HCLTech melengkapkan pengambilalihan perniagaan Telco Solutions milik HPE

Memperkukuh penyelesaian telekomunikasi berasaskan kejuruteraan untuk Penyedia Perkhidmatan Komunikasi dalam dunia yang dipacu oleh AI.

NEW YORK dan NOIDA, India, 4 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), sebuah syarikat teknologi global terkemuka, mengumumkan kejayaan melengkapkan pengambilalihan perniagaan Telco Solutions milik HPE. Pengambilalihan yang diumumkan pada Disember 2025 ini terus mengukuhkan kedudukan HCLTech sebagai peneraju industri melalui penyelesaian telekomunikasi berasaskan AI dan kejuruteraan.

Berikutan kejayaan penyepaduan perniagaan Communications Technology Group (CTG) milik HPE pada tahun 2024, penyempurnaan pengambilalihan perniagaan Telco Solutions menandakan satu lagi pencapaian penting dalam strategi telekomunikasi HCLTech. Pada ketika Penyedia Perkhidmatan Komunikasi (CSP) mempercepatkan pelaburan dalam transformasi rangkaian berasaskan AI, infrastruktur generasi baharu dan operasi autonomi, pengambilalihan ini memperluaskan keupayaan HCLTech untuk membantu pelanggan memodenkan aplikasi, mengguna pakai penyelesaian dipacu AI serta menjana pendapatan daripada rangkaian mereka.

Dengan menggabungkan kepakaran, bakat, harta intelek dan penyelesaian daripada CTG serta Telco Solutions bersama kecemerlangan kejuruteraan, keupayaan AI, perkhidmatan terurus dan lebih 30 tahun pengalaman HCLTech dalam industri komunikasi, HCLTech kini menawarkan cadangan nilai yang lebih unik kepada CSP. Gabungan strategik ini meletakkan HCLTech dalam kedudukan yang kukuh untuk membantu CSP mempercepatkan operasi autonomi berasaskan AI daripada rangkaian radio hingga ke rangkaian teras, sambil merebut peluang pertumbuhan dalam virtualisasi rangkaian, penumpuan dan pemodenan rangkaian, berbilang awan, rangkaian edge dan pusat data, Rangkaian sebagai Perkhidmatan (NaaS), 5G persendirian serta transformasi ekosistem OEM telekomunikasi.

Sorotan utama transaksi termasuk:

Memperluaskan kehadiran HCLTech dalam pasaran CSP di Amerika Utara, Amerika Latin (LATAM), Eropah dan Asia Pasifik termasuk Jepun, sekali gus mengukuhkan keupayaannya menyokong pengendali global melalui keupayaan penyampaian tempatan.

di Amerika Utara, Amerika Latin (LATAM), Eropah dan Asia Pasifik termasuk Jepun, sekali gus mengukuhkan keupayaannya menyokong pengendali global melalui keupayaan penyampaian tempatan. Memperluaskan portfolio telekomunikasi HCLTech dengan IP, penyelesaian dan perkhidmatan integrasi bertaraf industri bagi Sistem Sokongan Operasi Telekomunikasi (OSS), Pelayan Pelanggan Kediaman (HSS) dan Pengurusan Data Pelanggan 5G (SDM). Portfolio ini turut dilengkapi dengan penyelesaian pengalaman pelanggan, fungsi rangkaian telekomunikasi dan virtualisasi, media dan video, IoT industri, kecerdasan data, Sistem Sokongan Perniagaan (BSS), Pengurusan dan Pengorkestraan Perkhidmatan (SMO), digital twin, aplikasi pintar berasaskan AI untuk rangkaian radio serta keupayaan eSIM.

dengan IP, penyelesaian dan perkhidmatan integrasi bertaraf industri bagi Sistem Sokongan Operasi Telekomunikasi (OSS), Pelayan Pelanggan Kediaman (HSS) dan Pengurusan Data Pelanggan 5G (SDM). Portfolio ini turut dilengkapi dengan penyelesaian pengalaman pelanggan, fungsi rangkaian telekomunikasi dan virtualisasi, media dan video, IoT industri, kecerdasan data, Sistem Sokongan Perniagaan (BSS), Pengurusan dan Pengorkestraan Perkhidmatan (SMO), digital twin, aplikasi pintar berasaskan AI untuk rangkaian radio serta keupayaan eSIM. Memperkukuh kepakaran telekomunikasi HCLTech dengan penyepaduan hampir 1,400 jurutera dan pakar telekomunikasi di 39 negara, sekali gus meningkatkan kedalaman kejuruteraan dan keupayaan penyampaian berhampiran pelanggan di Jepun, Sepanyol, Romania, Itali, India dan LATAM.

dengan penyepaduan hampir 1,400 jurutera dan pakar telekomunikasi di 39 negara, sekali gus meningkatkan kedalaman kejuruteraan dan keupayaan penyampaian berhampiran pelanggan di Jepun, Sepanyol, Romania, Itali, India dan LATAM. Mengukuhkan lagi kepimpinan HCLTech dalam sektor telekomunikasi melalui IP yang unik, kepakaran kejuruteraan produk, bakat penyelidikan dan pembangunan, serta hubungan kukuh dengan CSP global terkemuka, sekali gus membantu pelanggan mempercepatkan transformasi perkhidmatan, operasi autonomi berasaskan AI dan pertumbuhan perniagaan.

"Penyedia telekomunikasi sedang mempercepatkan peralihan daripada syarikat telekomunikasi kepada syarikat teknologi, dengan mengubah rangkaian mereka menjadi platform pintar berasaskan perisian yang mencipta nilai baharu untuk pelanggan dan perusahaan," kata Anil Ganjoo, Ketua Pegawai Pertumbuhan dan Ketua Global Telekom, Media dan Teknologi di HCLTech. "Dengan penyempurnaan pengambilalihan perniagaan Telco Solutions serta kejayaan penyepaduan perniagaan CTG milik HPE, HCLTech menggabungkan kepakaran telekomunikasi yang mendalam, kecemerlangan kejuruteraan dan keupayaan platform berasaskan IP untuk membantu CSP mengurangkan kerumitan, membina serta menjana pendapatan daripada rangkaian masa hadapan. Ini merupakan era baharu telekomunikasi, dan kami teruja serta berada pada kedudukan terbaik untuk membentuk masa depan tersebut bersama pelanggan kami."

Rami Rahim, Naib Presiden Eksekutif, Presiden dan Pengurus Besar Networking, HPE, berkata: "HCLTech merupakan rakan kongsi yang dipercayai, dan kami yakin syarikat ini mampu membina asas kukuh perniagaan Telco Solutions serta terus memacu inovasi untuk penyedia perkhidmatan komunikasi global ketika mereka memodenkan dan mengembangkan operasi masing-masing."

Maklumat tentang HCLTech

HCLTech ialah syarikat teknologi global yang mempunyai lebih 223,000 warga kerja merentas 60 negara, menyediakan keupayaan peneraju industri yang berteraskan AI, digital, kejuruteraan, awan dan perisian, diperkasa oleh portfolio luas perkhidmatan dan produk teknologi. Kami bekerjasama dengan pelanggan merentas semua industri menegak utama, menyediakan penyelesaian industri untuk Perkhidmatan Kewangan, Pembuatan, Sains Hayat dan Penjagaan Kesihatan, Teknologi & Perkhidmatan, Semikonduktor, Telekom dan Media, Runcit dan CPG, Mobiliti serta Perkhidmatan Awam. Hasil disatukan pada 12 bulan berakhir Jun 2026 berjumlah $14.8 bilion.

Untuk mengetahui cara kami boleh mempercepat kemajuan anda, sila kunjungi hcltech.com.

Untuk butiran lanjut, sila hubungi:

Meredith Bucaro, Americas - [email protected]

Elka Ghudial, Eropah - [email protected]

James Galvin, APAC - [email protected]

Nitin Shukla, India, Timur Tengah & Afrika - [email protected]