450 МГц LTE: более надежная и интеллектуальная энергосистема для Бразилии

БЕЛУ-ОРИЗОНТИ, Бразилия, 8 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Каждый день миллионы бразильцев нажимают на кнопку. Они включают компьютер. Запускают производственное оборудование. И электричество просто появляется в розетке. Однако то, что скрывается за этой кнопкой, стало значительно сложнее. Изменился спрос: появились новые технологии, новые модели потребления, новые стандарты качества. Но в этих новых условиях абсолютно необходимой предпосылкой для любых экономических амбиций остается одно: доступная, бесперебойная и эффективная энергия.

Speed Speed

Энергетический сектор Бразилии является одним из крупнейших и наиболее сложных в мире: около 90 миллионов точек потребления, более 700.000 километров распределительных сетей. Это инфраструктура, которая не имеет права останавливаться ни при каких обстоятельствах. Именно в этих условиях компания Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) приняла решение ускорить свою цифровую трансформацию.

Сандро Бернардес (Sandro Bernardes), менеджер проектов сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры VPI/TC компании CEMIG, рассказал: «CEMIG считается крупнейшей интегрированной энергетической компанией Бразилии, работающей в сфере генерации, передачи, распределения и коммерциализации электроэнергии. Компания обслуживает 774 муниципалитета в штате Минас-Жерайс (Minas Gerais) и обеспечивает энергоснабжение более 9 миллионов клиентов на всей территории своей концессии. CEMIG управляет одной из самых протяженных энергосистем в Бразилии, обеспечивая население штата Минас-Жерайс качественной и безопасной электроэнергией — от крупных городов до сельских районов, от промышленности до агробизнеса. Для выполнения этой задачи CEMIG реализует крупнейшую инвестиционную программу в своей истории:

удваивает количество подстанций, расширяет мощности и модернизирует операционную деятельность. Однако мы выявили ограничение для поддержки такого расширения — охват существующих телекоммуникационных решений. Энергосистема CEMIG продолжает развиваться, создавая основу для повышения уровня безопасности, качества и устойчивости жизни населения штата Минас-Жерайс. Нам было необходимо обеспечить соответствие телекоммуникационной инфраструктуры этим темпам роста и ее наличие на всех объектах компании».

В этих условиях CEMIG начала поиск стратегического партнера. По результатам открытого тендера была выбрана компания Huawei, представившая наиболее сильное техническое предложение, отвечающее требованиям, установленным для решений в области электроэнергетики. Благодаря решению Huawei eLTE Private Network Solution компания CEMIG сможет осуществлять эксплуатацию высокопроизводительной телекоммуникационной сети с покрытием всей территории штата и централизованным управлением из диспетчерских центров. Для CEMIG это партнерство выходит далеко за рамки технологий. Оно означает эффективное распределение капитала с оптимальным соотношением издержек и прибыли. Кроме того, оно обеспечивает модернизацию активов. Надежная телекоммуникационная система также является ключевым условием для безопасной эксплуатации и автоматизации. Следующим этапом развития отрасли станет внедрение частных сетей, таких как LTE. Проанализировав результаты как внутренних, так и внешних исследований, компания CEMIG остановила свой выбор на частоте 450 МГц. Эта частота соответствует стандарту 3GPP и предлагает развитую сквозную экосистему. Она обеспечивает широкое покрытие и поддержку массового числа подключений, отличается высокой надежностью и экономической эффективностью. Данная технология уже широко применяется в миром энергетическом секторе, а Huawei является одним из ведущих поставщиков решений для электроэнергетики.

Подробнее о решении Electric Power eLTE Private Network Solution от Huawei: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

Просмотр видео:

https://e.huawei.com/en/videos/campaign/grid/0d952146b07f46c5af1b3a700a1d4898

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=M8qLR_3hH_Y