Экспорт миллионного автомобиля Chery TIGGO 7 знаменует веху в глобальной стратегии расширения

УХУ, Китай, 5 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 1 ноября 2024 года модельный ряд TIGGO достиг важной вехи, когда миллионный автомобиль Chery TIGGO 7 отправился в путь на мировой рынок из порта Уху в Китае. С момента своего создания эта модель завоевала мировое признание благодаря превосходным характеристикам и качеству, занимая первое место по объему экспорта среди китайских кроссоверов класса A в течение трех лет подряд и достигнув выдающегося успеха на международных рынках.

image

Семейство TIGGO 7 вышло на мировую арену с растущими продажами и престижными наградами, включая пятизвездочный рейтинг безопасности ANCAP, высшие рейтинги китайских исследований автомобильных характеристик, исполнения и компоновки (APEAL), а также китайского исследования исходного качества (IQS). Эти награды прочно утвердили модель TIGGO 7 в качестве эталона на мировом рынке кроссоверов класса A.

На церемонии празднования экспорта миллионного автомобиля председатель Chery Group Инь Тунъюэ (Yin Tongyue) отметил, что эта веха означает новый ориентир и новую отправную точку. Г-н Инь подчеркнул, что цель Chery — достичь совершенства с TIGGO 7, чтобы каждый автомобиль Chery завоевал «золотую репутацию», которой доверяют во всем мире, чтобы глобальные пользователи любили, ценили и выбирали китайские автомобили!

Следуя своей философии развития «Сделано в Китае, для всего мира» (In China, For Global), компания Chery адаптирует свои автомобили для соответствия местным нормам, удовлетворения требований конкретных рынков и сохранения конкурентоспособности. Компания Chery также следует стратегии локализации «Сделано где-то, для местного рынка» (In somewhere, For somewhere), активно интегрируясь в местные сообщества и внося вклад в их экономическое и социальное развитие.

На разных рынках модель TIGGO 7 заслужила широкое признание потребителей за исключительные характеристики и надежность. В Южной Америке она является предпочтительным кроссовером благодаря мощному двигателю и внедорожным возможностям; в Азиатско-Тихоокеанском регионе она заслуживает высокую оценку, легко выдерживая условия жаркого и влажного климата; а в Юго-Восточной Азии она справляется с тропическим климатом и сложными сценариями движения за счет высокой мощности и устойчивости.

Успешный экспорт миллионного автомобиля TIGGO 7 открывает новую главу глобальной экспансии Chery. Компания Chery продолжит укреплять свое присутствие по всему миру, уделяя особое внимание совершенствованию продукции и расширению услуг, чтобы поставлять высококачественные и надежные автомобили потребителям по всему миру. Заглядывая в будущее, компания Chery также привержена выполнению своих корпоративных социальных обязанностей, способствуя экономическому и социальному прогрессу на каждом рынке, где она работает.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2573075/image.jpg