Milionowy egzemplarz eksportowy Chery TIGGO 7 zaznacza kolejny etap globalnej strategii ekspansji

WUHU, Chiny, 4 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- 1 listopada 2024 r. linia produktów TIGGO osiągnęła istotny kamień milowy, kiedy milionowy egzemplarz Chery TIGGO 7 rozpoczął podróż na rynek światowy z portu Wuhu w Chinach. Od czasu powstania model zyskał uznanie na świecie za wybitne osiągi i jakość, zajmując czołową pozycję w wolumenie eksportu chińskich SUV-ów z segmentu A przez trzy lata z rzędu i odnosząc wyjątkowy sukces na rynkach międzynarodowych.

Rodzina TIGGO 7 zabłysnęła na globalnej scenie wzrostem sprzedaży i jako laureat prestiżowych nagród, wśród których znalazły się pięć gwiazdek w testach zderzeniowych ANCAP, czołowe miejsca w rankingach osiągów chińskich pojazdów mechanicznych oraz badaniach wystroju (APEAL), a także w badaniu China Initial Quality Study (IQS). Te wyróżnienia zdecydowanie potwierdzają pozycję TIGGO 7 jako punktu odniesienia w globalnym segmencie SUV-ów z segmentu A.

Podczas gali z okazji milionowego egzemplarza eksportowego prezes Chery Group Yin Tongyue zauważył, że osiągnięty kamień milowy oznacza nowy punkt odniesienia i początek nowego etapu. Yin podkreślił, że celem Chery jest rozwój modelu TIGGO 7 i zapewnienie, aby każdy pojazd Chery cieszył się złotą reputacją, której można zaufać na całym świecie, aby globalni użytkownicy pokochali, docenili i chętnie wybierali chińskie samochody.

Dzięki filozofii rozwoju „In China, For Global" Chery dostosowuje swoje pojazdy do lokalnych przepisów, spełnia specyficzne wymagania rynku i utrzymuje przewagę konkurencyjną. Chery stosuje również strategię lokalizacji „In somewhere, For somewhere", aktywnie integrując się z lokalnymi społecznościami i przyczyniając się do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Na różnych rynkach TIGGO 7 zdobył szerokie uznanie konsumentów za wyjątkową wydajność i niezawodność. W Ameryce Południowej jest to preferowany SUV ze względu na mocny silnik i możliwości terenowe; w regionie Azji i Pacyfiku z łatwością wytrzymuje gorące i wilgotne warunki, zdobywając wysokie uznanie; a w Azji Południowo-Wschodniej radzi sobie z tropikalnym klimatem i złożonymi scenariuszami ruchu drogowego dzięki dużej mocy i stabilności.

Wraz z udanym eksportem milionowego egzemplarza TIGGO 7 podróż Chery w ramach globalnej ekspansji rozpoczyna nowy etap. Chery będzie nadal wzmacniać swoją pozycję na całym świecie, koncentrując się na doskonałości produktów i ulepszonych usługach, aby zapewnić wysokiej jakości, niezawodne pojazdy dla globalnych konsumentów. W dalszej perspektywie Chery zobowiązuje się również do wypełniania swoich obowiązków społecznych, przyczyniając się do postępu gospodarczego i społecznego na każdym obsługiwanym rynku.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2573075/image.jpg