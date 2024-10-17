華為高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬：智能時代，共同繁榮

目前，全球各地的企業都在努力打造適應這一新時代的能力。

許多企業正在將數字化轉型提升到一個新高度。他們深入生產場景，尋找數字技術可以為傳統行業帶來更多價值的領域。

以制造業為例，借助全面連接和工業物聯網平台，制造商們收集的數據量前所未有，這為實時智能鋪平了道路。

智能轉型也在加速。越來越多的企業正在使用AI來提高生產力並降低運營成本。這為創新的商業模式和更優質的客戶體驗打開了大門。

例如，銀行使用大型AI模型在幾秒鍾內生成復雜的用戶畫像。借助這些畫像，他們可以進行更有針對性的營銷，並更快地發放信貸。這在為客戶重新定義體驗的同時，也推動了新增長。

隨著全球經濟的發展，數字化和智能化無疑是前進的明確方向，也是保持競爭力的最佳途徑。

但這並非易事。不同的企業、行業和地區處於轉型的不同階段。那麼我們如何幫助他們以最適合他們的方式構建合適的能力？

這就是我今天想討論的話題。我將分享華為正在做的工作，如何幫助客戶取得成功，如何賦能本地合作伙伴，並建立數字人才生態系統。

在華為，我們將網絡、存儲、計算、雲和能源等方面的優勢結合在一起，構建新的數字和智能基礎設施。

與合作伙伴一起，我們服務於政府、金融、電力、交通、制造、石油與天然氣、採礦和互聯網等領域的頂級客戶。

我們深入他們的業務場景，探索最佳的數字化和智能化轉型解決方案。不管您處於數字化旅程的哪個階段，我們都可以攜手幫助大家取得成功。

去年，華為發布了全智能戰略，還發布了智能轉型的參考架構。這個架構具有協作性、開放性、靈活性和可信性，可以幫助引導轉型過程。

這一架構在實踐中已經產生了成果。過去一年，我們利用該架構開發了許多行業專屬解決方案，並發布了100多個案例供不同組織在轉型過程中參考。

有許多了不起的成功案例！

例如在Cote d'Ivoire，我們幫助他們的交通部通過我們的智能交通系統建立了一個交通分析平台。結果，交通安全風險降低了，交通流量提升了超過10%。

此外，華為「一國一雲一網」解決方案幫助了33個中東和非洲國家構建了普惠互聯網絡，聯接了1,000多個政府機構，極大地提升了服務效率和滿意度。

這些只是我們共同成就的一小部分。

而所有這些成就都離不開我們的合作伙伴。他們的工作至關重要，我們希望幫助我們的伙伴成長，同時攜手合作，共同幫助我們的客戶取得成功。

在華為，我們致力於打造一個健康、開放、互利共贏的合作伙伴生態系統。我們的合作在企業市場中發展迅速。目前已有超過47,000家合作伙伴加入我們。僅今年，我們的合作伙伴數量就增長了超過18%。

我們還在全球建立了14個OpenLab，支持與本地解決方案合作伙伴的聯合創新。與阿聯酋的30多家解決方案合作伙伴一起，我們開發了20多個滿足本地行業需求的解決方案。

我們不僅與大企業合作，還有許多中小企業也渴望實現數字化和智能化轉型。我們正在竭盡全力幫助我們的合作伙伴更獨立、簡單、有效地為這些企業提供服務。

我們為合作伙伴提供基於場景的輕量級解決方案、更具市場潛力的產品以及高效的數字平台。我們還在研發、銷售、市場營銷、供應和服務等方面提供支持，為合作伙伴提供端到端的業務賦能。

此外，我們還幫助合作伙伴創新他們的業務和服務模式。例如，華為與BCX合作構建了一個雲管理平台，為超過100家中小企業提供服務。這種靈活的雲模式幫助中小企業租賃或購買網絡服務，解決了運維挑戰，減少了超過20%的資本支出。

在服務方面，我們與合作伙伴一起提升本地的服務能力。

Mastery House是我們在沙特阿拉伯的服務伙伴之一。在過去8年間，這家公司的收入增長了16倍，其中90%以上為華為項目。

通過合作，Mastery House不僅實現了快速的收入增長，還一躍成為沙特阿拉伯領先的ICT服務提供商。

當然，數字化和智能化轉型離不開擁有相關知識和技能的人才。我們一直在努力幫助培養本地的數字人才。我們與全球多所大學合作，開設了一系列ICT學院，為當地社區服務。

這些學院已在埃及培訓了超過36,000名ICT工程師和1,000名開發者。在沙特阿拉伯，超過32,000名學生接受了ICT培訓，6,500名專業人員獲得了華為ICT認證。

展望未來，我們將在與合作伙伴合作時，繼續以利益為橋梁，以誠信為基礎，以規則為保障。通過共同努力，我們可以開發出更多有針對性和可擴展的解決方案，在全球市場上推動成功。

數字化和智能化轉型不應是少數人的特權，而應是所有人的福祉。

華為願意並準備好與更多的客戶和合作伙伴攜手並進。一起，我們可以做更多、創造更多，在這個激動人心的新時代中抓住巨大的機遇。

SOURCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.