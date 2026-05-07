노부 호스피탈리티, 잉글랜드 러틀랜드 185에이커 부지에 호텔, 레스토랑, 레지던스 개발한다

자연과 웰니스, 휴식을 중심으로 유서 깊은 잉글랜드 지역에 새로운 노부 라이프스타일 구현 예정

뉴욕 , 2026년 5월 7일 /PRNewswire/ -- 노부 호스피탈리티(Nobu Hospitality)가 울폭스(Woolfox)와 제휴해 잉글랜드에서 손꼽히게 아름다운 전원 지역 내 185에이커 부지에 노부 호텔, 레스토랑 및 브랜드 레지던스를 조성하는 새 프로젝트를 추진한다.

입지는 조지 왕조 시대 도시 스탬퍼드(Stamford) 인근 러틀랜드(Rutland) 중심부로 이번 프로젝트는 노부 호스피탈리티 포트폴리오 최초로 전원형 휴양 콘셉트로서 자연과 여유로운 공간, 느린 삶의 속도를 중심으로 설계됐다. 노부 특유의 럭셔리 호스피탈리티, 세계적 수준의 다이닝, 세련된 라이프스타일을 결합한 이번 개발 프로젝트는 회원, 투숙객 및 거주자들에게 일상의 빠른 리듬에서 벗어나 자연과 계절, 야외 환경이 주는 회복의 힘을 만끽할 기회를 선사할 예정이다. 이와 함께 브랜드가 세련된 전원형 휴양지로 확장되는 새로운 모습도 보여준다는 복안이다.

노부 울폭스(Nobu Woolfox) 개발 프로젝트의 구성은 호수 전망 객실과 스위트룸, 시그니처 노부 레스토랑 및 바, 엄선된 식음료 공간, 스파, 브랜드 레지던스로, 잉글랜드 전원 지역에서 처음 보는 럭셔리 라이프스타일 단지가 조성될 예정이다. 또 전용 스파, 수영장, 피트니스 센터를 비롯해 울폭스의 자연환경을 최대한 살린 조경 공간 등 방대한 웰니스 및 레저 시설도 계획돼 있다. 노부 울폭스는 뛰어난 접근성을 갖춘 전원형 멤버십 클럽 및 목적지형 리조트로 자리매김할 예정이다.

러틀랜드는 훼손되지 않은 자연경관과 전통적인 잉글랜드 마을 및 시장 도시로 잘 알려진 지역으로, 유럽에서 최대 규모를 다투는 인공 저수지인 러틀랜드 워터(Rutland Water)를 중심으로 다양한 야외 활동을 즐길 수 있어 최근 큰 관심을 받고 있다. 아름다운 산책로와 자전거 코스는 물론 세일링, 수상 스포츠, 플라이 낚시 등을 즐길 수 있어 자연을 만끽하기에도 좋다. 또 인근 스탬퍼드와 버글리 하우스(Burghley House)는 사계절 관광지로서 지역의 매력을 더욱 높여준다. 울폭스는 잉글랜드 중심부에 위치해 런던, 케임브리지, 버밍엄, 맨체스터 등 주요 도시에서 약 1~2시간 거리 내 접근이 가능해 전원 휴양지의 분위기와 주요 상업, 문화의 중심지를 동시에 이용할 수 있다는 장점도 있다.

트레버 호웰(Trevor Horwell) 노부 호스피탈리티 최고경영자는 "이번 프로젝트는 은은한 역사적 풍경과 전형적인 잉글랜드 전원이 펼쳐진 잉글랜드 중심부의 매우 특별한 입지에서 진행된다"며 "노부 포트폴리오 내에서 처음으로 자연과 평온함, 휴식의 감성이 중심이 되는 전원형 휴양지를 선보일 수 있는 기회다. 울폭스와 긴밀히 협력해 차별화된 잉글랜드 전원 휴양지를 구현해 나아가고자 한다"고 말했다.

크리스 리들(Chris Riddle) 울폭스 공동 설립자는 "노부와 협력해 잉글랜드 전원의 특별한 지역에 노부 최초의 전원형 목적지를 선보이게 돼 매우 기쁘다. 처음부터 울폭스의 꿈은 사람들이 일상의 속도에서 벗어나 여유를 찾고, 인연과 다시 이어져 의미 있는 시간을 함께 보낼 수 있는 공간을 만드는 것이었다. 이번 파트너십은 그 여정의 새로운 장을 여는 의미 있는 계기다. 노부는 좋은 요리뿐만 아니라 고객 경험 하나하나에 담긴 세심함과 따뜻함, 정성으로 전 세계에서 인정받고 있다.

양사는 함께 진정으로 특별한 공간을 만들겠다는 비전을 공유하고 있으며, 방문하는 사람 모두에게 평화로운 전원 환경 속에서 색다르고 기억에 남을 만한, 노부만의 특별한 매력을 경험할 수 있는 장소를 만들겠다"고 말했.

이번 프로젝트는 호스피탈리티, 웰니스, 다이닝 및 주거를 독창적인 환경 속에서 결합한 체험 중심 목적지에 대한 수요가 꾸준함을 보여주는 결과물이다. 노부 호스피탈리티와 울폭스는 이번 개발을 통해 도시의 에너지가 아닌 전원의 조용한 럭셔리를 기반으로 한 새로운 노부 라이프스타일을 선보일 계획이다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE Nobu Hospitality