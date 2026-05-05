10か国と契約締結、Waloviグローバルパートナーカンファレンス（Global Partner Conference）を広州で開催

中国・広州、2026年5月5日 /PRNewswire/ -- 2026年5月2日、第139回広州交易会（Canton Fair）の開催期間中、Waloviは広州バイオアイランドにあるグローバル本社において、グローバルパートナーカンファレンス（Global Partner Conference）を開催しました。世界各国から、代理店候補、海外政府関係者、業界専門家、サプライチェーンパートナー、投資家など280名以上が集まり、Waloviのグローバル展開における最新の取り組みを実際に目にしました。

出席者として、Zhang Jiong（Guangdong Chamber of Import & Export副会長）、Cheng Hongjin（GPHL副会長）、Fang Dafeng（Walovi Great Health会長）、Ye Jizeng（Walovi Great Health副会長）などが参加しました。本カンファレンスは60〜80か国のパートナーを対象に開催され、Waloviは南米、アフリカ、中央アジアにまたがる10か国のパートナーと販売・流通契約を締結し、新興市場におけるグローバルネットワークを拡大しました。

Cheng Hongjinは、GPHLのグローバル戦略について、「進出」から「深耕」へ、「製品」から「システム」へ、「貿易」から「エコシステム」への3つの転換として示しました。また同氏は、5つの施策を通じた投資加速の重要性を強調し、Waloviグローバルパートナーカンファレンス（Global Partner Conference）を相乗効果の一例として挙げました。

Fang Dafengは次のように述べ、協力を呼びかけました。「私たちは、東洋の健康の知恵を世界中の人々の日常生活に取り入れ、Waloviを世界中で信頼される健康の選択肢とすることができると考えています。」

Waloviは、地域保護、マーケティング支援、本社によるサポート、段階的インセンティブを柱とする包括的な協力モデルを提示し、特に「一帯一路（Belt and Road）」沿線を中心に、新たに60以上の国・地域でパートナーの新規開拓を目指す方針を示しました。

小売、フードサービス、流通チャネルの各分野からの10の地域販売代理店との調印式は、Waloviのグローバル販売ネットワークの戦略的な拡大を象徴するものとなりました。

Frost & Sullivanによると、Waloviは天然植物由来飲料の販売において世界第1位を5年連続で維持しています。また、業務用大容量飲料の世界販売、中国の宴会市場、中国の贈答市場においてもトップの地位を占めています。過去10年間で、海外市場の規模は6.5倍超に拡大し、年平均成長率（CAGR）は25％を超えています。マレーシアやサウジアラビアなどの市場で現地化を強化するとともに、WALOVI国際仕様缶を投入することで、Waloviは東南アジア、中東、欧州をカバーするグローバルサプライチェーンを構築しています。

Ye Jizengは次のように述べました。「国際化とは単なる製品の輸出ではなく、現地に根付くことを意味します。」Waloviは世界をリードする天然植物由来飲料企業を目指しており、本カンファレンスでは、健康志向の世界的な潮流を捉え、Waloviはグローバルパートナーと手を携え、価値創出と共創を実現していく用意があるという明確なメッセージが示されました。

SOURCE Walovi