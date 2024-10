Li Peng, starszy wiceprezes Huawei i prezes Działu Sprzedaży i Usług ICT Huawei, wygłosił przemówienie podczas Huawei GITEX 2024: wspólne sukcesy w erze inteligentnych rozwiązań

DUBAJ, ZEA, 16 października 2024 r. /PRNewswire/ -- 14 października, Li Peng, starszy wiceprezes Huawei i prezes Działu Sprzedaży i Usług ICT Huawei, wygłosił przemówienie podczas kongresu Huawei GITEX 2024, pt. „Wspólne sukcesy w erze inteligentnych rozwiązań".

„Gospodarka cyfrowa ewoluuje w inteligentną gospodarkę i wkrótce stanie się główną siłą napędową globalnego wzrostu gospodarczego.

Li Peng, Corporate Senior Vice President, President of ICT Sales & Service, Huawei

Obecnie firmy na całym świecie podejmują ogromne wysiłki, aby budować potencjał, którego potrzebują w tej nowej erze.

Wiele przedsiębiorstw przenosi transformację cyfrową na wyższy poziom. Sięgają coraz głębiej do swojej działalności produkcyjnej i poszukują obszarów, w których technologia cyfrowa zapewni większą wartość, nawet w tradycyjnych gałęziach przemysłu.

Sektor wytwórczy może posłużyć za dobry przykład. Dzięki pełnej łączności i przemysłowym platformom IoT, producenci gromadzą więcej danych niż kiedykolwiek wcześniej, co toruje drogę do analityki w czasie rzeczywistym.

Inteligentna transformacja również nabiera rozpędu. Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z technologii sztucznej inteligencji (AI), aby poprawić produktywność i obniżyć koszty operacyjne. Otwiera to drzwi do stosowania większej liczby innowacyjnych modeli biznesowych i poprawy doświadczeń klientów.

Banki na przykład wykorzystują duże modele AI do generowania złożonych profili użytkownika w zaledwie kilka sekund. Dzięki tym profilom mogą prowadzić bardziej ukierunkowane na konkretnego odbiorcę działania marketingowe i szybciej wydawać decyzje w sprawie udzielenia kredytu. Przekształcają doświadczenia klientów i napędzają nowy rozwój swojej działalności.

Podczas gdy światowa gospodarka ewoluuje, przejście na cyfrowe i inteligentne rozwiązania jest oczywistą ścieżką rozwoju. I jest to najlepszy sposób na zachowanie konkurencyjności.

Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Różne przedsiębiorstwa, branże i regiony znajdują się na różnych etapach transformacji. Jak możemy im pomóc w budowaniu odpowiednich możliwości w sposób, który najbardziej im odpowiada?

To chciałbym dzisiaj omówić. Odniosę się do działań, jakie podejmuje Huawei, aby pomóc klientom odnieść sukces. Opowiem, jak aktywujemy naszych lokalnych partnerów i budujemy ekosystem utalentowanych specjalistów w zakresie technologii cyfrowych.

W Huawei łączymy nasze mocne strony w obszarze budowy sieci, przechowywania danych, technologii obliczeniowych, technologii chmury i energetyki, aby tworzyć nową cyfrową inteligentną infrastrukturę.

Współpracując z naszymi partnerami, obsługujemy największych klientów w takich sektorach jak instytucje publiczne, finanse, energia elektryczna, transport, produkcja, ropa i gaz ziemny, górnictwo i internet.

Szczegółowo analizujemy ich obszary działalności i rozważamy najlepsze rozwiązania w zakresie cyfrowej i inteligentnej transformacji. Nieważne w jakim punkcie obecnie się znajdują na swojej drodze ku cyfryzacji, możemy działać razem, aby każdy mógł osiągnąć sukces.

W ubiegłym roku firma Huawei ogłosiła swoją strategię All Intelligence. Wprowadziliśmy również architekturę referencyjną na potrzeby inteligentnej transformacji podmiotów z różnych branż. Charakteryzuje się ona możliwością współpracy, otwartością, zwinnością i niezawodnością, i może stać się wsparciem w procesie transformacji.

W praktyce architektura ta już przynosi rezultaty. W minionym roku zastosowaliśmy ją do opracowania wielu rozwiązań dostosowanych do konkretnych sektorów. Opublikowaliśmy też ponad 100 studiów przypadku odnoszących się do różnych organizacji na potrzeby ich transformacji!

Możemy wymieniać wiele przykładów pomyślnej współpracy!

Jednym z nich jest Wybrzeże Kości Słoniowej. Pomogliśmy tamtejszemu Ministerstwu Transportu w budowie platformy analizy ruchu z zastosowaniem naszego Inteligentnego Systemu Transportowego. W wyniku tych działań ograniczono zagrożenia w ruchu drogowym i zwiększono płynność ruchu o ponad 10%.

Ponadto opracowane przez Huawei rozwiązanie >>One Cloud, One Network<< (Jedna Chmura, Jedna Sieć) pomogło 33 krajom Bliskiego Wschodu i Afryki w budowie dostępnej dla wszystkich łączności, obejmując swoim zasięgiem ponad 1000 agencji rządowych. Zarówno wydajność świadczonych usług, jak i zadowolenie klientów uległy znacznej poprawie.

To tylko kilka przykładów naszych wspólnych osiągnięć.

Nie byłoby to możliwe bez naszych partnerów. Ich praca jest kluczowa i chcemy pomagać naszym partnerom w rozwoju, jednocześnie współpracując z nimi z myślą o wsparciu naszych klientów w ich drodze do sukcesu.

W Huawei angażujemy się w budowę zdrowego, otwartego i korzystnego dla wszystkich ekosystemu partnerów. Nasze partnerstwa na rynku komercyjnym rozwijają się dynamicznie. Aktualnie dołączyło do nas ponad 47 000 partnerów. Tylko w tym roku liczba partnerstw wzrosła o ponad 18%.

Stworzyliśmy również 14 platform OpenLab na całym świecie, aby wspierać wspólne innowacje z lokalnymi partnerami w zakresie rozwiązań. Wspólnie z ponad 30 partnerami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich opracowaliśmy ponad 20 rozwiązań, które spełniają lokalne potrzeby branżowe.

Nie współpracujemy wyłącznie z dużymi przedsiębiorstwami. Jest tyle małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć cyfrowe i inteligentne rozwiązania. I robimy wszystko, co w naszej mocy, aby nasi partnerzy mogli wspierać je bardziej samodzielnie, prościej i skuteczniej.

Dostarczamy naszym partnerom proste rozwiązania, które oparte są na konkretnych zastosowaniach, atrakcyjne produkty i wydajne platformy cyfrowe. Zapewniamy też wsparcie w zakresie prac badawczo-rozwojowych, sprzedaży, marketingu, dostaw i usług, dając naszym partnerom kompleksowe możliwości biznesowe.

Ponadto pomagamy naszym partnerom we wprowadzaniu innowacji do ich modeli biznesowych i usług. Na przykład firmy Huawei i BCX zbudowały platformę zarządzania chmurą, która służy ponad 100 MŚP. Ten elastyczny model chmury pomaga MŚP w najmie lub zakupie usług sieciowych, rozwiązując ich problemy w zakresie eksploatacji i konserwacji oraz obniżając ich nakłady inwestycyjne o ponad 20%.

Jeżeli chodzi o usługi, nasza współpraca z partnerami ukierunkowana jest na poprawę możliwości świadczenia usług lokalnych.

Mastery House jest jednym z naszych partnerów w zakresie usług w Arabii Saudyjskiej. W okresie minionych ośmiu lat przychody tej spółki wzrosły szesnastokrotnie, a ponad 90% ich przychodów pochodzi z projektów realizowanych wspólnie z Huawei.

Dzięki współpracy firma Mastery House nie tylko odnotowała szybki wzrost przychodów. Zwiększyli również swoje możliwości w odniesieniu do zajęcia pozycji czołowego dostawcy usług ICT w Arabii Saudyjskiej.

Oczywiście cyfrowa i inteligentna transformacja nie byłaby możliwa bez ludzi dysponujących odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Z tego powodu wkładamy dużo wysiłku w rozwój lokalnych talentów. Współpracując z uczelniami wyższymi na całym świecie, otworzyliśmy szereg Akademii ICT dla lokalnych społeczności.

W Akademiach tych wyszkolono ponad 36 000 specjalistów technologii teleinformatycznych i 1000 programistów w Egipcie. W Arabii Saudyjskiej ponad 32 000 studentów wzięło udział w szkoleniach ICT, a ponad 6500 specjalistów uzyskało certyfikację Huawei ICT.

W przyszłości będziemy kontynuować naszą drogę, w której korzyści traktowane są jako pomost, uczciwość jako fundament, a zasady jako gwarancja w naszej współpracy z partnerami. Poprzez wspólne działania możemy opracować bardziej ukierunkowane i skalowalne rozwiązania, napędzając sukces na rynku międzynarodowym.

Cyfrowa i inteligentna transformacja nie powinna być przywilejem dla nielicznych. Powinna przynosić korzyści każdemu.

Firma Huawei jest gotowa i chętna do połączenia sił z kolejnymi klientami i partnerami. Razem możemy zrobić więcej, stworzyć więcej i w pełni wykorzystać możliwości, jakie przynosi ta nowa, ekscytująca era".

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2530922/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President_President_ICT_Sales.jpg