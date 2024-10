Presentasi Li Peng, Corporate Senior Vice President & President, ICT Sales & Service, Huawei, di Huawei GITEX 2024: Berkembang Bersama pada Era Teknologi Pintar

DUBAI, Uni Emirat Arab, 17 Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Pada 14 Oktober lalu, Li Peng, Corporate Senior Vice President & President, ICT Sales & Service, Huawei, menyampaikan presentasi berjudul "Thriving Together in the Intelligent Era" (Berkembang Bersama pada Era Teknologi Pintar) di Huawei GITEX 2024.

Ekonomi digital tengah bergerak menuju ekonomi pintar. Sektor ini pun segera menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia.