であり、幅広いテクノロジーサービスおよび製品ポートフォリオを基盤に、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とする業界トップクラスの技術力を提供しています。当社は、あらゆる主要産業分野の顧客と協働し、金融サービス、製造業、ライフサイエンス・ヘルスケア、テクノロジーサービス、半導体、通信・メディア、小売・消費財（CPG）、モビリティ、公共サービス向けの業界別ソリューションを提供しています。2026年6月までの12か月間の連結売上高は148億ドルでした。

HCLTechがお客様のビジネスの進化をどのように加速させるかについては、hcltech.comをご覧ください。

詳細については、以下までお問い合わせください。

Meredith Bucaro（米州担当） - [email protected]

Elka Ghudial（欧州担当） - [email protected]

James Galvin（アジア太平洋地域担当） - [email protected]

Nitin Shukla（インド・中東・アフリカ担当） - [email protected]

SOURCE HCLTech