Chery Buat Pencapaian dalam Strategi Ekspansi Global Setelah Mengekspor Unit Ke-1.000.000 TIGGO 7

Lini produk TIGGO 7 telah tampil dengan sukses di pasar global setelah penjualannya melesat dan meraih sejumlah penghargaan bergengsi, termasuk peringkat bintang-lima ANCAP, peringkat teratas dalam riset Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL) di Tiongkok, serta China Initial Quality Study (IQS). Seluruh pengakuan tersebut menjadikan TIGGO 7 sebuah standar di segmen SUV segmen A global.

Dalam sebuah acara yang merayakan ekspor unit ke-1.000.000, Chairman, Chery Group, Yin Tongyue, mencatat, pencapaian ini merupakan momen dan awal yang baru. Menurut Yin, Cherry ingin meraih kesuksesan lewat TIGGO 7, serta menjamin bahwa setiap mobil Chery memiliki "reputasi emas" yang mendapat kepercayaan pelanggan global. Dengan demikian, konsumen global mencintai, memercayai, dan memilih mobil buatan Tiongkok!

Dengan filosofi "In China, For Global", Chery merancang khusus produknya agar memenuhi regulasi lokal, permintaan pasar, serta mempertahankan daya saing. Chery juga menempuh strategi bertajuk "In somewhere, For somewhere", serta aktif terintegrasi dengan masyarakat setempat, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Di berbagai pasar, TIGGO 7 telah banyak meraih pengakuan global berkat kinerja dan reliabilitas yang luar biasa. Di Amerika Selatan, TIGGO 7 menjadi SUV favorit karena memiliki mesin bertenaga dan fitur off-road; di Asia Pasifik, TIGGO 7 dengan mudah menghadapi kondisi panas dan lembap sehingga banyak mendapatkan pujian; dan, di Asia Tenggara, TIGGO 7 mampu menangani iklim tropis dan skenario lalu lintas yang kompleks dengan tenaga dan stabilitas mumpuni.

Setelah unit ke-1.000.000 TIGGO 7 diekspor, ekspansi global Chery kini memasuki babak baru. Chery akan terus memperkuat jangkauannya di seluruh dunia dengan mengutamakan keunggulan produk dan layanan terbaik untuk menyediakan mobil bermutu tinggi dan reliabel bagi konsumen global. Ke depan, Chery juga berkomitmen memenuhi tanggung jawab sosial, serta berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi dan sosial di setiap pasar yang dilayaninya.

SOURCE Chery Automobile Co., Ltd.