Lockton 2026 財政年度收入增至 45 億美元

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Lockton

12 6月, 2026, 22:43 CST

連續六年錄得雙位數有機增長推動全球業績表現 

密蘇里州堪薩斯城2026年6月12日 /美通社/ -- 全球最大獨立私人保險經紀公司 Lockton 今日公佈 2026 財政年度的強勁業績，全球收入按年增長 12% 至約 45 億美元，其中有機增長達 11%，反映公司各項業務保持的增長動力，以及對人才、技術和全球實力的持續投入。 

此業績標誌著 Lockton 連續第六年錄得雙位數有機增長，突顯其穩固的客戶關係、多元化業務模式及長期投資策略的雄厚實力。 

Lockton 董事長兼行政總裁 Ron Lockton 表示：「2026 財政年度對 Lockton 而言又是表現卓越的一年， 公司業績反映客戶對我們的信任、團隊的專業質素，以及我們私人持有及獨立經營模式所帶來的優勢。 公司架構讓我們能夠以長遠目光進行投資，迅速回應客戶及市場不斷湧現的需求，並持續投資於各項能力、專業洞察及創新方案，協助客戶應對日益複雜的風險環境。」

充滿挑戰的市場環境下展現穩健業績 

截至 4 月 30 日止的 2026 財政年度期間，儘管市場環境充滿挑戰，Lockton 的業績表現尤其強勁。 全球財產保險費率隨著承保能力提升及市場競爭加劇而有所回落，而美國責任保險業務則持續面臨定價壓力及賠償成本上升趨勢。 在此背景下，Lockton 憑藉其多元化業務平台，在不同地區及業務領域均實現均衡增長。 

  • Lockton International 及 Lockton Re 各自錄得約 15% 的增長。 
  • 儘管各地區及產品線的市場環境不一，美國業務仍連續第八年錄得雙位數增長。 

美國業務亮點 

Lockton 美國業務再創佳績，延續其在市場上持續增長的強勁氣勢。 美國業務收入達近 30 億美元，按年增長 11%，標誌著連續第八年錄得雙位數增長。 

此亮眼業績受惠於穩健的客戶留存率，以及核心業務領域的持續增長。 憑藉業內實力最雄厚的業務拓展團隊，以及高度協作的客戶服務團隊，Lockton 的客戶收入留存率達 94%。 

此外，公司亦透過拓展全國行業板塊，以及深化風險管理與人才解決方案的專業諮詢業務，持續鞏固其美國業務平台。 在人才解決方案方面，收入首次突破 10 億美元，反映市場對綜合員工福利、身心健康及顧問服務的需求持續旺盛。 這些投資相輔相成，公司得以集中專業知識、促使服務更加貫徹一致，並讓各市場的客戶更輕鬆地獲得先進的專業能力。 

國際業務亮點 

Lockton 國際業務同樣再創佳績，並在主要市場中延續了強勁的發展氣勢。 儘管各地區市場環境不一，該業務仍錄得 15% 增長，部分受惠於人才解決方案業務增長 27%，以及零售保險及專業保險業務保持強勁表現。 

Lockton 於年內亦持續強化其國際業務平台，除了擴展於瑞士、沙特阿拉伯及意大利的業務版圖外，更進一步對歐洲、拉丁美洲、中東、亞洲和太平洋地區的營運模式、領導團隊及客戶服務團隊投放資源。 這些投資互相配合，反映出公司深思熟慮的策略部署：進一步貼近客戶、深耕本地市場營運，並在風險日益全球化且環環相扣的當下，提供跨境整合的專業知識及服務。 

Lockton Re 

Lockton Re 作為公司的全球再保險業務板塊，保持猛烈增長氣勢，在客戶關係持續拓展、業務版圖擴張，以及針對人才、領導團隊及專業能力的策略性投資支持下，錄得可觀增長。 隨著保險公司需要應對不斷演變的市場環境、資本限制及投資組合優化帶來的挑戰，市場對高級顧問支援服務的需求日益增加，亦為該業務帶來助力。 

Lockton Re 持續拓展其資本市場及資本顧問服務實力，強化全球投資組合方案，並投資於網絡安全及信貸相關產品與服務，從而協助客戶應對更廣泛的風險轉移與資本方案需求。 這些投資鞏固 Lockton Re 作為客戶長期合作夥伴的定位，協助客戶應對不斷變化的再保險及資本市場環境。 

科技、人工智能 (AI) 與創新 

過去一年，Lockton 大力投資於數據、分析及人工智能領域，以提升客戶服務水平、加強洞察能力，並支援其全球平台上的員工。 這些措施是公司策略的重要一環，旨在憑藉專業顧問能力保持領先地位，同時減少服務流程中的摩擦，並使客戶服務體驗更加貫徹一致。 

Lockton SAGE 是這項工作的核心。作為一個專有的人工智能驅動技術生態系統，其旨在連結數據、分析及專業知識，提供更具智慧的洞察、更迅速的決策，並為各項關鍵業務決策奠定更堅實的信心。 公司計劃於 2027 財政年度開始更廣泛部署該平台，並持續投資於數碼化、分析及數據能力建設。 

Ron Lockton 表示：「人工智能將重塑風險管理及保險業的各方各面。 我們認為人工智能可助加速發揮人類專業知識，而非取而代之。 我們的重點在於運用科技提升判斷力、洞察力，以及為客戶創造價值。」 

企業文化與人才 

Lockton 持續取得卓越業績，有賴其獨特的企業文化及優秀人才團隊作為堅實基礎。 公司於全球聘有近 15,000 名員工，並持續獲公認為首選僱主。 於 2026 財政年度，Lockton 在全球榮獲多項職場及業界殊榮，包括獲 《商業保險》(Business Insurance) 評選的 Best Places to Work in Insurance（保險業最佳工作場所）、Glassdoor 的 Employees' Choice Awards（員工選擇獎）、德勤民營企業與私人客戶服務 (Deloitte Private) 與 《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 頒發的 U.S. Best Managed Companies（美國最佳管理企業），以及 Axco 的 Global Broker of the Year（年度全球最佳保險經紀商）等獎項。 

關於 Lockton 

Lockton 與眾不同之處，正正亦是其卓越之處：獨立自主。 Lockton 的私人持有模式，讓其遍佈超過 160 個國家、近 15,000 名員工能夠專注滿足客戶的風險管理及保險需求。 憑藉遍及全球的專業知識與服務能力，Lockton 能夠提供深厚的專業洞察，協助客戶取得卓越成果。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.lockton.com。 

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