Li Peng, vice-président principal et président des ventes et services TIC de Huawei, a prononcé un discours lors du Huawei GITEX 2024 : Prospérer ensemble dans l'ère intelligente

DUBAI, É.A.U., 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Le 14 octobre, Li Peng, vice-président principal et président des ventes et services TIC de Huawei, a prononcé un discours lors du Huawei GITEX 2024, intitulé « Thriving Together in the Intelligent Era » (Prospérer ensemble dans l'ère intelligente) :

L'économie numérique évolue vers une économie intelligente. Elle deviendra bientôt le principal moteur de la croissance économique mondiale.

Li Peng, Corporate Senior Vice President, President of ICT Sales & Service, Huawei

À l'heure actuelle, les entreprises du monde entier déploient des efforts considérables pour se doter des capacités nécessaires pour réussir dans cette nouvelle ère.

De nombreuses entreprises passent à la vitesse supérieure en matière de transformation numérique. Elles explorent en profondeur les scénarios de production et recherchent les domaines dans lesquels la technologie numérique peut apporter davantage de valeur, même dans les industries traditionnelles.

Prenons l'exemple de l'industrie manufacturière. Grâce à une connectivité totale et à des plateformes d'IoT industriel, les fabricants collectent plus de données que jamais et ouvrent la voie à l'intelligence en temps réel.

La transformation intelligente s'accélère également. De plus en plus d'entreprises utilisent l'IA pour stimuler la productivité et réduire les coûts d'exploitation. Cela permet d'élaborer des modèles d'entreprise plus innovants et d'améliorer l'expérience des clients.

Par exemple, les banques utilisent de grands modèles d'IA pour générer des profils d'utilisateurs complexes en quelques secondes. Grâce à ces profils, elles peuvent effectuer un marketing plus ciblé et accorder des crédits plus rapidement. Elles redéfinissent l'expérience des clients et participent à la stimulation de la croissance.

Avec l'évolution de l'économie mondiale, le passage au numérique et à l'intelligence est manifestement la voie à suivre. Et c'est le meilleur moyen de rester compétitif.

Néanmoins, tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Les entreprises, les secteurs d'activité et les régions se trouvent tous à des stades différents de la transformation. Comment pouvons-nous donc les aider à développer les bonnes capacités de la manière qui leur convient le mieux ?

Voilà ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. J'évoquerai le travail accompli par Huawei pour aider ses clients dans leur quête de succès, la manière dont nous soutenons nos partenaires locaux et le développement de l'écosystème des talents numériques.

Chez Huawei, nous combinons nos forces dans les domaines des réseaux, du stockage, de l'informatique, du cloud et de l'énergie pour construire de nouvelles infrastructures numériques et intelligentes.

Avec nos partenaires, nous offrons nos services à des clients de premier plan dans des secteurs tels que l'administration, la finance, l'électricité, le transport, la fabrication, le pétrole et le gaz, l'exploitation minière et l'Internet.

Nous étudions en profondeur leurs scénarios commerciaux et explorons les meilleures solutions pour leur transformation numérique et intelligente. Où que vous en soyez dans votre parcours numérique, nous pouvons travailler ensemble pour contribuer à la réussite de tous.

L'année dernière, Huawei a annoncé sa stratégie « All Intelligence ». Nous avons également publié une architecture de référence pour la transformation intelligente des secteurs. Il s'agit d'une architecture collaborative, ouverte, flexible et fiable, qui peut aider à orienter le processus de transformation.

Dans la pratique, cette architecture produit déjà des résultats. Au cours de l'année écoulée, nous l'avons utilisée pour développer de nombreuses solutions spécifiques à chaque secteur. Nous avons également publié plus de 100 études de cas que différentes organisations peuvent utiliser au cours de leur processus de transformation.

Il y a tant de belles réussites !

Un exemple est la Côte d'Ivoire. Nous avons aidé le ministère des Transports à construire une plateforme d'analyse de trafic à l'aide de notre système de transport intelligent. En conséquence, les risques en matière de sécurité routière sont réduits et la fluidité du trafic a été améliorée de plus de 10 %.

En outre, la solution « un cloud, un réseau » de Huawei a permis d'aider 33pays du Moyen-Orient et d'Afrique à mettre en place une connectivité inclusive, couvrant plus de 1 000 agences gouvernementales. L'efficacité et la satisfaction des services se sont grandement améliorées.

Ce ne sont là que quelques exemples de ce que nous avons réalisé ensemble.

Et rien de tout cela ne serait possible sans nos partenaires. Leur travail est essentiel et nous voulons aider nos partenaires à se développer, tout en travaillant ensemble pour aider nos clients à réussir.

Chez Huawei, nous sommes déterminés à construire un écosystème de partenaires sain, ouvert et mutuellement bénéfique. Nos partenariats se développent rapidement sur le marché des entreprises. À ce jour, plus de 47 000 partenaires nous ont rejoints. Rien que cette année, nos partenariats ont augmenté de plus de 18 %.

Nous avons également créé 14 OpenLabs dans le monde pour soutenir l'innovation conjointe avec des partenaires locaux. Avec plus de 30 partenaires de solutions dans les Émirats arabes unis, nous avons développé plus de 20 solutions pour répondre aux besoins de l'industrie locale.

Nous ne coopérons pas seulement avec les grandes entreprises. Tant de PME veulent passer au numérique et à l'intelligence. Nous faisons alors tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos partenaires à les assister avec plus d'indépendance, de facilité et d'efficacité.

Nous fournissons à nos partenaires des solutions simples basées sur des scénarios, des produits plus commercialisables et des plateformes numériques efficaces. Nous apportons également notre soutien dans les domaines de la R&D, des ventes, du marketing, de l'approvisionnement et des services, ce qui leur permet de bénéficier d'un soutien commercial de bout en bout.

En outre, nous aidons nos partenaires à innover dans leurs modèles d'entreprise et de service. Par exemple, Huawei et BCX ont mis en place une plateforme de gestion du cloud pour servir plus de 100 PME. Ce modèle cloud flexible permet aux PME de louer ou d'acheter des services de réseau, ce qui résout leurs problèmes d'exploitation et de maintenance et réduit les dépenses d'investissement de plus de 20 %.

En ce qui concerne les services, nous travaillons avec des partenaires pour renforcer les capacités de services locaux.

Mastery House est l'un de nos partenaires de service en Arabie Saoudite. Au cours des huit dernières années, le chiffre d'affaires de l'entreprise a été multiplié par 16, et plus de 90 % de ses revenus proviennent de projets communs avec Huawei

Grâce à notre collaboration, Mastery House n'a pas seulement réalisé une croissance rapide de ses revenus, elle s'est également dotée des capacités nécessaires pour devenir l'un des principaux fournisseurs de TIC en Arabie saoudite.

Bien entendu, il n'est pas possible de passer au numérique ou à l'intelligence sans les personnes qui possèdent les connaissances et les compétences adéquates. C'est pourquoi nous avons travaillé dur pour aider à développer les talents numériques locaux. En collaboration avec des universités du monde entier, nous avons ouvert une série d'académies des TIC au service des communautés locales.

Ces académies ont formé plus de 36 000 ingénieurs en TIC et 1 000 développeurs en Égypte. En Arabie saoudite, plus de 32 000 étudiants ont reçu une formation en TIC, et 6 500 professionnels ont obtenu la certification Huawei en TIC.

À l'avenir, nous continuerons à considérer les avantages comme un trait d'union, l'intégrité comme une base et les règles comme une garantie lorsque nous travaillerons avec nos partenaires. Grâce à notre collaboration, nous pouvons développer des solutions plus ciblées et plus évolutives, et favoriser la réussite sur les marchés mondiaux.

La transformation numérique et intelligente ne doit pas être réservée à une poignée de privilégiés. Tout le monde devrait en bénéficier.

Huawei est prêt et désireux d'unir ses forces avec davantage de clients et de partenaires. Ensemble, nous pouvons faire plus, créer plus et tirer le meilleur parti des immenses possibilités offertes par cette nouvelle ère passionnante.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2530922/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President_President_ICT_Sales.jpg