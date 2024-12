Der millionste Export von Chery TIGGO 7 ist ein Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie

WUHU, China, 4. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Am 1. November 2024 erreichte die TIGGO-Produktlinie einen wichtigen Meilenstein, als der einmillionste Chery TIGGO 7 vom Hafen Wuhu in China aus seine Reise auf den Weltmarkt antrat. Seit seiner Markteinführung hat dieses Modell aufgrund seiner überragenden Leistung und Qualität weltweit Anerkennung gefunden. Es hat drei Jahre in Folge die Exportzahlen chinesischer Geländewagen des A-Segments angeführt und sich zu einem herausragenden Erfolg auf den internationalen Märkten entwickelt.

Die TIGGO 7-Familie glänzt auf der Weltbühne mit steigenden Verkaufszahlen und prestigeträchtigen Auszeichnungen, darunter ein ANCAP-Fünf-Sterne-Sicherheitsrating, Top-Platzierungen in China Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL) Studien und China Initial Quality Study (IQS). Diese Auszeichnungen machen den TIGGO 7 zu einer festen Größe auf dem weltweiten Markt für SUVs im A-Segment.

Während der Zeremonie zur Feier des einmillionsten Exports sagte der Vorsitzende der Chery-Gruppe, Yin Tongyue, dass dieser Meilenstein einen neuen Maßstab und einen neuen Startpunkt bedeute. Herr Yin betonte, dass es das Ziel von Chery ist, mit dem TIGGO 7 zu glänzen und sicherzustellen, dass jedes Chery-Fahrzeug einen "goldenen Ruf" hat, dem weltweit vertraut wird, damit die Nutzer weltweit chinesische Autos lieben, ihnen vertrauen und sich für sie entscheiden!

Mit seiner Entwicklungsphilosophie In China, For Global" passt Chery seine Fahrzeuge an die lokalen Vorschriften an, erfüllt die spezifischen Marktanforderungen und erhält seine Wettbewerbsfähigkeit. Chery verfolgt außerdem eine Lokalisierungsstrategie nach dem Motto "irgendwo, für irgendwo", um sich aktiv in die lokale Gesellschaft zu integrieren und zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beizutragen.

Auf verschiedenen Märkten hat der TIGGO 7 für seine außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit breite Anerkennung bei den Verbrauchern gefunden. In Südamerika ist er wegen seines leistungsstarken Motors und seiner Geländetauglichkeit der bevorzugte SUV; im asiatisch-pazifischen Raum widersteht er problemlos heißen und feuchten Bedingungen und wird hoch gelobt; und in Südostasien meistert er tropisches Klima und komplexe Verkehrssituationen mit robuster Leistung und Stabilität.

Mit dem erfolgreichen Export des millionsten TIGGO 7 beginnt für Chery ein neues Kapitel auf dem Weg der globalen Expansion. Chery wird seine weltweite Präsenz weiter ausbauen und sich dabei auf hervorragende Produkte und verbesserte Dienstleistungen konzentrieren, um den Verbrauchern weltweit hochwertige und zuverlässige Fahrzeuge anbieten zu können. Auch in Zukunft will Chery seiner sozialen Verantwortung gerecht werden und zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in allen Märkten beitragen, die das Unternehmen bedient.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2573075/image.jpg