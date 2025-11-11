Lockton 進軍沙地阿拉伯市場，聘任 Mohammad Al Abdul Jabbar 為零售行政總裁

密蘇里州堪薩斯城 2025年11月12日 /美通社/ -- 全球最大私營獨立保險經紀公司 Lockton 宣佈進軍沙地阿拉伯王國，進一步鞏固中東地區業務。此舉是 Lockton 擴展國際策略的一部份，除了確保客戶緊密聯繫，並於高增長市場中，提供度身訂造的保險解決方案。

Lockton 已於全球據點策略地擴展業務，滿足重點地區客戶的不斷變化需求。中東是此策略的基石，該公司繼續投資於當地領導、能力與科技，支持企業應付不斷變化的風險環境。

Mohammad Al Abdul Jabbar （右起）：Lockton 沙地阿拉伯行政總裁 Mohammad Al Abdul Jabbar、合規副總裁 Khalid Al Deghaither、保險業監管局行政總裁 Naji A Tamimi、Lockton 中東與北非行政總裁 Faris Khatib、Lockton 中東與北非主席 Ata Khatib，以及保險業監管局的兩名代表。

這進軍沙地阿拉伯市場的決定，反映沙地阿拉伯王國日益提升作為地區經濟強國的地位。隨着多個行業（例如建築、能源、醫療與金融服務等）的不斷增長保險和風險顧問服務需求，Lockton 的出現將透過當地視角，而為客戶提供更方便的全球專業知識獲取途徑。

Lockton 透過由 20 名專家、保險和風險顧問組成的團隊，而啟動沙地阿拉伯的零售業務。這確保客戶將會從全球最佳實踐與當地市場了解，得到好處。

Mohammad Al Abdul Jabbar 已獲任命為 Lockton 在沙地阿拉伯零售業務的行政總裁，作為此擴張計劃的一部份。Al Abdul Jabbar 是經驗豐富的保險業高級行政人員，擁有超過二十年保險經紀和承保經驗，曾於主要保險經紀公司和當地保險公司擔任高級領導職務。他的職業生涯涵蓋完整保險價值鏈，從承保商業保險和伊斯蘭保險，到領導區域業務發展，再到為跨國客戶管理複雜保險和風險組合。Al Abdul Jabbar 還擔任沙地阿拉伯 General Committee of Insurance & Reinsurance Brokers 副主席，反映他深入業界參與，並致力推動業界發展。

Lockton 中東與北非行政總裁 Faris Khatib 表示：「沙地阿拉伯是 Lockton 的關鍵市場，我們的沙地阿拉伯擴展，反映我們對該區與客戶的長遠承諾。Mohammad 的聘任帶來強大的經紀與承銷專業知識組合、深厚市場知識，以及客戶優先的理念。他的領導將有助我們於該王國各地建立營運，並向客戶帶來價值。」

Lockton International 行政總裁 Chris Brown 表示：「我們堅信在客戶最需要我們的地方出現，而推動 Lockton 成長。我們擴展至沙地阿拉伯市場，協助我們支援全球最具活躍經濟體之一的企業。我們非常高興地歡迎 Mohammad 加入我們的領導團隊，他的經驗和創業精神完美契合 Lockton 的企業文化，以及我們成為全球最客戶為中心保險經紀公司的願景。」

關於 Lockton

Lockton 的私人擁有權協助超過 155 個國家/地區內超過 13,100 名員工開展業務，專注客戶的風險和保險需要。Lockton 藉着涵蓋全球的專業知識，提供達到非凡成果所需的深入見解。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.lockton.com。

