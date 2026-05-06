王老吉WALOVI全球招商大會在廣州舉行，現場簽約10國合作夥伴

程洪進闡述了廣藥集團的全球化戰略正在實現三個轉變：從「走出去」轉向「走進去」、從「產品」轉向「體系」、從「貿易」轉向「生態」。他強調要通過五大舉措加速投資佈局，並以此次王老吉Walovi全球招商大會作為協同發展的實踐案例。

方達鋒向全球夥伴發出邀請：「我們堅信，通過與各位攜手，我們能夠將東方健康智慧融入世界各地的日常生活，使王老吉成為全球值得信賴的健康選擇。」

王老吉在大會上介紹了一套全方位的合作模式，涵蓋區域保護、營銷支持、總部協助與階梯式激勵等舉措，目標是在60多個新增國家和地區招募合作夥伴，尤其聚焦「一帶一路」沿線市場。

王老吉與來自零售、餐飲服務和分銷渠道的十家區域分銷商舉行了簽約儀式，標誌著其全球銷售網絡的戰略性延伸。

根據弗若斯特沙利文的數據，王老吉已連續五年在全球天然植物基飲料銷量中排名第一。它還在全球散裝飲料銷量、中國宴會渠道和中國禮品市場中處於領先地位。過去十年，王老吉海外市場規模增長超過6.5倍，年複合增長率超過25%。通過深耕馬來西亞、沙特阿拉伯等市場，並推出WALOVI國際罐產品，王老吉已構建起覆蓋東南亞、中東和歐洲的全球供應鏈。

葉繼曾稱：「國際化不只是產品出口，更意味著本地扎根。」 隨著王老吉致力於成為世界領先的天然植物基飲料公司，本次大會傳達了一個明確的信息：乘著全球健康消費的浪潮，王老吉已準備好與全球夥伴攜手，共創價值，共贏未來。

SOURCE Walovi