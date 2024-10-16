Huawei Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ICT Satış ve Servis Başkanı Li Peng, Huawei GITEX 2024'te bir konuşma yaptı: Akıllı Çağda Birlikte Gelişmek

DUBAI, BAE, 16 Ekim 2024 /PRNewswire/ -- Huawei Kurumsal Kıdemli Başkan Yardımcısı ve ICT Satış ve Servis Başkanı Li Peng, 14 Ekim'de Huawei GITEX 2024'te 'Akıllı Çağda Birlikte Gelişmek' başlıklı bir konuşma yaptı:

Dijital ekonomi akıllı bir ekonomiye dönüşüyor. Ve yakında küresel ekonomik büyümenin ana motoru haline gelecektir.

Li Peng, Corporate Senior Vice President, President of ICT Sales & Service, Huawei

Şu anda dünyanın dört bir yanındaki şirketler, bu yeni dönemde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları yetenekleri oluşturmak için çok çalışıyor.

Birçok işletme dijital dönüşümü bir üst seviyeye taşıyor. Üretim senaryolarını daha derinlemesine inceliyor ve geleneksel sektörlerde bile dijital teknolojinin daha fazla değer sağlayabileceği alanları araştırıyorlar.

Örneğin üretimi ele alalım. Tam bağlanabilirlik ve endüstriyel IoT platformları ile üreticiler her zamankinden daha fazla veri topluyor ve gerçek zamanlı zekanın önünü açıyor.

Akıllı dönüşüm de hız kazanıyor. Verimliliği artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek için yapay zekayı kullanan kurumların sayısı her geçen gün artıyor. Bu da daha yenilikçi iş modelleri ve daha iyi bir müşteri deneyimi için kapıları açıyor.

Örneğin, bankalar saniyeler içinde karmaşık kullanıcı profilleri oluşturmak için büyük yapay zeka modelleri kullanıyor. Bu profiller sayesinde daha hedefli pazarlama yapabilir ve daha hızlı kredi verebilirler. Müşteriler için deneyimi yeniden şekillendiriyor ve yeni bir büyüme sağlıyorlar.

Küresel ekonomi geliştikçe, dijital ve akıllı hale gelmek ileriye giden açık bir yoldur. Rekabetçi kalmanın en iyi yolu da bu.

Ama bunu söylemek uygulamaktan daha kolay. Farklı işletmeler, sektörler ve bölgeler dönüşümün farklı aşamalarında bulunuyor. Peki doğru yetenekleri kendilerine en uygun şekilde oluşturmalarına nasıl yardımcı olabiliriz?

Bugün tartışmak istediğim konu da bu. Huawei'in müşterilerin başarılı olmasına yardımcı olmak için yaptığı çalışmaları, yerel ortaklarımızı nasıl desteklediğimizi ve dijital yetenek ekosistemini nasıl oluşturduğumuzu paylaşacağım.

Huawei olarak, yeni dijital ve akıllı altyapılar oluşturmak için ağ, depolama, bilgi işlem, bulut ve enerji alanlarındaki güçlü yönlerimizi birleştiriyoruz.

İş ortaklarımızla birlikte kamu, finans, elektrik, ulaşım, imalat, petrol ve gaz, madencilik ve internet gibi sektörlerde en iyi müşterilere hizmet veriyoruz.

İş senaryolarının derinliklerine iniyor, dijital ve akıllı dönüşümleri için en iyi çözümleri keşfediyoruz. Dijital yolculuğunuzun neresinde olursanız olun, herkesin başarılı olmasına yardımcı olmak için birlikte çalışabiliriz.

Huawei geçtiğimiz yıl All Intelligence stratejisini açıkladı. Ayrıca endüstrilerin akıllı dönüşümü için bir referans mimarisini yayınladık. İşbirlikçi, açık, çevik ve güvenilir bir yapıya sahiptir ve dönüşüm sürecini yönlendirmeye yardımcı olabilir.

Uygulamada, mimari şimdiden sonuç vermeye başladı. Geçtiğimiz yıl boyunca, sektöre özel birçok çözüm geliştirmek için kullandık. Ayrıca, farklı kuruluşların dönüşüm süreçlerinde kullanmaları için 100'ün üzerinde vaka çalışması yayınladık.

Dışarıda o kadar çok harika başarı hikayesi var ki!

Bunun bir örneği Fildişi Sahili'nde yaşandı. Ulaştırma Bakanlığı'nın Akıllı Ulaşım Sistemimizi kullanarak bir trafik analiz platformu oluşturmasına yardımcı olduk. Sonuç olarak, yol güvenliği riskleri azalmış ve trafik akışı %10'dan fazla iyileşmiştir.

Ayrıca, Huawei'in "Tek Bulut, Tek Ağ" çözümü, 33 Orta Doğu ve Afrika ülkesinin 1.000'den fazla devlet kurumunu içeren, kapsayıcı bağlantı kurmasına yardımcı oldu. Hem hizmet verimliliği hem de memnuniyet büyük ölçüde artmıştır.

Bunlar birlikte başardıklarımızdan sadece birkaç örnek.

Ve bunların hiçbiri ortaklarımız olmadan mümkün olmazdı. Yaptıkları iş kritik önem taşıyor ve biz müşterilerimizin başarılı olması için birlikte çalışırken ortaklarımızın da büyümesine yardımcı olmak istiyoruz.

Huawei olarak sağlıklı, açık ve karşılıklı fayda sağlayan bir iş ortağı ekosistemi oluşturmaya kararlıyız. Ortaklıklarımız kurumsal pazarda hızla büyüyor. Bugüne kadar 47.000'den fazla ortak bize katıldı. Sadece bu yıl ortaklıklarımız %18'den fazla büyüme gösterdi.

Ayrıca yerel çözüm ortaklarıyla ortak inovasyonu desteklemek için dünya çapında 14 OpenLab kurduk. Birlikte 30'dan fazla çözüm ortağımızla BAE'de yerel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için 20'den fazla çözüm geliştirdik.

Sadece büyük şirketlerle çalışmıyoruz. Dijital ve akıllı olmak isteyen çok sayıda KOBİ var. Ve ortaklarımızın onlara daha bağımsız, kolay ve etkili bir şekilde hizmet vermelerine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

İş ortaklarımıza senaryo tabanlı, hafif çözümler, daha pazarlanabilir ürünler ve verimli dijital platformlar sunuyoruz. Ayrıca Ar-Ge, satış, pazarlama, tedarik ve hizmet alanlarında da destek sağlayarak iş ortaklarımıza uçtan uca iş olanağı sunuyoruz.

Ayrıca, iş ortaklarımızın iş ve hizmet modellerini yenilemelerine yardımcı oluyoruz. Örneğin, Huawei ve BCX 100'den fazla KOBİ'ye hizmet vermek için bir bulut yönetim platformu oluşturdu. Bu esnek bulut modeli, KOBİ'lerin ağ hizmetlerini kiralamasına veya satın almasına yardımcı olarak İşletme ve Bakım zorluklarını çözer ve CAPEX'i %20'nin üzerinde azaltır.

Hizmet alanında, yerel hizmet kapasitemizi artırmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz.

Mastery House, Suudi Arabistan adresindeki hizmet ortaklarımızdan biridir. Son sekiz yılda şirketin geliri 16 kat arttı ve gelirlerinin %90'ından fazlası Huawei ile ortak projelerden geliyor.

Mastery House, birlikte çalışarak yalnızca hızlı bir gelir artışı elde etmekle kalmadı. Ayrıca, Suudi Arabistan'da lider bir ICT sağlayıcısı olmak için gerekli yetenekleri de geliştirdiler.

Elbette, doğru bilgi ve becerilere sahip insanlar olmadan dijital ya da akıllı olamazsınız. Bu yüzden yerel dijital yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olmak için çok çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerle birlikte, yerel topluluklara hizmet vermek üzere bir dizi ICT Akademisi açtık.

Bu akademiler Mısır'da 36.000'den fazla ICT mühendisi ve 1.000'den fazla geliştirici yetiştirmiştir. Suudi Arabistan'da 32.000'den fazla öğrenci ICT eğitimi aldı ve 6.500 profesyonel Huawei ICT sertifikası aldı.

İleriye dönük olarak, ortaklarımızla çalışırken faydaları bir köprü, dürüstlüğü bir temel ve kuralları bir garanti olarak kullanmaya devam edeceğiz. Birlikte çalışarak daha hedefe yönelik ve ölçeklenebilir çözümler geliştirebilir ve küresel pazarlarda başarıya ulaşabiliriz.

Dijital ve akıllı dönüşüm, azınlık için bir ayrıcalık olmamalıdır. Bu herkes için fayda sağlamalıdır.

Huawei, daha fazla müşteri ve iş ortağıyla güçlerini birleştirmeye hazır ve istekli. Birlikte daha fazlasını yapabilir, daha fazlasını yaratabilir ve bu heyecan verici yeni dönemde büyük fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabiliriz.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2530922/Li_Peng_Corporate_Senior_Vice_President_President_ICT_Sales.jpg