450 MHz LTE: โครงข่ายไฟฟ้าที่แข็งแกร่งและชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อชาวบราซิล
News provided byHuawei
07 May, 2026, 16:28 CST
เบโลโอริซอนเต, บราซิล, 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- ทุกวัน ชาวบราซิลหลายล้านคนกดปุ่ม พวกเขาเปิดคอมพิวเตอร์ เริ่มเครื่องจักรผลิต และพลังงานก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังปุ่มนั้นกลายเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการเปลี่ยนไป: เทคโนโลยีใหม่ ๆ รูปแบบการบริโภคใหม่ ๆ มาตรฐานคุณภาพใหม่ ๆ และในสถานการณ์ใหม่นี้ สิ่งหนึ่งที่ยังคงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความทะเยอทะยานทางเศรษฐกิจก็คือ พลังงานซึ่งพร้อมใช้งาน ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
ภาคพลังงานของบราซิลเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ใหญ่และซับซ้อนที่สุดในโลก: หน่วยผู้บริโภคประมาณ 90 ล้านหน่วย เครือข่ายการกระจายไฟฟ้ามากกว่า 700,000 กิโลเมตร โครงสร้างพื้นฐานซึ่งไม่สามารถหยุดทำงานได้ และด้วยบริบทนี้เองที่ CEMIG. Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) ตัดสินใจเดินหน้าการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล
Sandro Bernardes ผู้จัดการโครงการเครือข่ายและโทรคมนาคม ฝ่าย VPI/TC ของ CEMIG กล่าวว่า: CEMIG ถือเป็นบริษัทพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลซึ่งดำเนินงานด้านการผลิต การส่งและจำหน่าย รวมถึงการนำพลังงานออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เราให้บริการเทศบาล 774 แห่งในรัฐมินาสเจไรส์ โดยมีลูกค้ามากกว่า 9 ล้านรายทั่วพื้นที่สัมปทานของเรา CEMIG ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งกว้างขวางที่สุดแห่งหนึ่งในบราซิล ด้วยพันธกิจในการจัดหาพลังงานที่มีคุณภาพให้กับประชากรในรัฐมินาสเจไรส์ พลังงานซึ่งปลอดภัยจากเมืองใหญ่ไปจนถึงพื้นที่ชนบท จากภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคเกษตรกรรม เพื่อให้บรรลุความรับผิดชอบดังกล่าว CEMIG กำลังดำเนินการตามแผนการลงทุนซึ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท:
มีการเพิ่มจำนวนสถานีไฟฟ้าย่อยเป็นสองเท่าเพื่อขยายกำลังการผลิตและปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัย แต่เพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว เราพบข้อจำกัด นั่นคือความครอบคลุมของโซลูชันโทรคมนาคมของเรา ระบบไฟฟ้าของ CEMIG ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการประชาชนในรัฐมินาสเจไรส์ด้วยระดับความปลอดภัย คุณภาพ และความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของเราจำเป็นต้องก้าวทันการเติบโตนี้ โดยต้องมีอยู่ในทุกสถานที่ทำการของเรา
ในสถานการณ์ดังกล่าว CEMIG จึงมองหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และคัดเลือก Huawei ผ่านกระบวนการประมูลสาธารณะ โดยบริษัทได้นำเสนอข้อเสนอที่ดีที่สุดทางเทคนิคซึ่งตรงตามข้อกำหนดสำหรับโซลูชันด้านพลังงานไฟฟ้า CEMIG จะสามารถใช้งานเครือข่ายโทรคมนาคมความจุสูงครอบคลุมทั่วทั้งรัฐ โดยมีการจัดการจากศูนย์ควบคุมส่วนกลางด้วยโซลูชันเครือข่ายส่วนตัว eLTE สำหรับพลังงานไฟฟ้าของ Huawei ความร่วมมือครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่เทคโนโลยี หากแสดงถึงการจัดสรรเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนที่ดีที่สุด อีกทั้งยังช่วยให้สามารถพัฒนาสินทรัพย์ให้ทันสมัยได้ ยิ่งไปกว่านั้น ระบบโทรคมนาคมอันเหมาะสมมีความจำเป็นสำหรับการดำเนินงานที่ปลอดภัยและระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ ขั้นตอนต่อไปสำหรับภาคส่วนดังกล่าวคือการนำเครือข่ายส่วนตัว เช่น LTE มาใช้ และหลังจากทำการศึกษาทั้งภายในและภายนอกแล้ว CEMIG ได้เลือกความถี่ 450 MHz โดยความถี่ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐาน 3GPP และมีระบบนิเวศแบบครบวงจรซึ่งพัฒนาเต็มที่ ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางและรองรับการเชื่อมต่อจำนวนมาก มีความน่าเชื่อถือสูงและประหยัดต้นทุน เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในภาคพลังงาน และ Huawei ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำด้านโซลูชันพลังงานไฟฟ้า
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันเครือข่ายส่วนตัว eLTE ของ Huawei Electric Power: https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g
SOURCE Huawei
