Ли Пэн, SVP Huawei, выступил на Huawei GITEX 2024: «Процветаем вместе в эпоху интеллекта» | Ли Пэн, корпоративный старший вице-президент и президент по продажам и обслуживанию ИКТ Huawei, выступил на выставке Huawei GITEX 2024: «Процветаем вместе в эпоху интеллекта»

ДУБАЙ, ОАЭ, 18 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 14 октября Ли Пэн (Li Peng), корпоративный старший вице-президент и президент по продажам и обслуживанию ИКТ компании Huawei, выступил на выставке Huawei GITEX 2024 с речью под названием «Процветаем вместе в эпоху интеллекта» (Thriving Together in the Intelligent Era).

Цифровая экономика превращается в интеллектуальную экономику. И скоро она станет главным двигателем глобального экономического роста.

Прямо сейчас компании по всему миру прилагают все усилия, чтобы создать возможности, необходимые для достижения успеха в эту новую эпоху.

Многие предприятия выходят на новый уровень цифровой трансформации. Они все глубже погружаются в производственные сценарии и ищут области, где цифровые технологии могут принести больше пользы, даже в традиционных отраслях.

Возьмем, к примеру, производство. Благодаря полному охвату связью и платформам промышленного Интернета вещей производители собирают больше данных, чем когда-либо прежде, и приближаются к анализу этих данных в режиме реального времени.

Кроме того, интеллектуальная трансформация набирает скорость. Все больше предприятий используют ИИ для повышения производительности и снижения операционных расходов. Это открывает возможности использования более инновационных бизнес-моделей и улучшения обслуживания клиентов.

Например, банки используют большие модели ИИ для создания за считанные секунды сложных профилей пользователей. С помощью этих профилей они могут осуществлять более целенаправленный маркетинг и быстрее выдавать кредиты. Они меняют восприятие происходящего клиентами и стимулируют новый рост.

Поскольку глобальная экономика развивается, переход на цифровые и интеллектуальные технологии — это очевидный путь вперед. И это лучший способ сохранения конкурентоспособности.

Но это проще сказать, чем сделать. Различные предприятия, отрасли и регионы находятся на разных этапах трансформации. И как же нам тогда помогать им создать правильные возможности наиболее подходящим для них способом?

Это то, что я и хотел бы обсудить сегодня. Я расскажу о выполняемой Huawei работе, с целью помочь клиентам добиться успеха, о том, как мы помогаем нашим местным партнерам и создаем экосистему одаренных специалистов по цифровым технологиям.

Huawei объединяет наши сильные стороны в области сетевых технологий, средств хранения данных, вычислений, облачных вычислений и энергетики для создания новой цифровой и интеллектуальной инфраструктуры.

Вместе с партнерами мы обслуживаем ведущих клиентов в таких отраслях, как государственное управление, финансы, электроэнергетика, транспорт, производство, нефть и газ, добыча полезных ископаемых и Интернет.

Мы углубляемся в их бизнес-сценарии и изучаем лучшие решения для их цифровой и интеллектуальной трансформации. Независимо от того, на каком этапе перехода на цифровые технологии вы находитесь, совместными усилиями мы можем добиться успеха для каждого.

В прошлом году Huawei объявила о своей стратегии All Intelligence (Всесторонний интеллект). Также мы представили эталонную архитектуру для интеллектуальной трансформации отраслей. Она рассчитана на совместную работу, открытая, гибкая, заслуживающая доверия и может помочь направлять процесс трансформации.

На практике эта архитектура уже приносит результаты. За прошлый год мы использовали ее для разработки многих решений для конкретных отраслей. Мы также опубликовали более 100 тематических исследований, которые различные организации могут использовать в процессе своей трансформации.

Отличных историй успеха так много!

Один из примеров — Кот-д'Ивуар. Мы помогли их Министерству транспорта создать платформу для анализа движения транспорта с использованием нашей интеллектуальной транспортной системы. В результате риски безопасности дорожного движения снизились, а движение транспорта улучшилось более чем на 10 %.

Кроме того, решение Huawei «Одно облако, одна сеть» помогло 33 странам Ближнего Востока и Африки построить инклюзивную систему связи, охватывающую более 1000 государственных учреждений. Эффективность обслуживания и удовлетворенность значительно повысились.

Это лишь некоторые примеры того, чего мы достигли вместе.

И все это было бы невозможно без наших партнеров. Их работа имеет решающее значение, и мы хотим помочь нашим партнерам расти, в то время как мы совместными усилиями стараемся помочь нашим клиентам добиться успеха.

Коллектив Huawei стремится создать здоровую, открытую и взаимовыгодную партнерскую экосистему. Наши партнерства на корпоративном рынке развиваются очень быстро. На сегодняшний день к нам присоединились более 47 000 партнеров. Только в этом году наши партнерства выросли более чем на 18 %.

Мы также создали по всему миру 14 лабораторий OpenLab для поддержки совместных инноваций с местными партнерами по разработке решений. Вместе с более чем 30 партнерами по разработке решений в ОАЭ мы разработали более 20 решений для удовлетворения потребностей местной промышленности.

Мы работаем не только с крупными предприятиями. Существует очень много малых и средних предприятий, которые тоже хотят стать цифровыми и интеллектуальными. И мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим партнерам обслуживать их более независимо, легко и эффективно.

Мы предоставляем нашим партнерам облегченные решения на основе сценариев, более востребованные на рынке продукты и эффективные цифровые платформы. Мы также оказываем поддержку в области исследований и разработок, продаж, маркетинга, поставок и обслуживания, предоставляя нашим партнерам комплексную поддержку бизнеса.

Кроме того, мы помогаем партнерам внедрять инновационные бизнес-модели и модели обслуживания. Например, компании Huawei и BCX создали облачную платформу управления для обслуживания более 100 малых и средних предприятий. Эта гибкая облачная модель помогает малым и средним предприятиям арендовать или покупать сетевые услуги, решая проблемы эксплуатации и технического обслуживания и снижая капитальные затраты более чем на 20 %.

В плане обслуживания мы работаем с партнерами над расширением возможностей местного обслуживания.

Mastery House является одним из наших партнеров по обслуживанию в Саудовской Аравии. За последние восемь лет выручка компании выросла в 16 раз, и более 90 % выручки этой компании приходится на совместные с Huawei проекты.

В результате совместной работы компания Mastery House не только добилась быстрого роста доходов. Компания также развила свои возможности, чтобы стать ведущим поставщиком ИКТ в Саудовской Аравии.

Конечно же, компания не может стать цифровой и интеллектуальной без людей, обладающих необходимыми знаниями и навыками. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы помочь в развитии местных одаренных специалистов по цифровым технологиям. Вместе с университетами по всему миру мы открыли ряд академий ИКТ в интересах местных сообществ.

Эти академии подготовили более 36 000 инженеров по ИКТ и 1000 разработчиков в Египте. В Саудовской Аравии более 32 000 студентов прошли обучение ИКТ и 6500 человек получили сертификаты специалистов в области ИКТ от компании Huawei.

В дальнейшем мы продолжим использовать преимущества как мост, добросовестность как основу и правила как гарантию, работая с нашими партнерами. Работая вместе, мы можем создавать более узкоспециализированные и масштабируемые решения и добиваться успеха на мировых рынках.

Цифровая и интеллектуальная трансформация не должны быть привилегией для избранных. Это должно быть выгодно всем.

Компания Huawei готова и хочет объединить усилия с еще большим количеством клиентов и партнеров. Вместе мы можем делать больше, создавать больше и максимально использовать огромные возможности в эту захватывающую новую эпоху.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2530922/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President_President_ICT_Sales.jpg