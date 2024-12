Chery TIGGO 7의 100만 번째 수출, 글로벌 확장 전략에서 이정표 기록

우후, 중국 2024년 12월 6일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2024년 11월 1일, 100만 번째 Chery TIGGO 7이 중국 우후항에서 글로벌 시장으로 향하는 여정을 시작하면서 TIGGO 제품 라인이 중요한 이정표를 세웠다. 이 모델은 출시 이후 우수한 성능과 품질로 세계적인 찬사를 받으며 3년 연속 중국 A세그먼트 SUV 수출량 1위를 차지하고 해외 시장에서도 눈에 띄는 성공을 거뒀다.

TIGGO 7 제품군은 판매량 증가와 더불어 ANCAP 별 5개 안전 등급, 중국 자동차 성능, 실행 및 레이아웃(China Automotive Performance, Execution, and Layout, APEAL) 연구에서 최고 순위, 중국 초기 품질 연구(China Initial Quality Study, IQS) 등 권위 있는 상을 수상하며 글로벌 무대에서 두각을 나타냈다. 이러한 영예를 통해 TIGGO 7은 글로벌 A-세그먼트 SUV 시장의 벤치마크로 확고히 자리매김했다.

(PRNewsfoto/Chery Automobile Co., Ltd.)

100만 번째 수출을 축하하는 행사에서 체리 그룹(Chery Group)의 인통웨(Yin Tongyue) 회장은 이 이정표가 새로운 기준이자 새로운 출발점을 의미한다고 말했다. 인 회장은 체리의 목표가 TIGGO 7의 성공을 통해 모든 체리 차량이 전 세계적으로 신뢰받는 '황금 명성'을 얻어 전 세계 사용자가 중국 자동차를 사랑하고 신뢰하고 선택하게 하는 것이라고 강조했다.

체리는 '인 차이나, 포 글로벌(In China, For Global)' 개발 철학을 바탕으로 현지 규정을 준수하고 특정 시장 수요를 충족하며 경쟁력을 유지하여 차량을 맞춤화한다. 또한 '인 썸웨어, 포 썸웨어(In somewhere, For somewhere)' 현지화 전략에 따라 현지 사회에 적극적으로 통합하고 경제 및 사회 발전에 기여한다.

TIGGO 7은 여러 다양한 시장에서 탁월한 성능과 신뢰성으로 소비자의 인정을 받고 있다. 남미에서는 강력한 엔진과 오프로드 성능으로, 아시아태평양에서는 덥고 습한 환경을 쉽게 견뎌 높은 평가를 받았다. 동남아시아에서는 열대성 기후와 복잡한 교통 상황을 견딜 수 있는 강력한 힘과 안정성으로 선호되는 SUV로 자리 잡았다.

100만 번째 TIGGO 7의 성공적인 수출로 체리의 글로벌 확장 여정은 새로운 장에 접어들었다. 체리는 앞으로도 전 세계 소비자에게 고품질의 신뢰할 수 있는 차량을 제공하기 위해 제품 우수성과 향상된 서비스에 중점을 두고 글로벌 시장에서 입지를 계속 강화할 계획이다. 또한, 기업의 사회적 책임을 다하고 각 시장의 경제 및 사회 발전에 기여하기 위해 계속 노력할 예정이다.

