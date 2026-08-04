HCLTech finalise l'acquisition de l'activité Telco Solutions de HPE

L'opération soutient les solutions télécoms axées sur l'ingénierie pour les CSP dans un monde guidé par l'IA

NEW YORK et NOIDA, Inde, 4 août 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE : HCLTECH) (BSE : HCLTECH), une entreprise technologique de premier plan à l'échelle mondiale, annonce avoir finalisé l'acquisition de la division Telco Solutions de HPE. Annoncée décembre 2025, cette acquisition renforce encore la position de leader de HCLTech grâce à des solutions télécoms axées sur l'IA et l'ingénierie.

Après l'intégration réussie de l'activité Communications Technology Group (CTG) de HPE en 2024, la finalisation de l'acquisition de l'activité Telco Solutions marque un nouveau jalon notable dans la stratégie télécoms de HCLTech. À l'heure où les fournisseurs de services de communication (CSP) intensifient leurs investissements dans la transformation des réseaux basée sur l'IA, les infrastructures de nouvelle génération et les opérations autonomes, cette acquisition renforce les capacités de HCLTech à aider ses clients à moderniser leurs applications, à adopter des solutions basées sur l'IA et à monétiser leurs réseaux.

En associant l'expertise, les talents, la PI et les solutions de CTG et Telco Solutions à l'excellence technique, aux capacités d'IA, aux services gérés et aux plus de 30 ans d'expérience de HCLTech dans le secteur des communications, HCLTech a mis au point une offre différenciée destinée aux CSP. Grâce à cette alliance stratégique, HCLTech est désormais en mesure d'aider les CSP à accélérer le déploiement d'opérations autonomes basées sur l'IA, depuis les opérations radio jusqu'au cœur du réseau, tout en saisissant les opportunités de croissance dans les domaines de la virtualisation, de la convergence et de la modernisation des réseaux, du multicloud, des réseaux en périphérie et dans les centres de données, du NaaS, de la 5G privée et de la transformation de l'écosystème des équipementiers télécoms.

Points clefs de l'opération :

HCLTech a renforcé sa présence sur le marché des CSP en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique, y compris au Japon, consolidant ainsi sa capacité à accompagner les opérateurs mondiaux grâce à ses capacités de prestation de services au niveau local.

en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et en Asie-Pacifique, y compris au Japon, consolidant ainsi sa capacité à accompagner les opérateurs mondiaux grâce à ses capacités de prestation de services au niveau local. Élargissement du portefeuille de solutions de télécommunications de HCLTech grâce à une PI de pointe, des solutions et des services d'intégration de premier plan pour les systèmes de soutien opérationnel des télécommunications (OSS), les serveurs d'abonnés (HSS) et la gestion des données d'abonnés 5G (SDM), complétés par les solutions d'expérience client de HCLTech, les fonctions et la virtualisation de réseau, les médias et la vidéo, l'IoT industriel, l'intelligence des données, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), la gestion et l'orchestration des services (SMO), le jumeau numérique, les applications intelligentes basées sur l'IA pour les capacités radio et eSIM.

grâce à une PI de pointe, des solutions et des services d'intégration de premier plan pour les systèmes de soutien opérationnel des télécommunications (OSS), les serveurs d'abonnés (HSS) et la gestion des données d'abonnés 5G (SDM), complétés par les solutions d'expérience client de HCLTech, les fonctions et la virtualisation de réseau, les médias et la vidéo, l'IoT industriel, l'intelligence des données, les systèmes de soutien aux entreprises (BSS), la gestion et l'orchestration des services (SMO), le jumeau numérique, les applications intelligentes basées sur l'IA pour les capacités radio et eSIM. L'expertise de HCLTech dans le domaine des télécommunications a été renforcée grâce à l'intégration de près de 1 400 ingénieurs et spécialistes des télécommunications répartis dans 39 pays, ce qui a permis d'approfondir les compétences techniques et de consolider les capacités de prestation nearshore au Japon, en Espagne, en Roumanie, en Italie, en Inde et en Amérique latine.

a été renforcée grâce à l'intégration de près de 1 400 ingénieurs et spécialistes des télécommunications répartis dans 39 pays, ce qui a permis d'approfondir les compétences techniques et de consolider les capacités de prestation nearshore au Japon, en Espagne, en Roumanie, en Italie, en Inde et en Amérique latine. Renforcement du leadership de HCLTech dans le secteur des télécommunications grâce à une PI différenciée, à des talents en ingénierie produit et en R&D, ainsi qu'à des relations de confiance avec les principaux fournisseurs mondiaux de services de télécommunications, permettant ainsi aux clients d'accélérer la transformation de leurs services, la mise en place d'opérations autonomes basées sur l'IA et la croissance de leur activité.

« Les opérateurs accélèrent leur transition d'entreprises télécoms vers des entreprises technologiques, en transformant leurs réseaux en plateformes intelligentes, pilotées par des logiciels, qui créent de la valeur ajoutée pour les clients et les entreprises », déclare Anil Ganjoo, directeur de la croissance et responsable mondial du secteur Télécommunications, Médias et Technologies chez HCLTech. « Avec la finalisation de l'acquisition de l'activité Telco Solutions et l'intégration réussie de l'activité CTG de HPE, HCLTech réunit une expertise approfondie dans le domaine des télécommunications, une excellence en ingénierie et des capacités de plateformes basées sur la PI afin d'aider les CSP à simplifier la complexité, à construire et à monétiser les réseaux de demain. Nous entrons dans la nouvelle ère des télécommunications, et nous sommes ravis de pouvoir contribuer à la façonner aux côtés de nos clients. »

« HCLTech est un partenaire de confiance, et nous sommes convaincus de sa capacité à s'appuyer sur les bases solides de l'activité Telco Solutions et à stimuler l'innovation pour les fournisseurs mondiaux de services de communication, à mesure qu'ils se modernisent et évoluent », déclare Rami Rahim, vice-président exécutif, président et directeur général, Networking, HPE.

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique d'envergure mondiale qui emploie plus de 223 000 personnes dans 60 pays. Elle propose des solutions de pointe dans les domaines de l'intelligence artificielle, du numérique, de l'ingénierie, du cloud et des logiciels, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons avec des clients issus de tous les principaux secteurs d'activité et proposons des solutions sectorielles pour les services financiers, l'industrie manufacturière, les sciences de la vie et la santé, les technologies et les services, les semiconducteurs, les télécommunications et les médias, la distribution et les produits de grande consommation, la mobilité et les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour la période de 12 mois se terminant en juin 2026 s'est élevé à 14,8 milliards de dollars.

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