Li Peng, Vicepresidente senior aziendale e Presidente di vendite e servizi ICT di Huawei, ha tenuto un discorso a Huawei GITEX 2024 Prosperare insieme nell'era intelligente

DUBAI, EAU, 18 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- Il 14 ottobre, Li Peng, Vicepresidente senior aziendale e Presidente di vendite e servizi ICT di Huawei, ha tenuto il suo discorso in occasione di Huawei GITEX 2024, intitolato "Prosperare insieme nell'era intelligente":

L'economia digitale si sta evolvendo in un'economia intelligente. E presto diventerà il motore principale della crescita economica mondiale.

Li Peng, Corporate Senior Vice President, President of ICT Sales & Service, Huawei

In questo momento, le aziende di tutto il mondo stanno lavorando intensamente per sviluppare le competenze necessarie per raggiungere il successo in questa nuova era.

Molte aziende stanno spingendo la trasformazione digitale a un livello superiore. Stanno analizzando più a fondo gli scenari di produzione e sono alla ricerca di aree in cui la tecnologia digitale può generare un valore maggiore, anche nei settori tradizionali.

Prendiamo ad esempio il settore manifatturiero. Grazie alla connettività completa e alle piattaforme IoT industriali, i produttori stanno raccogliendo più dati che mai, aprendo la strada all'intelligence in tempo reale.

Anche la trasformazione intelligente sta accelerando. Sempre più aziende utilizzano l'intelligenza artificiale per aumentare la produttività e ridurre i costi operativi. Questa strategia apre le porte a modelli di business più innovativi e a una migliore esperienza del cliente.

Ad esempio, le banche utilizzano modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni per generare profili utente complessi in pochi secondi. Grazie a questi profili, possono realizzare attività di marketing più mirate ed erogare crediti più rapidamente. Stanno ridefinendo l'esperienza dei clienti e stimolando una nuova crescita.

Con l'evoluzione dell'economia globale, la strada giusta da seguire è quella digitale e intelligente. Ed è il modo migliore per rimanere competitivi.

Ma è più facile a dirsi che a farsi. Le diverse aziende, i diversi settori e le diverse regioni si trovano tutti in fasi diverse di trasformazione. Come possiamo quindi aiutarli a sviluppare le giuste capacità nel modo più adatto a loro?

Ecco di cosa vorrei parlare oggi. Condividerò il lavoro che Huawei sta svolgendo per aiutare i clienti ad avere successo, il modo in cui stiamo supportando i nostri partner locali e sviluppando l'ecosistema dei talenti digitali.

In Huawei uniamo i nostri punti di forza nei settori networking, storage, calcolo, cloud ed energia per creare una nuova infrastruttura digitale e intelligente.

Insieme ai partner, serviamo i principali clienti in settori come quello governativo, di finanza, elettricità, trasporti, produzione, petrolio e gas, estrazione mineraria e Internet.

Ci immergiamo nei loro ambienti aziendali ed esploriamo le migliori soluzioni per la loro trasformazione digitale e intelligente. Non importa in quale fase del tuo percorso digitale ti trovi, possiamo lavorare insieme per aiutare tutti a raggiungere il successo.

L'anno scorso, Huawei ha annunciato la sua strategia All Intelligence. Abbiamo inoltre pubblicato un'architettura di riferimento per la trasformazione intelligente dei settori industriali. È collaborativa, aperta, agile e affidabile e può aiutare a guidare il processo di trasformazione.

Nella pratica, l'architettura sta già producendo risultati. Nell'ultimo anno l'abbiamo utilizzata per sviluppare numerose soluzioni specifiche per il settore. Abbiamo inoltre pubblicato oltre 100 casi di studio che diverse organizzazioni possono utilizzare durante il loro processo di trasformazione.

Ci sono così tante storie di grandi successi là fuori!

Una di queste si è svolta in Costa d'Avorio. Abbiamo aiutato il Ministero dei Trasporti di questo paese a creare una piattaforma di analisi del traffico utilizzando il nostro sistema di trasporto intelligente. Di conseguenza, i rischi per la sicurezza stradale sono diminuiti e il flusso del traffico è migliorato di oltre il 10%.

Inoltre, la soluzione "One Cloud, One Network" di Huawei ha aiutato 33 paesi mediorientali e africani a creare una connettività inclusiva, che copre oltre 1.000 agenzie governative. Sia l'efficienza del servizio che la soddisfazione sono notevolmente migliorate.

Questi sono solo alcuni esempi di ciò che abbiamo realizzato insieme.

E niente di tutto questo sarebbe possibile senza i nostri partner. Il loro contributo è fondamentale e vogliamo aiutarli a crescere mentre lavoriamo insieme per aiutare i nostri clienti ad avere successo.

In Huawei siamo impegnati nella realizzazione di un ecosistema di partner sano, aperto e reciprocamente vantaggioso. Le nostre partnership nel mercato aziendale stanno crescendo rapidamente. Attualmente, più di 47.000 partner si sono uniti a noi. Solo quest'anno le nostre partnership sono cresciute di oltre il 18%.

Abbiamo anche creato 14 OpenLab in tutto il mondo per supportare l'innovazione congiunta con partner di soluzioni locali. Insieme a più di 30 partner di soluzioni negli EAU, abbiamo sviluppato oltre 20 soluzioni per rispondere alle esigenze dell'industria locale.

Non lavoriamo solo con grandi aziende. Sono tante le PMI che vogliono diventare digitali e intelligenti. E stiamo facendo tutto il possibile per aiutare i nostri partner a servirle in modo più indipendente, semplice ed efficace.

Forniamo ai nostri partner soluzioni leggere basate su scenari, prodotti più commerciabili e piattaforme digitali efficienti. Forniamo inoltre supporto in ambito di ricerca e sviluppo, vendite, marketing, fornitura e servizi, garantendo ai nostri partner un'assistenza aziendale end-to-end.

Aiutiamo anche i nostri partner a innovare i loro modelli di business e di servizio. Ad esempio, Huawei e BCX hanno creato una piattaforma di gestione cloud per servire oltre 100 PMI. Questo modello cloud flessibile aiuta le PMI ad acquistare o noleggiare servizi di rete, risolvendo le loro sfide di O&M e riducendo il CAPEX di oltre il 20%.

Sul fronte dei servizi, stiamo collaborando con i partner per potenziare le capacità di assistenza locale.

Mastery House è uno dei nostri partner di servizi in Arabia Saudita. Negli ultimi otto anni, il fatturato dell'azienda si è moltiplicato per 16 e oltre il 90% del fatturato deriva da progetti congiunti con Huawei.

Grazie alla collaborazione, Mastery House non solo ha ottenuto una rapida crescita del fatturato, ma ha anche sviluppato le capacità necessarie per diventare un fornitore leader di ICT in Arabia Saudita.

Naturalmente, non è possibile passare a tecnologie digitali o intelligenti senza persone dotate delle giuste conoscenze e competenze. Per questo motivo abbiamo lavorato duramente per contribuire a creare talenti digitali locali. Insieme alle università di tutto il mondo, abbiamo aperto una serie di ICT Academy al servizio delle comunità locali.

Queste accademie hanno formato più di 36.000 ingegneri ICT e 1.000 sviluppatori in Egitto. In Arabia Saudita, oltre 32.000 studenti hanno ricevuto una formazione ICT e 6.500 professionisti hanno ottenuto la certificazione Huawei ICT.

In futuro, continueremo a utilizzare i benefit come ponte, l'integrità come fondamenta e le regole come garanzia quando lavoriamo con i nostri partner. Lavorando insieme, possiamo sviluppare soluzioni più mirate e scalabili e favorire il successo nei mercati globali.

La trasformazione digitale e intelligente non dovrebbe essere un privilegio per pochi. Dovrebbe essere un vantaggio per tutti.

Huawei è pronta e disposta a unire le forze con altri clienti e partner. Insieme possiamo fare di più, creare di più e sfruttare al meglio le grandi opportunità di questa nuova ed entusiasmante era.

