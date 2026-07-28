Nobu、ポルトガル・アルガルヴェ東部のMonte Reiにホテル、レストラン、ヴィラ、レジデンスを開設へ

Nobu Hotelには、客室とスイート計100室、Nobuのシグネチャー・レストラン、厳選されたゲスト向けアメニティが設けられます。また、本開発プロジェクトには、合計21,000平方メートルのNobuヴィラとブランドレジデンスも設けられ、オーナーとゲストの双方が、Monte Reiの格別な環境でプライバシーを保ちながらNobuのライフスタイルを楽しめるようになります。

Monte Reiは20年近くにわたり、受賞歴を誇るゴルフコース、高水準のサービス、居住者コミュニティ、そしてポルトガルでも特に個性豊かなリゾート地域の一つに位置するという恵まれた立地により、国際的な評価を確立してきました。次の開発段階では、これらの基盤をさらに発展させ、このリゾートを長年特徴づけてきたプライバシーとこの地ならではの趣を守りながら、居住者、会員、ゲストにとって、より充実した通年型のリゾート拠点を創出します。

本プロジェクトの設計には、評価の高い国際的なデザインチームが起用され、そのメンバーにはDSA Architectsのほか、世界的に著名な建築・デザインスタジオでありNobuの長年のパートナーでもあるRockwell Groupが含まれます。チームは、Nobuの抑制の効いたデザイン哲学をMonte Reiの景観やアルガルヴェ東部の地域性と呼応させた、統一感のある建築・インテリア構想を創り上げます。

「Monte Reiは、自然美、プライバシー、そして卓越したゴルフと居住環境で築いた確かな評価を併せ持つ、希有な場所です」と、Nobu Hospitalityの最高経営責任者（CEO）であるTrevor Horwellは述べています。「Norfinとともに、アルガルヴェ東部との深いつながりを感じさせながら、世界的に知られるNobuならではのホスピタリティ、ダイニング、デザイン、サービスを提供する、特色あるリゾート拠点を創出する機会があります。」

「これはMonte Reiにとって重要な節目です」と、Norfinの最高経営責任者（CEO）であるMiguel Mateusは述べています。「このリゾートは、ゴルフ、サービス、居住環境の質の高さで長年にわたり評価されてきました。現在、私たちはその実績を土台に、このリゾートの将来に向けてより大きな構想を描いています。世界最高水準のホスピタリティ、卓越した居住環境、入念に設計されたレジャー体験を一体化するものです。

Nobuとの提携は、この構想を実現するうえで中心的な役割を果たします。この提携により、世界で最も広く知られる高級ホスピタリティブランドの一つであるNobuがアルガルヴェ東部に進出します。Nobu Hotel、Nobuのシグネチャー・レストラン、ブランドレジデンスは、リゾート全体にわたる広範な投資を補完しながら、Monte Reiの国際的な魅力をさらに高めます。」

www.nobuhotels.com/hotel-collection/algarve

SOURCE NOBU HOSPITALITY