Milión exportovaných vozidiel Chery TIGGO 7 predstavuje míľnik v stratégii globálnej expanzie

WUHU, Čína, 5. december 2024 /PRNewswire/ – Produktový rad TIGGO dosiahol 1. novembra 2024 významný míľnik, keď svoju cestu z čínskeho prístavu Wuhu na globálny trh začal miliónty automobil Chery TIGGO 7. Od svojho vzniku si tento model získal celosvetové uznanie pre vynikajúci výkon a kvalitu, pričom tri roky po sebe stál na čele exportu čínskych SUV segmentu A a zaznamenal výnimočný úspech na medzinárodných trhoch.

image

Modely TIGGO 7 zažiarili na globálnej scéne stúpajúcim predajom a prestížnymi oceneniami vrátane päťhviezdičkového hodnotenia bezpečnosti ANCAP, najvyšších hodnotení v štúdiách China Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL) a China Initial Quality Study (IQS). Tieto ocenenia pevne ukotvujú TIGGO 7 ako štandard na globálnom trhu SUV segmentu A.

Počas slávnosti na oslavu exportu miliónteho automobilu poznamenal predseda skupiny Chery Yin Tongyue, že tento míľnik znamená nový štandard a nový štartovací bod. Pán Yin zdôraznil, že cieľom spoločnosti Chery je vyniknúť s TIGGO 7 a zaistiť, aby každé vozidlo Chery malo „zlatú povesť", ktorá je dôveryhodná na celom svete, vďaka čomu budú globálni používatelia čínske autá milovať, dôverovať im a vyberať si ich!

So svojou filozofiou vývoja „In China, For Global" spoločnosť Chery prispôsobuje svoje vozidlá tak, aby spĺňali miestne predpisy, uspokojili špecifické požiadavky trhu a udržali si konkurenčnú silu. Chery sa tiež riadi lokalizačnou stratégiou „In somewhere, For somewhere", aktívne sa integruje do miestnych spoločností a prispieva k hospodárskemu a sociálnemu rozvoju.

Na rôznych trhoch si model TIGGO 7 získal široké uznanie spotrebiteľov pre svoj výnimočný výkon a spoľahlivosť. V Južnej Amerike je toto SUV vozidlo preferované pre svoj výkonný motor a terénne schopnosti; v Ázii a Tichomorí ľahko odoláva horúcim a vlhkým podmienkam, čím si získava veľkú priazeň; a v juhovýchodnej Ázii zvláda tropické podnebie a zložité dopravné scenáre vďaka robustnému výkonu a stabilite.

Úspešným exportom miliónteho vozidla TIGGO 7 globálna expanzia spoločnosti Chery otvára novú kapitolu. Chery bude naďalej posilňovať svoju pôsobnosť po celom svete so zameraním na excelentné produkty a vylepšené služby s cieľom dodávať globálnym spotrebiteľom vysokokvalitné a spoľahlivé vozidlá. Pokiaľ ide o budúcnosť, spoločnosť Chery je tiež odhodlaná plniť svoje záväzky podnikovej zodpovednosti a prispievať k hospodárskemu a sociálnemu pokroku na každom trhu, na ktorom pôsobí.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2573075/image.jpg