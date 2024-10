Li Peng, Corporate Senior Vice President en President van ICT Sales & Service van Huawei, hield zijn toespraak op Huawei GITEX 2024: Thriving Together in the Intelligent Era

DUBAI, UAE, 17 oktober 2024 /PRNewswire/ -- Op 14 oktober hield Li Peng, Corporate Senior Vice President en President van ICT Sales & Service van Huawei, zijn toespraak op Huawei GITEX 2024, getiteld 'Thriving Together in the Intelligent Era':

De digitale economie evolueert naar een intelligente economie. En het zal snel de belangrijkste motor van de wereldwijde economische groei worden.

Op dit moment werken bedrijven over de hele wereld hard aan de capaciteiten die ze nodig hebben om te slagen in dit nieuwe tijdperk.

Veel bedrijven tillen digitale transformatie naar een hoger niveau. Ze duiken dieper in productiescenario's en zoeken naar gebieden waar digitale technologie meer waarde kan bieden, zelfs in traditionele industrieën.

Neem bijvoorbeeld de productie. Met volledige connectiviteit en industriële IoT-platforms verzamelen fabrikanten meer gegevens dan ooit en maken ze de weg vrij voor realtime intelligentie.

Intelligente transformatie komt ook in een stroomversnelling. Steeds meer bedrijven gebruiken AI om de productiviteit te verhogen en de bedrijfskosten te verlagen. Dit opent de deuren voor innovatievere bedrijfsmodellen en een betere klantervaring.

Banken gebruiken bijvoorbeeld grote AI-modellen om binnen enkele seconden complexe gebruikersprofielen te genereren. Met deze profielen kunnen ze meer gerichte marketing uitvoeren en sneller krediet verstrekken. Ze geven de klantervaring een nieuwe vorm en zorgen voor nieuwe groei.

Nu de wereldeconomie zich verder ontwikkelt, is een digitale en intelligente aanpak de juiste weg voorwaarts. En het is de beste manier om concurrerend te blijven.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Verschillende bedrijven, industrieën en regio's bevinden zich in verschillende stadia van transformatie. Dus hoe kunnen we hen helpen de juiste capaciteiten op te bouwen op de manier die het beste bij hen past?

Daar wil ik het vandaag over hebben. Ik licht het werk toe dat Huawei doet om klanten te helpen succes te boeken, de manier waarop we onze lokale partners ondersteunen en het ecosysteem van digitaal talent uitbouwen.

Bij Huawei combineren we onze sterke punten op het gebied van netwerken, opslag, computers, cloud en energie om nieuwe digitale en intelligente infrastructuur te bouwen.

Samen met partners, bedienen we topklanten in sectoren zoals overheid, financiën, elektriciteit, transport, productie, olie en gas, mijnbouw en internet.

We duiken diep in hun bedrijfsscenario's en onderzoeken de beste oplossingen voor hun digitale en intelligente transformatie. Waar je ook staat in je digitale reis, we kunnen samenwerken om iedereen te helpen slagen.

Vorig jaar kondigde Huawei zijn All Intelligence-strategie aan. We hebben ook een referentiearchitectuur gelanceerd voor de intelligente transformatie van industrieën. Deze is collaboratief, open, flexibel en betrouwbaar en kan helpen om het transformatieproces te begeleiden.

In de praktijk levert de architectuur al resultaten op. Het afgelopen jaar hebben we het gebruikt om een groot aantal branchespecifieke oplossingen te ontwikkelen. We hebben ook meer dan 100 casestudies gepubliceerd die verschillende organisaties kunnen gebruiken tijdens hun transformatieproces.

Er zijn zoveel geweldige succesverhalen!

Een voorbeeld is te vinden op Ivoorkust. We hielpen hun Ministry of Transportation bij het bouwen van een platform voor verkeersanalyse met behulp van ons Intelligent Transportation System. Als gevolg daarvan zijn de verkeersveiligheidsrisico's lager en is de doorstroming met meer dan 10% verbeterd.

Daarnaast heeft Huawei's "One Cloud, One Network" oplossing 33landen in het Midden-Oosten en Afrika geholpen bij het opbouwen van inclusieve connectiviteit, in meer dan 1.000 overheidsinstellingen. Zowel de efficiëntie van de service als de tevredenheid zijn sterk verbeterd.

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van wat we samen hebben bereikt.

En dit alles zou niet mogelijk zijn zonder onze partners. Hun werk is cruciaal en we willen onze partners helpen groeien, terwijl we samenwerken om onze klanten te helpen slagen.

Bij Huawei zetten we ons in om een gezond, open en wederzijds voordelig ecosysteem van partners op te bouwen. Onze partnerschappen groeien snel in de zakelijke markt. Tot nu toe hebben meer dan 47.000 partners zich bij ons aangesloten. Dit jaar alleen al zijn onze partnerschappen met meer dan 18% gegroeid.

We hebben wereldwijd ook 14 OpenLabs gebouwd om gezamenlijke innovatie met lokale oplossingspartners te ondersteunen. Samen met meer dan 30 oplossingspartners in de UAE hebben we meer dan 20 oplossingen ontwikkeld om aan de behoeften van de lokale industrie te voldoen.

We werken niet alleen met grote ondernemingen. Er zijn zoveel KMO's die digitaal willen gaan en ook intelligent. En we doen er alles aan om onze partners te helpen hen onafhankelijker, eenvoudiger en effectiever van dienst te zijn.

We bieden onze partners op scenario's gebaseerde, lichtgewicht oplossingen, beter verkoopbare producten en efficiënte digitale platforms. We bieden ook ondersteuning op het gebied van R&D, verkoop, marketing, toelevering en diensten, waardoor onze partners een end-to-end business enablement krijgen.

Daarnaast helpen we partners hun bedrijfs- en servicemodellen te innoveren. Huawei en BCX hebben bijvoorbeeld een cloudbeheerplatform gebouwd voor meer dan 100 kleine en middelgrote ondernemingen. Dit flexibele cloudmodel helpt kmo's om netwerkservices te leasen of te kopen, hun O&M-uitdagingen op te lossen en hun CAPEX met meer dan 20% te verlagen.

Op het gebied van service werken we samen met partners om de lokale servicemogelijkheden te vergroten.

Mastery House is een van onze servicepartners in Saoedi-Arabië. In de afgelopen acht jaar zijn de inkomsten van het bedrijf met een factor 16 gegroeid, en meer dan 90% van hun inkomsten is afkomstig van gezamenlijke projecten met Huawei.

Door samen te werken heeft Mastery House niet alleen een snelle omzetgroei gerealiseerd. Ze hebben ook de capaciteiten opgebouwd om een toonaangevende ICT-leverancier in Saoedi-Arabië te worden.

Natuurlijk kun je niet digitaal of intelligent te werk gaan zonder mensen met de juiste kennis en vaardigheden. Daarom hebben we hard gewerkt om lokaal digitaal talent op te bouwen. Samen met universiteiten over de hele wereld hebben we een reeks ICT Academies geopend ten dienste van lokale gemeenschappen.

Deze academies hebben meer dan 36.000 ICT-ingenieurs en 1.000 ontwikkelaars opgeleid in Egypte. In Saoedi-Arabië kregen meer dan 32.000 studenten een ICT-opleiding, en 6.500 professionals behaalden een Huawei ICT-certificaat.

In de toekomst zullen we voordelen blijven gebruiken als brug, integriteit als fundament en regels als garantie wanneer we met onze partners werken. Door samen te werken kunnen we meer gerichte en schaalbare oplossingen ontwikkelen en succes behalen op wereldwijde markten.

Digitale en intelligente transformatie mag geen privilege zijn voor enkelen. Het zou een voordeel voor iedereen moeten zijn.

Huawei is klaar en bereid om de krachten te bundelen met meer klanten en partners. Samen kunnen we meer doen, meer creëren en enorme kansen benutten in dit opwindende nieuwe tijdperk.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2530922/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President_President_ICT_Sales.jpg