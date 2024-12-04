奇瑞TIGGO 7第100萬輛成功出口，全球化戰略穩步推進

奇瑞集團董事長尹同躍在TIGGO 7 第100萬輛出口儀式上的講話上表示，今天，TIGGO 7 第100萬輛出口是一個新坐標，也是一個新起點。面對全球用戶的期待，奇瑞不只要做好TIGGO 7，還要把每一輛奇瑞車都做成移動的「金字招牌」，讓全球用戶喜愛中國車，信賴中國車，選擇中國車！

奇瑞始終堅持「在中國，為全球」的發展理念，針對海外市場進行深度定制開發，確保產品符合當地法規要求、適應市場需求並具備強大的競爭力。同時，奇瑞還秉持「In somewhere, For somewhere」的本地化策略，積極融入當地社會，為當地經濟社會發展貢獻力量。

在全球多個市場中，TIGGO 7憑借出色的表現和過硬的品質贏得了消費者的廣泛認可。在南美市場，TIGGO 7憑借其強大的動力系統和卓越的越野性能，成為了消費者的首選SUV；在亞太地區，該車型在濕熱環境下依然表現出色，贏得了消費者的高度讚譽；而在東南亞市場，TIGGO 7則以強勁的動力和穩定的性能成功應對了熱帶氣候和複雜交通的挑戰。

隨著第100萬輛TIGGO 7的成功出海，奇瑞的全球化征程再啟新篇章。未來，奇瑞將繼續深耕全球市場，不斷提升產品實力和服務水平，努力為全球消費者提供更加優質、可靠的汽車產品。同時，奇瑞也將繼續踐行企業社會責任，為當地經濟社會發展貢獻更多力量。

關於奇瑞

奇瑞集團創業始於1997年，業務遍佈全球100多個國家和地區，連續21年位居中國品牌乘用車出口第一。在《財富》2024世界500強排行榜中，奇瑞集團位列第385位。在《財富》發佈的「2024年中國ESG影響力榜」中，奇瑞成為入榜的三家中國車企之一。

2024年以來，奇瑞集團保持高質量發展，1-9月份累計銷售汽車175萬輛，同比增長40%；其中出口83萬輛，同比增長25%。截至2024年8月底，奇瑞集團累計全球汽車用戶超過1500萬。

奇瑞品牌出口產品包括TIGGO系列、Arrizo系列和eQ系列，覆蓋ICE、BEV、PHEV等主流動力車型。聚焦綠色、科技、家庭、陪伴的品牌內核，奇瑞品牌堅持綠色低碳戰略方向，加快佈局新能源、智能網聯、共享出行、平台與生態等新賽道。奇瑞品牌積極投入公益事業，在全球範圍開展環境保護、精準扶貧、捐資助學等各類公益慈善行動，如捐資600萬美元助力聯合國兒童基金會開展的「全球教育主題計劃」，踐行中國品牌對國際社會的使命和擔當。奇瑞品牌連續五次榮獲國資委、外文局評選的中國「最佳海外形象企業20強」榮譽稱號。在2024凱度BrandZ中國全球化品牌50強榜單中，奇瑞品牌位列汽車品類第一。在J.D.Power發佈的中國新車質量研究中，奇瑞品牌再次蟬聯2024年新車質量自主第一， 至此，2024年奇瑞已連續獲得銷售滿意度、汽車魅力、新車質量三項自主第一。

SOURCE 奇瑞